Más allá de la infección asintomática: el citomegalovirus y sus consecuencias a largo plazo

Este virus puede afectar a mujeres gestantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de que el citomegalovirus permanezca en el organismo de por vida tras la infección inicial representa uno de los desafíos más relevantes en el manejo de este virus, especialmente para quienes presentan sistemas inmunitarios debilitados o se encuentran en estado de gestación.

Mayo Clinic advierte que, aunque la mayoría de las personas infectadas no manifiestan síntomas, el riesgo de complicaciones graves se incrementa considerablemente en estos grupos vulnerables. Se trata de un virus extendido que puede afectar a casi cualquier individuo. Su transmisión ocurre a través de fluidos corporales como sangre, saliva, orina, semen y leche materna. Una vez contraída la infección, el virus permanece latente en el cuerpo, sin posibilidad de erradicación definitiva.

No obstante, existen medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas, aunque no eliminan el virus. En personas sanas, la infección suele pasar inadvertida o provocar síntomas leves. Sin embargo, quienes presentan sistemas inmunitarios comprometidos, como los pacientes sometidos a trasplantes de órganos, médula ósea o células madre, así como aquellos con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, enfrentan un riesgo elevado de complicaciones severas e incluso mortales.

Afectaciones durante el embarazo y en bebés