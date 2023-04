Estas son las series que están de moda en Prime Video España este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Prime Video España que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. El internado: Las Cumbres

En un colegio ubicado junto a un antiguo monasterio en un lugar inaccesible entre las montañas, los alumnos son chicos problemáticos y rebeldes que vivirán bajo la estricta y severa disciplina que impone el centro para reinsertarlos a la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que les sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas.

2. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

3. Sin huellas

Desi y Cata, gitana y mexicana, son limpiadoras. Bueno, eran. Las han echado de la noche a la mañana. Agobiadísimas y con lo justo para pasar el mes, esperan un milagro que llega en forma de llamada cuando les encargan limpiar la mansión de los Roselló, una de las familias más poderosas de Alicante. Todo va bien hasta que se encuentran con el cadáver de una mujer. Horror. Pánico. Arroba policía. Después del shock inicial, Cata y Desi se dan cuenta de que lo han dejado todo limpio. Sin huellas. Son las perfectas culpables y por eso la policía las persigue. Y también unos sicarios rusos. Y una familia de millonarios. Y un exmarido con mariachis. A ver cómo salen de ese fregao’.

4. El poder

El poder es un thriller basado en la premiada novela de Naomi Alderman. Podría ser nuestro mundo, salvo por un capricho de la naturaleza que lo cambia todo. De repente, las adolescentes descubren que poseen el don de electrocutar. El poder narra la historia de unos personajes formidables y de cómo un simple hormigueo en la clavícula de unas chicas establece un nuevo orden mundial.

5. Escándalo, relato de una obsesión

Inés es una mujer de 42 años que en un momento complicado de su existencia se sumerge en el mar para acabar con su vida. Su salvador es Hugo, un adolescente del que se enamora obsesivamente. En su empeño porque nadie se entrometa en esa relación prohibida, Inés se irá dejando llevar por sus impulsos y no dudará en tomar decisiones que afectarán irremediablemente a cuantos la rodean, sumiendo a todo su entorno en una espiral de graves acontecimientos.

6. Star Trek: Picard

Serie ambientada 18 años después de la última aparición de Jean-Luc Picard en "Star Trek: Nemesis" y encuentra al personaje profundamente afectado por la destrucción de Romulus como se muestra en la película "Star Trek" (2009).

7. El último amanecer

Esperando la ejecución, Denver Bayliss entabla amistad con Fred Whitmore, un ex-policía que ahora es un guardia de prisiones. La vida de Whitmore es un desastre: está separado de su mujer y no puede relacionarse con su hijo. A medida que la fecha de la ejecución de Bayliss se acerca, la amistad entre ambos se va fortaleciendo y Whitmore trata de enfrentarse con sus supervisores acerca del trato a Bayliss..

8. Carnival Row

En la oscura y futurística ciudad neo-victoriana de Burge, una serie de sucesos harán que la fantasía negra se mezcle con la realidad. Burge se ha convertido en un refugio para las criaturas de fantasía que han huido de sus respectivos mundos asolados por la guerra. Pero todo se complicará cuando un peligroso asesino en serie comience a dar caza a los no humanos. El inspector de la policía Rycroft Philostrate (Bloom) será el encargado de investigar el último caso: el asesinado de una bailarina. y aunque el inspector trate de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrirá que no es fácil separar los sentimientos del trabajo.

9. Todos quieren a Daisy Jones

La historia sigue a una banda de rock en la década de 1970 desde su ascenso en la escena musical de Los Ángeles hasta convertirse en uno de los grupos más legendarios del mundo. La serie explora además la razón detrás de su separación en el lo más alto de su éxito.

10. The Disappeared

Matthew se siente desolado tras la desaparición de su hermano menor Tom, de la que se considera culpable. Tras ver varios recortes de prensa y vídeos de la desaparición de Tom, Matthew empieza a escuchar voces y a tener visiones, por lo que decide acudir a una médium.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

