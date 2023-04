Empate a tres entre Real Valladolid y Mallorca

LaLiga tiene dos torneos al año. (Narrativa)

El partido disputado este domingo en el José Zorrilla y que enfrentó a Valladolid y a Mallorca concluyó con un empate a tres entre ambos contendientes.

Real Valladolid afrontó el partido con ganas de remontar su puntuación en la clasificación tras sufrir una derrota por 6-0 en el partido anterior ante Real Madrid. Con respecto al equipo visitante, Mallorca se tuvo que conformar con un empate a cero ante Osasuna.

Tras el resultado obtenido, el conjunto vallisoletano es decimoquinto tras el final del partido, mientras que Mallorca es duodécimo.

La primera parte del enfrentamiento comenzó de modo inmejorable para Real Valladolid, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador con un gol de Kike Pérez a los 33 minutos, terminando la primera parte con el resultado de 1-0.

La segunda parte del partido arrancó de manera favorable para Mallorca, que puso las tablas por medio de un tanto de Vedat Muriqi en el minuto 53. Tras una nueva jugada aumentó el marcador del conjunto visitante gracias a un gol de Manu Morlanes en el minuto 58 que establecía el 2-1. Sin embargo, el conjunto local reaccionó en la contienda poniendo el 2-2 a través de un tanto de Selim Amallah en el minuto 68. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del once vallisoletano mediante un tanto de Monchu en el minuto 86, permitiendo el 3-2. No obstante, el once mallorquin logró el empate con otro gol desde el punto de penalti de Vedat Muriqi, que completaba así un doblete en las postrimerías, en el 90, acabando el encuentro con un marcador definitivo de 3-3.

Ambos entrenadores movieron los bancos de suplentes. El entrenador de Valladolid dio entrada a Iván Sánchez Aguayo, Sergio Escudero, Selim Amallah, Kennedy y Monchu por Roque Mesa, Óscar Plano, Lucas Oliveira Rosa, Gonzalo Plata y Kike Pérez, mientras que Mallorca dio luz verde a António Sanchez, Clement Grenier, Ángel Rodríguez y Abdón por Manu Morlanes, Amath Ndiaye, Kang-in Lee y Vedat Muriqi.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a ocho jugadores, tres para los locales y cinco para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Roque Mesa, Lucas Oliveira Rosa y Cyle Larin y por parte de los visitantes para Íñigo Ruiz De Galarreta, Martín Valjent, Jaume Costa, Manu Morlanes y Abdón.

Con este empate, Real Valladolid se situó en el decimoquinto puesto de la tabla con 29 puntos. Por su parte, Mallorca con este punto se quedó en duodécima posición con 34 puntos al término del duelo.

En la siguiente jornada, los dos equipos jugarán fuera de casa. el equipo vallisoletano se enfrentará a Villarreal y, por su parte, Mallorca lo hará contra Celta.