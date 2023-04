Gimnasia (CDU) se enfrentará a Def. de Belgrano (VR) por la fecha 5 de la zona 3

Def. de Belgrano (VR) y Gimnasia (CDU) se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 5 de la zona 3 del torneo Argentina - Torneo Federal A 2023, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Oscar C. Boero.

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Def. de Belgrano (VR) no pudo ante At. Independiente (Chivilcoy) en el At. Independiente (Chivilcoy).

Gimnasia (CDU) venció 2-0 a Unión de Sunchales en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 2 goles en el arco rival y 1 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de septiembre, en el torneo Argentina - Torneo Federal A 2022, y Gimnasia (CDU) sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

Horario Def. de Belgrano (VR) y Gimnasia (CDU), según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

Fuente de Nota e imagen: DataFactory