MLS: dónde ver los horarios de los partidos de la jornada

Si no sabes dónde ver los partidos de esta semana en la Major League Soccer (MLS), aquí te compartimos la lista completa de los encuentros con los horarios, así como los canales de televisión en los que serán transmitidos para que no se te pase ninguno de los juegos.

En los últimos años, la MLS ha tomado relevancia en el futbol de la región e incluso ha llamado la atención del deporte a nivel internacional con la suma de estrellas de renombre a su liga. Sus partidos son cada vez más vistos fuera del territorio estadounidense.

En la actualidad hay grandes futbolistas en la MLS como Carlos Vela, Javier “Chicharito” Hernández, Héctor Herrera, Lorenzo Insigne y Giorgio Chiellini. Y a través de su historia se han sumado importantes figuras como Jorge Campos, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Cuauhtémoc Blanco, Thierry Henry, Rafael Márquez, David Villa o Frank Lampard.

Los partidos de la semana

Atlanta United vs New York Red Bulls

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 17:30 horas

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Canal de transmisión: Apple TV - MLS Season Pass

FC Cincinnati vs Inter Miami CF

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 17:30 horas

Estadio: TQL Stadium

Canal de transmisión: Apple TV - Free

Columbus Crew vs Real Salt Lake

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 17:30 horas

Estadio: Lower.com Field

Canal de transmisión: Apple TV - MLS Season Pass

LA Galaxy vs Seattle Sounders FC

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 17:30 horas

Estadio: Dignity Health Sports Park

Canal de transmisión: Apple TV - Free y FOX

New England Revolution vs New York City Football Club

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 17:30 horas

Estadio: Gillette Stadium

Canal de transmisión: Apple TV - Free

Orlando City vs Nashville SC

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 17:30 horas

Estadio: Exploria Stadium

Canal de transmisión: Apple TV - MLS Season Pass

Philadelphia Union vs Sporting Kansas City

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 17:30 horas

Estadio: Subaru Park

Canal de transmisión: Apple TV - MLS Season Pass

Toronto FC vs Charlotte FC

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 17:30 horas

Estadio: BMO Field

Canal de transmisión: Apple TV - Free, TSN4 y RDS

Chicago Fire FC vs D.C. United

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 18:30 horas

Estadio: Soldier Field

Canal de transmisión: Apple TV - MLS Season Pass

FC Dallas vs Portland Timbers

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 18:30 horas

Estadio: Toyota Stadium

Canal de transmisión: Apple TV - Free

St. Louis CITY SC vs Minnesota United

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 18:30 horas

Estadio: CITYPARK

Canal de transmisión: Apple TV - MLS Season Pass

Colorado Rapids vs Los Angeles Football Club

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 19:30 horas

Estadio: Dick's Sporting Goods Park

Canal de transmisión: Apple TV - MLS Season Pass

San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo FC

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 20:30 horas

Estadio: PayPal Park

Canal de transmisión: Apple TV - Free

Vancouver Whitecaps FC vs CF Montréal

Día: 1 de abril

Horario (Hora local): 20:30 horas

Estadio: BC Place

Canal de transmisión: Apple TV - MLS Season Pass

Javier "Chicharito" Hernández es una de las actuales figuras de la MLS (AP)

El origen de la MLS

La Major League Soccer nació en diciembre de 1993, luego que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) condicionará a Estados Unidos a hacerlo tras entregarle la sede de la Copa Mundial de 1994.

En un principio, la MLS contaba con apenas 10 equipos, actualmente ya suman 28 que no solo son de Estados Unidos, sino también de Canadá. Fiel a la costumbre estadounidense, la liga está dividida en conferencias, en esta ocasión dos: la Conferencia Este y la Conferencia Oeste.

El campeonato se divide en dos partes. Primero la temporada regular, en la que cada uno de los equipos disputa 34 jornadas. El equipo que haga más puntos gana el MLS Supporters' Shield. Sin embargo, la liga no termina así. Posteriormente, los siete equipos con más puntos de cada conferencia clasifican a los playoffs.

El primero de la conferencia pasa directo a semifinales, mientras que los seis restantes se enfrentan en rondas de eliminación directa y los tres equipos ganadores son los semifinalistas restantes.

Los ganadores de la semifinal pasan a la final y los dos equipos que resulten victoriosos en su respectiva conferencia se enfrentan para ganar la MLS Cup y definir así al campeón de la liga.

Los dos equipos que más veces han resultado ganadores de la MLS son Los Ángeles Galaxy, con cinco títulos y el D.C. United, con cuatro galardones.

Mientras que los máximos goleadores de la MLS son: Chris Wondolowski, con 171 goles; Landon Donovan, con 145 tantos; Jeff Cunningham, con 134 anotaciones; Jaime Moreno, con 133; y Kei Kamara, con 130.

En tanto, los jugadores con más partidos disputados en la MLS son: Nick Rimando, con 514; Kyle Beckerman, con 498; Jeff Larentowicz, con 437; Kevin Hartman, con 416; y Chris Wondolowski, con 413.