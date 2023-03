Ranking de las series más famosas de Prime Video en Estados Unidos

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo aún es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Prime Video ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, estas son las producciones más populares de Prime Video Estados Unidos para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. Todos quieren a Daisy Jones

La historia sigue a una banda de rock en la década de 1970 desde su ascenso en la escena musical de Los Ángeles hasta convertirse en uno de los grupos más legendarios del mundo. La serie explora además la razón detrás de su separación en el lo más alto de su éxito.

2. Enjambre

Dre (Dominique Fishback) es una joven cuya obsesión por la mayor estrella del pop femenina del momento la lleva a emprender un inesperado viaje por Estados Unidos mientras todo va dando un giro de lo más oscuro.

3. Carnival Row

En la oscura y futurística ciudad neo-victoriana de Burge, una serie de sucesos harán que la fantasía negra se mezcle con la realidad. Burge se ha convertido en un refugio para las criaturas de fantasía que han huido de sus respectivos mundos asolados por la guerra. Pero todo se complicará cuando un peligroso asesino en serie comience a dar caza a los no humanos. El inspector de la policía Rycroft Philostrate (Bloom) será el encargado de investigar el último caso: el asesinado de una bailarina. y aunque el inspector trate de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrirá que no es fácil separar los sentimientos del trabajo.

4. Jack Reacher

Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive semiescondido como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar, por puro azar, a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador se declara inocente y, además, exige la presencia de Jack Reacher.

5. Jack Ryan

Cuando el analista de la CIA, Jack Ryan, se tropieza con una serie de transferencias bancarias sospechosas, su búsqueda de respuestas lo saca de la seguridad de su escritorio y lo catapulta hacia un juego mortal del gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio, donde se encuentra a un terrorista que prepara un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados.

6. Curso del 2007

Cuando un maremoto apocalíptico golpea durante la reunión de diez años de una escuela secundaria para niñas, un grupo de mujeres debe encontrar una manera de sobrevivir en la cima de la isla del campus de su escuela secundaria.

7. Sin huellas

Desi y Cata, gitana y mexicana, son limpiadoras. Bueno, eran. Las han echado de la noche a la mañana. Agobiadísimas y con lo justo para pasar el mes, esperan un milagro que llega en forma de llamada cuando les encargan limpiar la mansión de los Roselló, una de las familias más poderosas de Alicante. Todo va bien hasta que se encuentran con el cadáver de una mujer. Horror. Pánico. Arroba policía. Después del shock inicial, Cata y Desi se dan cuenta de que lo han dejado todo limpio. Sin huellas. Son las perfectas culpables y por eso la policía las persigue. Y también unos sicarios rusos. Y una familia de millonarios. Y un exmarido con mariachis. A ver cómo salen de ese fregao’.

8. La granja de Clarkson

Un año intenso, arduo y muy divertido en la vida del agricultor más insólito de Gran Bretaña, Jeremy Clarkson. Únete a Jeremy y a su grupo de socios agrícolas mientras se enfrentan a un tiempo de locos, animales desobedientes, cultivos que no crecen y una pandemia inesperada. Verás a Jeremy Clarkson como nunca antes lo habías visto.

9. El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Serie de televisión basada en El señor de los anillos, ambientada durante el período de 3.441 años, conocida como la Era de Númenor, o la Segunda Edad.

10. El escogido

Tres jóvenes médicos son enviados a una aldea remota en Pantanal para vacunar a los residentes contra una nueva mutación del virus Zika. Sus esfuerzos por dar asistencia médica a los habitantes son rechazados y los médicos se encontrarán atrapados en una comunidad aislada envuelta en secretos y rendidos a un curandero que les obliga a enfrentar el poder de la fe sobre la ciencia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La llegada de Prime Video a la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.