Cuál es la serie más reproducida en Hulu Estados Unidos hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Hulu. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Hulu ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla sin preguntarse cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares de Hulu Estados Unidos para disfrutar en un maratón o en los ratos libres.

1. Power Book II: Ghost

Retomando solo unos días después del final de "Power", esta serie secuela sigue a Tariq navegando en su nueva vida, en la que su deseo de deshacerse del legado de su padre se enfrenta a la creciente presión para salvar a su familia.

2. The Bachelor

The Bachelor (El soltero) es un espectáculo de telerrealidad estadounidense que debutó en septiembre de 2002 por la cadena ABC. El "reality" gira alrededor de un joven atractivo que será cortejado por 25 mujeres. Este soltero, empieza con un conjunto de "citas en grupo", según las cuales el soltero eliminará gradualmente a las concursantes hasta que sólo queden unas pocas de ellas. En ese momento, se empiezan a tener citas individuales y, con las no eliminadas (la concursante es eliminada al no recibir la rosa), habrá reuniones y citas entre las familias del soltero y las pocas concursantes restantes. Finalmente él deberá elegir una, que se declara ganadora de esa temporada.

3. Cómo conocí a vuestro padre

En un futuro cercano, Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos muy unidos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren salir de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

4. Padre Made in USA

American Dad! es una serie de televisión de animación para adolescentes y adultos del creador de Padre de familia, Seth MacFarlane.

5. BMF

El drama del narcotráfico está inspirado en la historia real de dos hermanos que se levantaron de las deterioradas calles del suroeste de Detroit a fines de la década de 1980 y dieron a luz a una de las familias criminales más influyentes del país. Gira en torno a los hermanos Demetrius "Big Meech" Flenory y Terry "Southwest T" Flenory, quienes juntos llevaron su visión más allá del tráfico de drogas y hacia el mundo del hip-hop. El drama, según Starz, contará una historia sobre el amor, la familia y el capitalismo en la búsqueda del sueño americano.

6. The Company You Keep

Una noche de pasión lleva al amor entre el estafador Charlie y la oficial encubierta de la CIA Emma, quienes, sin saberlo, están en un curso de colisión profesional. Mientras Charlie acelera el 'negocio familiar' para poder salir definitivamente, Emma se acerca al criminal vengativo que controla las deudas de la familia de Charlie, obligándolos a tener en cuenta las mentiras que han dicho para poder salvarse a sí mismos y sus familias de consecuencias desastrosas.

7. Taco Shop

El negocio de una tienda de tacos se pone en peligro cuando un gourmet vende tacos en su camión en la calle.

8. Ataque a los Titanes

Hace cien años, los titanes atacaron y diezmaron a la humanidad. Para sobrevivir, esta se recluyó en grandes ciudades amuralladas, creyendo que estaría segura para siempre. Pero, cien años después de aquel ataque, un titán colosal hace su aparición en una de las urbes, destruye el parapeto y permite que sus congéneres menores devoren de nuevo a los hombres. El Cuerpo de Exploradores, al que pertenece Eren Jaeger, deberá enfrentarse a ellos y contraatacarlos, para que la humanidad pueda vivir de nuevo en paz.

9. Yellowjackets

Después de un accidente de avión en las profundidades de Ontario, los miembros de un equipo de fútbol femenino son los únicos supervivientes del accidente. Las chicas de secundaria tendrán que luchar por su supervivencia contra los clanes caníbales.

10. The Watchful Eye

Elena Santos, una mujer joven con un pasado complicado, se abre camino para trabajar como niñera interna para una familia acomodada en Manhattan. Rápidamente se entera de que todos en el misterioso edificio tienen secretos mortales y motivos ocultos. Sin embargo, lo que no saben es que Elena tiene sus propios secretos impactantes.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Hulu en la guerra del streaming

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas; fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año Disney adquirió 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% a Hulu; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.