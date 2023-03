New York Knicks se hace con la victoria contra Houston Rockets por 137-115

New York Knicks - Houston Rockets: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

New York Knicks consiguió la victoria en casa frente a Houston Rockets por 137-115 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks cayeron derrotados a domicilio contra Orlando Magic por 111-106, mientras que los de Houston Rockets también perdieron fuera de casa con Cleveland Cavaliers por 108-91, por lo que tras el partido completaron una racha de siete derrotas seguidas. New York Knicks, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 43 partidos ganados de 76 disputados. Por su parte, Houston Rockets se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 18 partidos ganados de 76 jugados.

En el primer cuarto hubo alternancias en el marcador y acabó con un resultado de 36-33. Posteriormente, durante el segundo cuarto New York Knicks aumentó su diferencia y alcanzó una diferencia de 10 puntos (49-39) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 30-28. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 66-61 en el contador.

En el tercer cuarto los locales se distanciaron en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2 y alcanzaron una diferencia de 14 puntos (97-83) y terminó con un resultado parcial de 36-29 y un 102-90 total. Finalmente, en el transcurso del último cuarto el equipo local logró distanciarse nuevamente en el luminoso, de hecho, consiguió un parcial de 12-2 y tuvo una diferencia máxima de 33 puntos (132-99) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 35-25. Tras todo esto, el partido concluyó con un resultado final de 137-115 para los jugadores del equipo local.

En el siguiente partido de la NBA, New York Knicks jugará contra Miami Heat en el Madison Square Garden, mientras que el próximo partido de Houston Rockets será contra Brooklyn Nets en el Barclays Center.