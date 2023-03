New Orleans Pelicans vence a Charlotte Hornets (115-96)

New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

New Orleans Pelicans consiguió ganar como local frente a Charlotte Hornets por 115-96 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New Orleans Pelicans vencieron en casa contra San Antonio Spurs por 119-84, por lo que tras este resultado acumularon cuatro triunfos seguidos. Por su parte, los de Charlotte Hornets también derrotaron en casa a Indiana Pacers por 115-109. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 36 victorias en 73 partidos disputados, mientras que Charlotte Hornets se quedaría fuera de los Play-off con 23 partidos ganados de 74 jugados.

Durante el primer cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans fueron los principales protagonistas, de hecho, consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto y llegaron a ir ganando por 15 puntos (37-22) hasta finalizar con un resultado de 37-24. Después, durante el segundo cuarto redujo distancias Charlotte Hornets, el cual concluyó con un resultado parcial de 25-33. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 62-57 en el luminoso.

En el tercer cuarto el equipo local incrementó su diferencia, tuvo una diferencia máxima de 11 puntos (68-57) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 26-24 y 88-81 de total. Por último, en el transcurso del último cuarto New Orleans Pelicans se distanció de nuevo en el electrónico, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 16-2 y llegó a ir ganando por 24 puntos (112-88) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 27-15. Tras todo esto, los jugadores cerraron el marcador del partido con un resultado de 115-96 para New Orleans Pelicans.

Durante el partido, New Orleans Pelicans se hizo con la victoria gracias a los 30 puntos, 10 asistencias y 11 rebotes de Brandon Ingram y los 20 puntos, tres asistencias y 19 rebotes de Jonas Valanciunas. Los 18 puntos, dos asistencias y dos rebotes de Pj Washington y los nueve puntos, una asistencia y 14 rebotes de Nick Richards no fueron suficientes para que Charlotte Hornets pudiese ganar el partido.

Tras conseguir la victoria, en el siguiente partido New Orleans Pelicans medirá sus fuerzas con Los Angeles Clippers en el Crypto.com Arena, mientras que el próximo rival de Charlotte Hornets será Dallas Mavericks, con el que jugará en el American Airlines Center.