Miami Heat se hace con la victoria contra New York Knicks por 127-120

Miami Heat - New York Knicks: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Miami Heat consiguió vencer como local frente a New York Knicks por 127-120 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Miami Heat consiguieron ganar fuera de casa contra Detroit Pistons por 100-112, sumando un total de cuatro triunfos en los cinco últimos partidos. Por su parte, los de New York Knicks perdieron en casa con Minnesota Timberwolves por 134-140 y tras el partido acumulan un total de tres derrotas en sus cinco últimos partidos. Por el momento Miami Heat se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 40 partidos ganados de 74 disputados, mientras que New York Knicks se mantiene en puestos de Play-off con 42 partidos ganados de 74 jugados.

El primer cuarto tuvo varios cambios de líder en el luminoso, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-2 durante el cuarto hasta concluir con un 31-32. Posteriormente, durante segundo cuarto de nuevo hubo varios cambios de líder en el marcador hasta finalizar con un resultado parcial de 33-29. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 64-61 en el marcador.

En el tercer cuarto Miami Heat se distanció en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-2 y alcanzó una diferencia de 11 puntos (88-77) y finalizó con un resultado parcial de 28-25 y un 92-86 de resultado global. Finalmente, en el transcurso del último cuarto nuevamente hubo alternancias en el luminoso hasta que acabó con un resultado parcial de 35-34. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado final de 127-120 a favor del equipo local.

Durante el partido, Miami Heat consiguió el triunfo gracias a los 35 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes de Jimmy Butler y los 22 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes de Tyler Herro. Los 25 puntos, seis asistencias y seis rebotes de Jalen Brunson y los 26 puntos, cinco asistencias y seis rebotes de RJ Barrett no fueron suficientes para que New York Knicks pudiese ganar el partido.

En la próxima jornada de la NBA, Miami Heat jugará contra Brooklyn Nets en el FTX Arena, mientras que en el próximo partido, New York Knicks se verá las caras con Orlando Magic en el Amway Center.