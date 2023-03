Minnesota Timberwolves se queda con la victoria frente a New York Knicks por 134-140

New York Knicks - Minnesota Timberwolves: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Minnesota Timberwolves logró ganar como visitante a New York Knicks por 134-140 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks vencieron en casa contra Denver Nuggets por 116-110, mientras que los de Minnesota Timberwolves perdieron a domicilio con Toronto Raptors por 122-107. Por el momento Minnesota Timberwolves se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 36 victorias en 73 partidos jugados. Por su parte, New York Knicks, tras el partido, sigue en puestos de Play-off con 42 victorias en 73 partidos disputados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a los dos equipos, con varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo visitante y finalizó con un resultado de 32-42. Después, en el segundo cuarto redujo distancias el equipo local, el cual concluyó con un resultado parcial de 38-37. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 70-79 en el marcador.

Durante el tercer cuarto los jugadores del equipo local reducían distancias nuevamente en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-2 hasta que terminó con un resultado parcial de 38-30 y un 108-109 de resultado global. Finalmente, el último cuarto de nuevo estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador hasta que el equipo visitante logró cerró el cuarto con un resultado parcial 26-31. Tras todo esto, el choque concluyó con un resultado final de 134-140 a favor de Minnesota Timberwolves.

Gran parte de la victoria de Minnesota Timberwolves se cimentó a partir de los 35 puntos, dos asistencias y cinco rebotes de Taurean Prince y los 24 puntos, 11 asistencias y cuatro rebotes de Mike Conley. Los 57 puntos, una asistencia y cuatro rebotes de Julius Randle y los 23 puntos, 10 asistencias y dos rebotes de Jalen Brunson no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

En la próxima jornada de la NBA, New York Knicks jugará contra Miami Heat en el FTX Arena. Por su parte, Minnesota Timberwolves se enfrentará a Atlanta Hawks en el Target Center.