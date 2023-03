BSE Sensex 30: la bolsa de valores de la India abrió al alza este 21 de marzo

La inserción escolar y social es la principal deuda con los niños y adolescentes con síndrome de Down

Bajo el lema “Con nosotros, no por nosotros” se conmemora hoy el Día Mundial del Síndrome de Down. Desde Asdra destacaron que el 48% de las personas mayores de 12 años con esta condición no ingresaron al secundario en la Argentina