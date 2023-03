Southampton y Tottenham Hotspur se reparten los puntos y empatan 3-3

La Liga Premier es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. (Infobae)

Southampton y Tottenham empataron a tres en el partido celebrado este sábado en el St. Mary's Stadium.

Southampton llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 0-0 en el último partido disputado frente a Manchester United. Por parte del equipo visitante, Tottenham Hotspur ganó en casa 3-1 su último encuentro en la competición frente a Nottingham Forest.

Tras el marcador, el equipo local se situó en vigésima posición, mientras que Tottenham se quedó en cuarto lugar al concluir el partido.

El encuentro arrancó con buen pie para Tottenham Hotspur, que inauguró el luminoso con un tanto de Pedro Porro en el minuto 45. Pero posteriormente Southampton logró el empate por medio de un gol de Che Adams instantes antes del silbatazo final, en el 46. Tras esto, el primer periodo acabó con un resultado de 1-1.

Tras el descanso llegó el gol para el once de los 'Spurs', pues supo aprovechar la jugada y logró atravesar la red de su rival con un tanto de Harry Kane en el minuto 65. Después, volvieron a anotar los visitantes gracias a un gol de Ivan Perisic a los 74 minutos que dejaba un 3-1 para Tottenham. No obstante, el once de Southampton recortó distancias estableciendo el 3-2 mediante un tanto de Theo Walcott en el minuto 77. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del equipo local, que puso las tablas poniendo el 3-3 con un gol desde el punto de penalti de James Ward-Prowse al borde del final, en el 90, terminando de esta manera el encuentro con el marcador de 3-3.

El entrenador de Southampton dio entrada a Mohammed Salisu, Ainsley Maitland-Niles, Kamal-Deen Sulemana, Carlos Alcaraz y Sekou Mara por Armel Bella Kotchap, Jan Bednarek, Mohamed Elyounoussi, Stuart Armstrong y Che Adams, mientras que Tottenham dio luz verde a Dejan Kulusevski, Ivan Perisic, Emerson y Pape Matar Sarr, que entraron en sustitución de Richarlison, Ben Davies, Pedro Porro y Dejan Kulusevski.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a dos jugadores, una para los locales y una para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Kamal-Deen Sulemana y por parte de los visitantes para Oliver Skipp.

Con este empate, Southampton se situó en el vigésimo puesto de la tabla con 23 puntos, en plaza de descenso a Segunda División. Por su parte, Tottenham Hotspur con este punto se quedó en cuarta posición con 49 puntos, en lugar de acceso a Champions League, al término del partido.

En la próxima cita del calendario, ambos equipos jugarán a domicilio. Southampton se enfrentará a West Ham mientras que Tottenham Hotspur lo hará contra Everton.