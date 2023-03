Previsión meteorológica del tiempo en San José para este 18 de marzo

Gerardo Bongiovanni habló sobre los 35 años de la Fundación Libertad y trazó un duro panorama de la actualidad

El fundador del think tank resaltó la convocatoria del encuentro del 27 de marzo. Estarán Macri, ex presidentes de la región, el ex juez Moro y la española Cayetana Álvarez de Toledo. Definiciones de un presente difícil y un futuro con más optimismo