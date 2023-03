Las series de Netflix Argentina que roban la atención hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Argentina:

1. Entrevías

La historia de Tirso Abantos, un hombre de principios cuya existencia sosegada y rutinaria da un vuelco cuando su nieta adolescente irrumpe de lleno en su vida.

2. The King's Avatar: For the Glory

Película precuela de Quan Zhi Gao Shou (The King's Avatar), que trata sobre la entrada de Ye Xiu en el mundo de los juegos profesionales de Glory y el primer torneo de la serie Pro League.

3. You

Cuando un brillante administrador de librería se cruza con un aspirante a escritor, utiliza Internet y las redes sociales para reunir los detalles más íntimos y acercarse a ella. Un enamoramiento encantador e incómodo rápidamente se convierte en obsesión mientras quita silenciosamente y estratégicamente cada obstáculo y persona, en su camino.

4. Sombra y hueso

Fuerzas siniestras conspiran contra una joven soldado que descubre un poder mágico capaz de unir a su país. Basada en las novelas del universo Grisha de Leigh Bardugo.

5. Til Money Do Us Part

6. Pablo Escobar, el patrón del mal

Versión libre del libro "La parábola de Pablo". Describe la vida del narco colombiano Pablo Escobar Gaviria desde su infancia, El uso de la violencia indiscriminada lo convirtió en el narcotraficante más temible y sanguinario de finales del siglo XX. Llegó incluso a desestabilizar al Gobierno colombiano hasta el punto de ser el criminal más buscado del mundo.

7. La Reina del Sur

Teresa Mendoza comienza su aventura como una joven humilde enamorada de un piloto empleado por los Carteles mexicanos. Cuando ejecutan a su hombre Teresa tendrá que huir desesperada para no correr la misma suerte. Su escape la llevará al sur de España donde intentará comenzar una nueva vida. Tras varios golpes Teresa decide tomar las riendas de su destino y comienza a dirigir su propia organización. Mediante alianzas estratégicas y un agudo sentido para los negocios Teresa Mendoza “La Mexicana” controlará un negocio de distribución de drogas intercontinental como nunca se había visto.

8. SexoVida

El atrevido pasado sexual de una mujer choca con su presente de casada con hijos cuando el exchico malo con el que no puede dejar de fantasear vuelve a entrar en su vida.

9. División Palermo

Una Guardia Urbana inclusiva, ideada como operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad, descubrirá algo que no debía y se enfrentará con unos extraños narcos.

10. Pasión de gavilanes

Los hermanos Reyes uran vengar la muerte de su hermana, lo que les lleva a instalarse como trabajadores en la mansión de la familia Elizondo. El profundo odio comienza a cambiar cuando los hermanos Reyes se integran en la vida de la familia. Con lo que no cuenta Juan es con que su vida y las de sus dos hermanos se cruzará con la de las tres hermanas Elizondo, corriendo el riesgo de caer presos de su propia venganza..

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El boom y caída de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (AFP)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Sin embargo, el 2022 no pintó nada bien para la plataforma de contenido por streaming que recibió su mayor golpe en una década y es que en el primer trimestre perdió hasta 200 mil suscriptores, mismos que se sumaron a los 900 mil espectadores que también abandonaron la plataforma en el segundo trimestre del año.

Ese pequeño descalabro se “arregló” en el tercer trimestre, cuando se registró una ganancia de 2.4 millones de suscriptores impulsado gracias a títulos como Dahmer, una nueva temporada de Stranger Things y otros éxitos.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.