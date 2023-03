Houston Rockets gana a New Orleans Pelicans (114-112)

Houston Rockets - New Orleans Pelicans: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Houston Rockets logró imponerse en casa frente a New Orleans Pelicans por 114-112 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Houston Rockets vencieron en casa contra Los Angeles Lakers por 114-110, por lo que tras el partido completaron una racha de cuatro victorias seguidas. Por su parte, los de New Orleans Pelicans perdieron en casa con Los Angeles Lakers por 108-123 y tras el encuentro acumulan un total de cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Por ahora Houston Rockets se quedaría fuera de los Play-off con 18 victorias en 70 partidos disputados, mientras que New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 33 victorias en 70 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo del equipo local, de hecho, consiguió un parcial de 19-0 durante el cuarto y logró la máxima diferencia con cinco puntos al final del cuarto y finalizó con un resultado de 31-26. Posteriormente, el segundo cuarto tuvo alternancias en el marcador hasta concluir con un resultado parcial de 18-28. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 49-54 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto los visitantes se distanciaron en el luminoso, alcanzaron una diferencia de 16 puntos (73-89) y acabó con un resultado parcial de 31-36 y un 80-90 total. Por último, durante el último cuarto se produjo una remontada por parte de los jugadores de Houston Rockets, de hecho, consiguieron un parcial de 14-2 y anotaron la máxima diferencia (dos puntos) al final del cuarto, y el cuarto terminó con un resultado parcial de 34-22. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado final de 114-112 a favor de Houston Rockets.

En el próximo encuentro de New Orleans Pelicans su rival será de nuevo Houston Rockets en el Toyota Center, mientras que el próximo adversario de Houston Rockets será New Orleans Pelicans, con el que se medirá en el Toyota Center.