Triunfo de Los Angeles Lakers ante New Orleans Pelicans por 108-123

New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Los Angeles Lakers venció a domicilio a New Orleans Pelicans por 108-123 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de ganar en casa a Portland Trail Blazers por 127-110. Por su parte, los visitantes sufrieron una derrota en casa con New York Knicks por 108-112. Los Angeles Lakers, tras el partido, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con 34 victorias en 69 partidos jugados, mientras que New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con 33 partidos ganados de 69 disputados.

Durante el primer cuarto Los Angeles Lakers fue el principal dominador, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 14-0 y acrecentó la diferencia hasta un máximo de 18 puntos (11-29) y finalizó con un resultado de 24-39. Posteriormente, en el segundo cuarto los visitantes se distanciaron en el luminoso, de hecho, consiguieron otro parcial durante este cuarto de 11-0 y alcanzaron una diferencia de 36 puntos (39-75) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 16-36. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 40-75 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto los locales consiguieron acercarse en el electrónico, redujeron la diferencia a valores mínimos al final del cuarto hasta finalizar con un resultado parcial de 35-23 (y un 75-98 total). Finalmente, durante el último cuarto New Orleans Pelicansel equipo local también reducía distancias nuevamente en el marcador, aunque no fue suficiente para poder vencer el partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 33-25. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado de 108-123 a favor de Los Angeles Lakers.

Tras vencer el encuentro, el siguiente duelo de Los Angeles Lakers será contra Houston Rockets en el Toyota Center, mientras que en el próximo partido, New Orleans Pelicans se enfrentará a Houston Rockets en el Toyota Center.