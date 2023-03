Series para maratonear hoy disponibles en Netflix España

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Netflix España que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Entrevías

La historia de Tirso Abantos, un hombre de principios cuya existencia sosegada y rutinaria da un vuelco cuando su nieta adolescente irrumpe de lleno en su vida.

2. El Príncipe

La historia de "El Príncipe" se sitúa en la conflictiva barriada de El Príncipe Alonso, en Ceuta, lugar donde Fran (José Coronado) no duda en imponer el orden recurriendo a métodos poco ortodoxos, algo que parece peligrar con la llegada de Morey (Álex González), un agente que llega a la comisaría con la misión de investigar una supuesta colaboración de la policía con una red yihadista. Su situación se complicará con la llegada a su vida de Fátima (Hiba Abouk), una joven profesora musulmana que trata de encontrar a su hermano pequeño, desaparecido hace algún tiempo y que se opone a las actividades delictivas de su otro hermano (Rubén Cortada).

3. You

Cuando un brillante administrador de librería se cruza con un aspirante a escritor, utiliza Internet y las redes sociales para reunir los detalles más íntimos y acercarse a ella. Un enamoramiento encantador e incómodo rápidamente se convierte en obsesión mientras quita silenciosamente y estratégicamente cada obstáculo y persona, en su camino.

4. The King's Avatar: For the Glory

Película precuela de Quan Zhi Gao Shou (The King's Avatar), que trata sobre la entrada de Ye Xiu en el mundo de los juegos profesionales de Glory y el primer torneo de la serie Pro League.

5. La caza (The Hunt)

Doce extraños se despiertan en el claro de un bosque con muchas preguntas sin respuesta. ¿Dónde están? ¿Cómo llegaron allí? ¿Y por qué o con qué propósito están ahí? La respuesta a todas esas preguntas es: La caza, un juego macabro ideado por miembros de las élites globales, que se reúnen en un punto remoto o una casa para cazar humanos por diversión. Ellos son las presas; el resto, los cazadores. Pero todo está a punto de cambiar cuando Crystal (Betty Gilpin), una de las jóvenes que se encuentra entre los "cazados", le da la vuelta al juego y empieza a inclinar la balanza a su favor. Uno a uno, comienza a deshacerse de los miembros de la élite que pretende darles caza, con la intención de llegar hasta la misteriosa mujer (Hilary Swank) que mueve los hilos de todo aquello.

6. Años de sequía

El agente federal Aaron Falk regresa a su ciudad natal afectada por la sequía para asistir al trágico funeral de un amigo de la infancia. Pero su regreso abre una herida de décadas: la muerte sin resolver de una adolescente.

7. MH370: El avión que desapareció

El 8 de marzo, el vuelo 370 de Malaysia Airlines dejó de verse en el radar. La desaparición de 370 personas dio paso a una investigación de una magnitud nunca vista y se convirtió en el mayor misterio de la historia contemporánea. A pesar de los informes oficiales, las mil hipótesis y una exhaustiva búsqueda de pruebas, hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿Qué pasó realmente?

8. SexoVida

El atrevido pasado sexual de una mujer choca con su presente de casada con hijos cuando el exchico malo con el que no puede dejar de fantasear vuelve a entrar en su vida.

9. Outer Banks

En una isla de ricos y pobres, un grupo de adolescentes formado por John B, JJ, Pope y Kiara, encuentran un misterioso barco hundido tras un huracán y se adentran en una peligrosa aventura para buscar un legendario tesoro vinculado a la desaparición del padre de John B.

10. Ana Tramel. El juego

Ana Tramel es una brillante abogada penalista que vive sus horas más bajas. Una llamada de su hermano Alejandro, al que hace años que no ve, le hace ponerse de nuevo en marcha: ha sido acusado de asesinar al director del casino Gran Castilla. Rodeada de un pequeño equipo de confianza, se tendrá que enfrentar a una enorme corporación de la industria del juego.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (Archivo Infobae)

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más importante en los últimos años y su éxito ha llevado a la mayoría de las empresas de entretenimiento a impulsar sus propias plataformas como es el caso de Disney+ y HBO, entre otros.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Previamente, el 16 de enero de 2014, llegó para Netflix uno de los momentos más importantes: ser nominados por primera vez en su historia a un Premio Oscar con el documental The Square.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras a un Premio de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel y Élite.

Sin embargo, el 2022 no pintó nada bien para la plataforma de contenido por streaming que recibió su mayor golpe en una década y es que en el primer trimestre perdió hasta 200 mil suscriptores, mismos que se sumaron a los 900 mil espectadores que también abandonaron la plataforma en el segundo trimestre del año.

Ese pequeño descalabro se “arregló” en el tercer trimestre, cuando se registró una ganancia de 2.4 millones de suscriptores impulsado gracias a títulos como Dahmer, una nueva temporada de Stranger Things y otros éxitos.

¿Cómo hacer una Netflix party o Teleparty?

Netflix Party, también conocido como Teleparty, se ha convertido en una de las aplicaciones más populares que le ha dado un plus a la plataforma de streaming, pues ha permitido a los usuarios ver un mismo contenido al mismo tiempo con amigos, pareja o familiares aunque no estén en un mismo espacio.

Creada como una extensión de Google, esta herramienta mezcla la capacidad de hacer stream simultáneo con una bandeja de mensajes de texto en donde los participantes pueden intercambiar sus pensamientos en tiempo real.

Aunque esta herramienta no ha sido desarrollada como tal por Netflix, basta entrar a la página de Teleparty e instalar la extensión de Google Chrome. Una vez instalada se debe abrir la cuenta, reproducir lo que se desee ver y pulsar en el ícono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y luego dará la opción “start party” que proporcionará un enlace que puede ser compartido con más personas para que se unan.