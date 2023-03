New York Knicks logra ganar a Portland Trail Blazers (107-123)

Portland Trail Blazers - New York Knicks: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

New York Knicks se impuso como visitante a Portland Trail Blazers por 107-123 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de perder a domicilio con New Orleans Pelicans por 127-110, por lo que tras el encuentro sumaron un total de cinco derrotas consecutivas, mientras que los visitantes consiguieron la victoria fuera de casa frente a Los Angeles Lakers por 108-112, completando una racha de tres triunfos en sus últimos cinco partidos. Con este resultado, New York Knicks cuenta con 41 partidos ganados de 71 jugados, lo que le permite mantenerse en los puestos de Play-off. Por su parte, Portland Trail Blazers, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 31 victorias en 69 partidos disputados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de Portland Trail Blazers, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 10-0 y alcanzó una diferencia de 15 puntos (21-6) hasta finalizar con un resultado de 33-20. Después, durante el segundo cuarto redujeron diferencias los visitantes, de hecho, consiguieron un parcial de 10-0, que concluyó con un resultado parcial de 22-29. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 55-49 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto hubo alternancias en el electrónico, hasta que al final terminó distanciándose el equipo visitante y terminó con un resultado parcial 26-42 (81-91). Por último, en el último cuarto los jugadores del equipo visitante lograron distanciarse en el marcador, llegaron a ir ganando por 19 puntos (104-123) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 26-32. Finalmente, el choque concluyó con un resultado final de 107-123 a favor del equipo visitante.

Durante el partido, New York Knicks se hizo con la victoria gracias a los 26 puntos, tres asistencias y 10 rebotes de Immanuel Quickley y los 24 puntos, cuatro asistencias y 10 rebotes de Julius Randle. Los 38 puntos, siete asistencias y siete rebotes de Damian Lillard y los 22 puntos, una asistencia y un rebote de Anfernee Simons no fueron suficientes para que Portland Trail Blazers ganase el partido.

En el próximo partido de la NBA Portland Trail Blazers se enfrentará a Boston Celtics en el Moda Center, mientras que New York Knicks jugará contra Denver Nuggets en el Madison Square Garden.