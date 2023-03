Previa de la Serie A: AS Roma vs Sassuolo

AS Roma Sassuolo

El próximo domingo a las 18:00 hora local se jugará el partido de la vigésimo sexta jornada de la Serie A, en el que veremos disputarse la victoria a Roma y a Sassuolo en el Estadio Olímpico.

AS Roma llega con ilusión a la vigésimo sexta jornada tras lograr la victoria en su estadio en el Estadio Olímpico por 1-0 frente a Juventus, con un gol de Gianluca Mancini. Desde el inicio de la competencia, los locales han ganado en 14 de los 25 partidos jugados hasta ahora, con 32 tantos a favor y 21 en contra.

En el lado de los visitantes, Sassuolo ganó sus dos últimos partidos de la competencia contra Cremonese en su feudo y Lecce fuera de su campo, por 3-2 y 1-0 respectivamente, por lo que pretende mantener su racha de triunfos en el estadio de AS Roma. Hasta la fecha, de los 25 partidos que ha disputado el equipo en la Serie A, ha vencido en ocho de ellos y tiene un balance de 30 goles anotados frente a 37 tantos recibidos.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, AS Roma tiene un balance de ocho victorias, tres derrotas y un empate en 12 partidos jugados en su campo, de modo que no podremos saber cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá luchar para ganar. En las salidas, Sassuolo ha ganado tres veces y ha empatado cuatro veces en sus 13 encuentros disputados, por lo que en teoría puede tratarse de un partido propicio para que AS Roma sume un resultado positivo en casa.

Los dos rivales ya se habían visto las caras con anterioridad en el estadio de AS Roma y el balance es de cuatro victorias y cinco empates para el equipo local. Asimismo, los locales llevan un total de nueve encuentros seguidos sin perder frente a este rival en la Serie A. La última vez que jugaron Roma y Sassuolo en esta competencia fue en noviembre de 2022 y terminaron empatando 1-1.

Analizando la tabla clasificatoria de la Serie A se puede ver que los locales se sitúan por delante con una ventaja de 17 puntos con respecto a Sassuolo. AS Roma llega al encuentro con 47 puntos en su casillero y ocupando la quinta plaza antes del partido. Por su lado, los visitantes cuentan con 30 puntos y ocupan la decimotercera posición en el torneo.