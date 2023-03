Leeds United y Brighton and Hove Albion se reparten los puntos tras su empate a dos

La Liga Premier es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. (Infobae)

El partido celebrado este sábado en el Elland Road y que enfrentó a Leeds y a Brighton acabó con un empate a dos entre ambos contendientes.

Leeds United afrontó el encuentro con la intención de remontar su puntuación en la liga después de sufrir una derrota por 1-0 en el partido anterior ante Chelsea. En el lado de los visitantes, Brighton and Hove Albion venció en su feudo 4-0 su último encuentro en el torneo frente a West Ham.

Después del encuentro, el equipo local se situó en decimoctava posición, mientras que Brighton se quedó en séptimo lugar al concluir el encuentro.

El primer equipo en marcar fue el conjunto brightoniano, que estrenó el luminoso gracias a un tanto de Alexis MacAllister a los 33 minutos. Pero posteriormente el equipo local reaccionó e igualó la contienda por medio de un gol de Patrick Bamford poco antes del final, concretamente en el 40. Tras esto, la primera mitad acabó con un resultado de 1-1.

En el segundo periodo la suerte llegó para Brighton and Hove Albion, que logró adelantarse en el marcador mediante un gol en su propio arco de Jack Harrison en el minuto 61. No obstante, el once loiner a los 78 minutos empató con un tanto de Jack Harrison, que completaba de este modo un doblete, concluyendo el encuentro con un marcador definitivo de 2-2.

Ambos entrenadores movieron los bancos de suplentes. El entrenador de Leeds dio entrada a Rodrigo Moreno, Weston McKennie, Degnand Wilfried Gnonto, Georginio Rutter y Luis Sinisterra por Patrick Bamford, Marc Roca, Crysencio Summerville, Brenden Aaronson y Jack Harrison, mientras que Brighton dio luz verde a Danny Welbeck y Jan Paul Van Hecke por Evan Ferguson y Adam Webster.

El árbitro del duelo mostró dos tarjetas amarillas. De los dos equipos, Junior Firpo del equipo local y Moisés Caicedo del equipo visitante fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Tras este empate al concluir el partido, Leeds United se colocó en el decimoctavo puesto de la tabla con 23 puntos, con un puesto de descenso a Segunda División. Por su parte, Brighton and Hove Albion con este punto consiguió la séptima plaza con 39 puntos al finalizar el partido.

La siguiente jornada enfrentará a Leeds United con Wolverhampton Wanderers. Por su parte, Brighton and Hove Albion se medirá ante Manchester United.