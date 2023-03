Ranking de HBO Max en Perú: estas son las películas más populares del momento

Perú es uno de los mercados importantes de la plataforma en América Latina. (Infobae)

La primera proyección fílmica de la historia tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895 en París, un evento histórico que fue presenciado por 35 personas y que estuvo a cargo de los hermanos Lumière. En el nuevo milenio, muy lejano a esa época, la forma de hacer y mirar el cine se ha transformado totalmente, prueba de ello es HBO Max.

En comparación, ahora no es necesario acudir a una plaza o al cine para disfrutar de los filmes, pues con el avance de la tecnología y la llegada de las plataformas por streaming han sido muchas las ventajas que han obtenido los amantes del cine, como el hecho de disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic y sin necesidad de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Actualmente no sólo hay disponibles 500 películas y de un minuto de duración, como en aquellas épocas, sino que HBO Max y sus competidoras cuentan con un amplio catálogo de producciones, por lo que el dilema ahora es qué títulos ver.

No obstante, en esta ola de novedades hay películas que han logrado destacar y posicionarse en el gusto del público. A continuación te dejamos el listado de las más populares de HBO Max Perú.

1. SupermanShazam! El Regreso de Black Adam

La película comienza con Black Adam regresando a la Tierra, visto como un meteorito que choca contra una colina en la noche. Más tarde se revela que Billy es un huérfano cuyos padres de acogida lo echaron. Él va a un restaurante para reunirse con Clark Kent, quien está escribiendo un artículo sobre la situación de Billy. Black Adam llega y ataca a Billy, declarando su intención de matar al niño antes de que el Mago pueda llegar a él. Clark distrae a Adam y le permite a Billy escapar mientras se convierte en Superman. Black Adam persigue a Billy por las calles, pero Superman interviene y lo combate. Al principio, los dos parecen emparejados, pero la vulnerabilidad de Superman a la magia le da a Adam la ventaja.

2. Hawking: más allá de la ciencia

Todo el mundo conoce al científico Stephen Hawking pero este no es un documental sobre ciencia, es un documental sobre la persona que se escondía tras ella. Un retrato que va más allá de estereotipos y muestra a un hombre profundamente humano, divertido y testarudo, capaz de mostrar a los suyos un inmenso amor, pero también una dolorosa indiferencia.Por primera vez, sus más allegados (incluidos sus hijos, su exmujer Jane y su hermana) hablan sin tapujos del genio, de la persona real que había detrás de su imagen pública. Estas entrevistas y un increíble material de archivo familiar nunca antes visto ponen el foco en la vida personal de Stephen Hawking, mostrando el tremendo impacto que su fama y su discapacidad han tenido en las relaciones con los suyos. Un recorrido por la vida del físico de la mano de los que mejor lo conocieron. Un retrato fascinante y honesto de una de las figuras más respetadas y conocidas de la historia.

3. La gran estafa americana

Estado de Nueva York, años setenta. Irving Rosenfeld (Christian Bale), un brillante estafador y su inteligente y seductora compañera Sydney Prosser (Amy Adams) se ven obligados a trabajar para un tempestuoso agente del FBI, Richie DiMaso (Bradley Cooper), que sin querer los arrastra al peligroso mundo de la política y la mafia de Nueva Jersey. (FILMAFFINITY)

4. Just a Boy From Tupelo: Bringing Elvis To The Big Screen

5. Niños grandes

Después de muchos años, su antiguo entrenador de basquet muere y cincos amigos deciden pasar un fin de semanas -ahora con sus respectivas familias- en la casa donde celebraron, antaño, el campeonato.

6. La niñera mágica y el Big Bang

Inglaterra, Segunda Guerra Mundial. Nanny McPhee (Emma Thompson) se ofrece como niñera a la señora Isabel Green (Maggie Gyllenhaal), que tiene que ocuparse de su granja mientras su marido está en el frente. Después de su llegada, Nanny descubre el conflicto que enfrenta a los hijos de la señora Green con dos primos malcriados recién llegados de la ciudad y que no tienen ninguna intención de irse. Pero los recursos de Nanny son inagotables: con una moto voladora, una estatua viviente, un cerdito trepador de árboles y un bebé elefante dará unas lecciones inolvidables a los traviesos e intrépidos niños.

7. Patch Adams

Basada en una historia real, la película es la biografía del médico Patch Adams, que revolucionó a la comunidad médica oficial aplicando singulares terapias consistentes en hacer reír y proporcionar afecto a los pacientes enfermos de cáncer.

8. Anarchy: La noche de las bestias

Secuela de la película The Purge. La noche de las bestias (2013). En la película original, el gobierno de Estados Unidos permite que, durante una noche, cualquier acto vandálico sea legal. De esta forma intentan reducir el número de criminales, ya que las cárceles del país se encuentran saturadas. La idea surge de la teoría de que todo ser humano tiene maldad en su interior, maldad que en algún momento saldrá a la luz. En esta situación, las personas que tienen dinero tienen más posibilidades que las pobres, ya que estas últimas no tienen los medios necesarios para defenderse de los que les quieran hacer daño. Así, una pregunta sale a la luz: ¿Cómo poder sobrevivir a los criminales sin convertirse en uno?

9. Robin Hood

Inglaterra, siglo XIII. Robin Longstride (Russell Crowe), un magnífico arquero al servicio del rey Ricardo Corazón de León (Danny Huston), vuelve de las cruzadas en tierra santa saqueando poblados mientras lucha contra las tropas francesas. Cuando Ricardo muere bajo una fecha francesa, Robin se traslada a Nottingham con el objetivo de cumplir una promesa que hizo a Sir Robert Loxley (Douglas Hodge) antes de morir: devolver una espada a su padre, Sir Walter Loxley (Max Von Sydow). Allí conoce a lady Marion (Cate Blanchett), su viuda, una mujer con carácter. Mientras tanto, en un país debilitado por una larga guerra, regido por Juan (Oscar Isaac), un rey débil y poco eficaz, contra las rebeliones internas y las amenazas externas maquinadas por el pérfido Godfrey (Mark Strong), Robin y sus hombres se dejan llevar hacia una aventura mayor: deciden ayudar a impedir que el país caiga irremediablemente en una sangrienta guerra civil y devolver la gloria a Inglaterra.

10. Green Book

Años 60. Cuando Tony Lip, un rudo italoamericano del Bronx, es contratado como chófer del virtuoso pianista negro Don Shirley durante una gira de conciertos por el Sur de Estados Unidos, deberá confiar en "El libro verde", una guía de los pocos establecimientos seguros para los afroamericanos, para encontrar alojamiento. Son dos personas que tendrán que hacer frente al racismo y los prejuicios, pero a las que la bondad y el sentido del humor unirán, obligándoles a dejar de lado las diferencias para sobrevivir y prosperar en el viaje de su vida.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO Max y el mercado del streaming

Desde que surgió, la plataforma de HBO Max se ha convertido en una de las más importantes en la batalla por el streaming. (Warner Media)

HBO Max es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.