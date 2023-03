New Orleans Pelicans se hace con la victoria contra Dallas Mavericks por 113-106

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

New Orleans Pelicans consiguió ganar en casa frente a Dallas Mavericks por 113-106 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans cayeron derrotados a domicilio contra Sacramento Kings por 123-108, mientras que los de Dallas Mavericks derrotaron en casa a Utah Jazz por 120-116. Por el momento New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 32 partidos ganados de 66 disputados. Por su parte, Dallas Mavericks sigue en puestos de Play-off con 34 victorias en 67 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador y finalizó con un resultado de 24-24. Posteriormente, durante el segundo cuarto los locales consiguieron distanciarse en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial de 10-0 durante el cuarto y tuvieron una diferencia máxima de 18 puntos (59-41) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 35-19. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 59-43 en el marcador.

En el tercer cuarto New Orleans Pelicans elevó su diferencia, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 11-2 y tuvo una diferencia máxima de 19 puntos (64-45) y concluyó con un resultado parcial de 24-22 y un total de 83-65. Finalmente, en el transcurso del último cuarto Dallas Mavericks reducía distancias nuevamente en el luminoso, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 12-0, aunque no fue suficiente para conseguir vencer el partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 30-41, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 113-106 a favor del equipo local.

Tras ganar el encuentro, el siguiente choque de New Orleans Pelicans será contra Oklahoma City Thunder en el Smoothie King Center, mientras que Dallas Mavericks se enfrentará a Memphis Grizzlies en el FedExForum.