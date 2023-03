Sacramento Kings vence a New Orleans Pelicans (123-108)

Sacramento Kings - New Orleans Pelicans: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Sacramento Kings consiguió la victoria como local frente a New Orleans Pelicans por 123-108 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Sacramento Kings perdieron en casa contra Minnesota Timberwolves por 134-138. Por su parte, los de New Orleans Pelicans también perdieron fuera de casa con Golden State Warriors por 108-99, completando una racha de cuatro derrotas en sus cinco últimos encuentros. Sacramento Kings, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 38 partidos ganados de 64 disputados, mientras que New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 31 victorias en 65 partidos jugados.

Durante el primer cuarto los visitantes fueron los principales líderes en la arena, acrecentaron la diferencia hasta un máximo de siete puntos (25-32) hasta concluir con un 29-32. Posteriormente, durante el segundo cuarto Sacramento Kings consiguió acercarse en el luminoso hasta empatar el partido y llegó a ir ganando por ocho puntos (47-39) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 30-27. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 59-59 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto hubo alternancias en el marcador, hasta que al final terminó distanciándose el equipo local y finalizó con un resultado parcial 38-20 y un 97-79 global. Por último, en el último cuarto New Orleans Pelicans logró acercarse de nuevo en el electrónico, redujo la diferencia a valores mínimos al final del cuarto, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 26-29, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 123-108 a favor de Sacramento Kings.

En el transcurso del encuentro destacaron las acciones de Domantas Sabonis y Kevin Huerter, que consiguieron 19 puntos, 11 asistencias y 11 rebotes y 25 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Jonas Valanciunas y Brandon Ingram, con 19 puntos, tres asistencias y 12 rebotes y 24 puntos, siete asistencias y tres rebotes respectivamente.

Tras ganar el partido, en el próximo duelo Sacramento Kings se enfrentará a New York Knicks en el Golden 1 Center. Por su parte, el próximo partido de New Orleans Pelicans será contra Dallas Mavericks en el Smoothie King Center.