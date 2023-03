Ranking de las series más vistas de Prime Video en Estados Unidos

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones, quienes ya no se preguntan cómo descargar un video de Facebook y mejor pagan por el servicio.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son algunos de los 10 títulos de Prime Video Estados Unidos que actualmente se encuentran en el gusto del público y de los que nadie ha dejado de hablar:

1. Todos quieren a Daisy Jones

La historia sigue a una banda de rock en la década de 1970 desde su ascenso en la escena musical de Los Ángeles hasta convertirse en uno de los grupos más legendarios del mundo. La serie explora además la razón detrás de su separación en el lo más alto de su éxito.

2. Carnival Row

En la oscura y futurística ciudad neo-victoriana de Burge, una serie de sucesos harán que la fantasía negra se mezcle con la realidad. Burge se ha convertido en un refugio para las criaturas de fantasía que han huido de sus respectivos mundos asolados por la guerra. Pero todo se complicará cuando un peligroso asesino en serie comience a dar caza a los no humanos. El inspector de la policía Rycroft Philostrate (Bloom) será el encargado de investigar el último caso: el asesinado de una bailarina. y aunque el inspector trate de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrirá que no es fácil separar los sentimientos del trabajo.

3. El consultor

Después de una tragedia indescriptible en CompWare, un estudio de videojuegos con sede en el centro de Los Ángeles, un consultor misterioso, Regus Patoff, llega a la ciudad y toma el mando.

4. Harlem

Cuatro elegantes y ambiciosas mejores novias en Harlem, Nueva York: una profesora estrella en ascenso que lucha por hacer espacio para su vida amorosa; un emprendedor experto en tecnología que siempre está saliendo con alguien nuevo; un cantante sin filtro; y una diseñadora de moda romántica desesperada. Juntos, suben de nivel a la siguiente fase de sus carreras, relaciones y sueños de gran ciudad.

5. La granja de Clarkson

Un año intenso, arduo y muy divertido en la vida del agricultor más insólito de Gran Bretaña, Jeremy Clarkson. Únete a Jeremy y a su grupo de socios agrícolas mientras se enfrentan a un tiempo de locos, animales desobedientes, cultivos que no crecen y una pandemia inesperada. Verás a Jeremy Clarkson como nunca antes lo habías visto.

6. Jack Ryan

Cuando el analista de la CIA, Jack Ryan, se tropieza con una serie de transferencias bancarias sospechosas, su búsqueda de respuestas lo saca de la seguridad de su escritorio y lo catapulta hacia un juego mortal del gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio, donde se encuentra a un terrorista que prepara un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados.

7. Jack Reacher

Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive semiescondido como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar, por puro azar, a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador se declara inocente y, además, exige la presencia de Jack Reacher.

8. La leyenda de Vox Machina

Son un hatajo de pendencieros inadaptados reconvertidos en mercenarios. A Vox Machina le interesa más el dinero fácil y la cerveza barata que proteger el reino. Pero cuando este se ve amenazado por algo maligno, esta bulliciosa panda se da cuenta de que nadie más puede restablecer la justicia. Lo que empezó como un día de pago más es ahora la historia del origen de los nuevos héroes de Exandria.

9. Los falsificadores

Sunny, un brillante artista de poca monta, se ve catapultado al arriesgado mundo de la falsificación cuando crea el billete falso perfecto, mientras Michael, un feroz y poco ortodoxo oficial del las fuerzas especiales, quiere librar al país de la amenaza de la falsificación. En esta emocionante carrera del gato y el ratón, ¡perder no es una opción!

10. El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Serie de televisión basada en El señor de los anillos, ambientada durante el período de 3.441 años, conocida como la Era de Númenor, o la Segunda Edad.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La llegada de Prime Video a la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.