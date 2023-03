New York Knicks se impone por 129-131 frente a Boston Celtics

Boston Celtics - New York Knicks: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

New York Knicks venció como visitante a Boston Celtics por 129-131 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Boston Celtics cayeron derrotados en casa contra Brooklyn Nets por 105-115, completando una racha de cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, mientras que los de New York Knicks vencieron fuera de casa a Miami Heat por 120-122, por lo que tras el partido completaron una racha de diez victorias seguidas. Con este resultado, New York Knicks lo que le permitiría clasificarse a los Play-off con 39 victorias en 66 partidos jugados. Por su parte, Boston Celtics, tras el partido, también continúa en puestos de Play-off con 45 partidos ganados de 65 disputados.

El primer cuarto tuvo alternancias en el marcador hasta finalizar con un resultado de 34-31. Posteriormente, durante segundo cuarto de nuevo hubo varios cambios de líder en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 27-23. Tras esto, los equipos acumularon un total de 61-54 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo visitante logró remontar el partido hasta conseguir el empate, marcó la máxima diferencia (un punto) al final del cuarto y concluyó con un resultado parcial de 26-34 y un total de 87-88. Por último, durante el último cuarto los locales lograron remontar el partido hasta alcanzar el empate, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 13-2 y el cuarto acabó con un resultado parcial de 26-25. Finalmente, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 113 puntos entre ambos equipos, por lo que fue necesaria una prórroga para dilucidar al vencedor.

Durante la prórroga hubo varios movimientos en el marcador y acabó con un resultado parcial de 8-8, siendo el resultado final del partido 129-131 a favor de New York Knicks.

Durante el partido, destacaron Immanuel Quickley y Julius Randle por su participación en el encuentro, tras conseguir 38 puntos, siete asistencias y ocho rebotes y 31 puntos, cuatro asistencias y nueve rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Jayson Tatum y Jaylen Brown por sus intervenciones durante el partido, con 40 puntos, seis asistencias y 11 rebotes y 29 puntos, una asistencia y ocho rebotes respectivamente.

El siguiente choque de Boston Celtics será contra Cleveland Cavaliers en el Rocket Mortgage Fieldhouse. Por su parte, el próximo partido de New York Knicks será contra Charlotte Hornets en el Madison Square Garden.