Estas son las series de Hulu que atraen al público de Estados Unidos

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Hulu.

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas consumen las producciones a una velocidad inimaginable.

Hulu ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Hulu Estados Unidos:

1. BMF

El drama del narcotráfico está inspirado en la historia real de dos hermanos que se levantaron de las deterioradas calles del suroeste de Detroit a fines de la década de 1980 y dieron a luz a una de las familias criminales más influyentes del país. Gira en torno a los hermanos Demetrius "Big Meech" Flenory y Terry "Southwest T" Flenory, quienes juntos llevaron su visión más allá del tráfico de drogas y hacia el mundo del hip-hop. El drama, según Starz, contará una historia sobre el amor, la familia y el capitalismo en la búsqueda del sueño americano.

2. Your Honor

El juez de Nueva Orleans, Michael Desiato, se ve obligado a enfrentar sus propias convicciones más profundas cuando su hijo se ve involucrado en un golpe y fuga que involucra a una familia del crimen organizado.

3. The Last of Us

Veinte años después de que una pandemia acabase con casi toda la población mundial, las ciudades han sido abandonadas y la naturaleza ha ocupado su lugar. Los humanos infectados se han convertido en horripilantes monstruos que vagan sin control y los supervivientes se matan por comida y protección. Joel, cuyas circunstancias personales le han convertido en un violento superviviente, es contratado para sacar de una zona militar de cuarentena a Ellie, una chica de catorce años que es la única esperanza para la humanidad. Esta simple tarea se transformará en un brutal viaje a través de Estados Unidos.

4. Love Island

Narra la historia de una mujer francesa embarazada que vive en Sarajevo con su marido bosnio y su hijo. Se van de vacaciones a una isla croata, donde las cosas se complican cuando todos se sienten atraídos por una hermosa mujer. (FILMAFFINITY)

5. Animal Control

Esta comedia de una sola cámara sigue a un grupo de trabajadores locales de Control de Animales cuyas vidas se complican por el hecho de que los animales son simples, pero los humanos no lo son.

6. Next Level Chef

7. Padre de familia

Padre de familia es una comedia de animación para adultos creada por Seth MacFarlane para la Fox Broadcasting Company. La serie se centra en los Griffin, una mediocre familia compuesta por los padres Peter y Lois; sus hijos Meg, Chris y Stewie; y su antropomórfica mascota canina Brian. La serie está ambientada en la ciudad ficticia de Quahog, Rhode Island y gran parte de su humor se exhibe en forma de pequeños cortes que frecuentemente se mofan de la cultura americana.

8. Anatomía de Grey

La vida de Meredith Grey no es nada fácil. Intenta tomar las riendas de su vida, aunque su trabajo sea de esos que te hacen la vida imposible. Meredith es una cirujana interna de primer año en el Hospital Grace de Seattle, el programa de prácticas más duro de la Facultad de Medicina de Harvard. Y ella lo va a comprobar. Pero no estará sola. Un elenco de compañeros de promoción tendrán que superar la misma prueba. Ahora están en el mundo real, son doctores del hospital. Y en un mundo donde la experiencia en el trabajo puede ser un factor de vida o muerte, todos ellos tendrán que lidiar con los altibajos de sus vidas personales.

9. The 12th Victim

10. Estación 19

Tras un fatídico incendio en el Grey Sloan Memorial, un equipo de bomberos es el encargado de salvar al famoso hospital en Seattle de las llamas. La actitud heroica de estos hombres y mujeres ante una situación en la que deben arriesgar sus vidas es el punto de partida del nuevo spin-off de la serie insignia Anatomía de Grey. Desde el alto cargo hasta el último recluta son los protagonistas de este drama en el que se explora la rutina, casi siempre peligrosa, de estos profesionales.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El papel de Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming.

Hulu es un servicio de suscripción de video on demand que permite a los usuarios disfrutar de series y películas; fue creada en octubre de 2017, sin embargo, a principios de 2021 fue adquirido por la compañía The Walt Disney+.

Actualmente funciona en Estados Unidos y Japón, mientras que en otras regiones como Latinoamérica el servicio llega a través de Star+.

Fue en el 2010 cuando Hulu lanzó su sistema de suscripción, aunque en ese entonces lo hizo a través del nombre Hulu Plus, que poseía contenido de News Corporation y NBC Universal. Más tarde, en el 2017, la empresa lanzó su servicio Hulu With Live TV.

En 2019 la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores; fue entonces cuando en marzo de ese mismo año Disney adquirió 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% a Hulu; mientras que AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024, por lo que ahora Hulu operará junto a Disney+ y ESPN+, en donde sólo se enfocará a transmitir contenido hecho fuera de estudios y para la familia.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, en donde se encuentran títulos como The Handmaid’s Tale o la docuserie Wu-Tang: An American Saga y más.