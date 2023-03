Triunfo de New York Knicks ante Miami Heat por 120-122

Miami Heat - New York Knicks: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

New York Knicks ganó como visitante a Miami Heat por 120-122 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Miami Heat cayeron derrotados en casa contra Philadelphia 76ers por 96-119 y tras este resultado sumaron una racha de cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Por su parte, los de New York Knicks ganaron en casa a Brooklyn Nets por 142-118, por lo que tras el encuentro completaron una racha de nueve victorias seguidas. Con este resultado, New York Knicks lo que le permitiría acceder a los puestos de Play-off con 38 victorias en 65 partidos jugados, mientras que Miami Heat, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los Play-off con 33 victorias en 64 partidos disputados.

El primer cuarto tuvo varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 11-0 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo visitante y terminó con un resultado de 31-37. Tras esto, durante el segundo cuarto New York Knicks se distanció en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió otro parcial durante el cuarto de 10-2 y llegó a ir ganando por 17 puntos (54-71) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 25-34. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 56-71 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores locales recortaron distancias en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 hasta concluir con un resultado parcial de 32-25 y 88-96 de total. Por último, en el último cuarto de nuevo hubo varios cambios de líder en el marcador y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 32-26. Finalmente, el duelo concluyó con un resultado de 120-122 a favor de New York Knicks.

El triunfo de New York Knicks se debió en parte gracias a los 43 puntos, tres asistencias y nueve rebotes de Julius Randle y los 25 puntos, ocho asistencias y dos rebotes de Jalen Brunson. Los 33 puntos, cinco asistencias y ocho rebotes de Jimmy Butler y los 29 puntos, seis asistencias y ocho rebotes de Tyler Herro no fueron suficientes para que Miami Heat ganase el partido.

El próximo partido enfrentará a New York Knicks con Boston Celtics en el TD Garden, mientras que el próximo adversario de Miami Heat será Atlanta Hawks, con el cual jugará en el FTX Arena.