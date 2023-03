Brighton and Hove Albion consigue la victoria ante West Ham con una goleada 4-0

La Liga Premier es la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. (Infobae)

Brighton firmó una actuación sobresaliente tras golear a West Ham durante el partido celebrado en el The Amex este sábado, el cual finalizó con un resultado de 4-0.

Brighton and Hove Albion afrontó el encuentro con el ánimo de remontar su puntuación en la clasificación tras sufrir una derrota por 1-0 en el partido anterior ante Fulham. Por parte del equipo visitante, West Ham venía de vencer 4-0 en casa a Nottingham Forest en el último partido disputado.

Con este resultado, el conjunto brightoniano es octavo, mientras que West Ham es decimosexto tras el final del partido.

La primera mitad del partido comenzó de manera favorable para Brighton and Hove Albion, que dio el pistoletazo de salida en el The Amex con un gol desde los once metros de Alexis MacAllister en el minuto 18. Tras esto, la primera parte acabó con un resultado de 1-0.

La segunda mitad del enfrentamiento arrancó de modo inmejorable para el conjunto local, que puso más tierra de por medio gracias a un tanto de Joel Veltman en el minuto 51. Posteriormente volvieron a marcar los locales a través de un tanto de Kaoru Mitoma a los 69 minutos que establecía el 3-0 para Brighton. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del once brightoniano, que aumentó distancias estableciendo el 4-0 por medio de un gol de Danny Welbeck al borde del final, en el 89, concluyendo el partido con un marcador de 4-0 en el luminoso.

Ambos entrenadores hicieron movimientos en los bancos de suplentes. El entrenador de Brighton and Hove Albion dio entrada a Joel Veltman, Facundo Valentin Buonanotte, Danny Welbeck, Jeremy Sarmiento y Julio Enciso por Tariq Lamptey, Solly March, Pervis Estupinan, Evan Ferguson y Kaoru Mitoma, mientras que West Ham dio entrada a Pablo Fornals, Kurt Zouma, Flynn Downes y Manuel Lanzini por Mohamed Said Benrahma, Angelo Obinze Ogbonna, Tomas Soucek y Lucas Paqueta.

En el duelo hubo un total de tres tarjetas amarillas solamente para el equipo de los 'Hammers'. En concreto, el árbitro mostró tres tarjetas amarillas a Tomas Soucek, Jarrod Bowen y Declan Rice.

Con esta brillante actuación Brighton and Hove Albion suma ya 38 puntos en la Premier League y se queda en el octavo puesto de la clasificación. Por su parte, West Ham se mantiene con 23 puntos con los que llegaba a esta vigésimo sexta jornada.

En la siguiente jornada Brighton and Hove Albion jugará contra Leeds United fuera de casa y West Ham disputará su partido contra Aston Villa en su feudo.