Previa de la Premier League: Brighton and Hove Albion vs West Ham

Brighton and Hove Albion West Ham

El próximo sábado a las 15:00 hora local se disputará el partido de la vigésimo sexta jornada de la Premier League, en el cual veremos disputarse la victoria a Brighton y a West Ham en el The Amex.

Brighton and Hove Albion desea una victoria en su cancha durante su cita en la Premier League después de haber perdido su último encuentro contra Fulham por un marcador de 1-0. Desde que ha empezado la competencia, los locales han vencido en 10 de los 22 partidos disputados hasta ahora en la Premier League, con 39 goles a favor y 29 en contra.

Respecto a la escuadra visitante, West Ham se hizo con el triunfo frente a Nottingham Forest durante su último encuentro de la competencia (4-0), con tantos de Danny Ings, Michail Antonio y Declan Rice, por lo que pretende mantener su racha de victorias en el estadio de Brighton and Hove Albion. Antes de este partido, West Ham había ganado en seis de los 24 encuentros jugados en la Premier League esta temporada y tiene un balance de 23 tantos anotados frente a 29 tantos recibidos.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, Brighton and Hove Albion tiene un balance de cinco victorias, cuatro derrotas y dos empates en 11 partidos jugados en su campo, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En el papel de visitante, West Ham tiene un balance de una victoria, ocho derrotas y tres empates en 12 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrá que darlo todo en el estadio de Brighton and Hove Albion para conseguir sumar más puntos fuera de casa.

Los dos rivales ya se habían enfrentado en el pasado en el estadio de Brighton and Hove Albion y el balance es de una derrota y tres empates a favor del conjunto local. Asimismo, el equipo local lleva una racha de cinco encuentros seguidos sin perder en casa frente a West Ham. El último enfrentamiento entre Brighton y West Ham en esta competencia se jugó en agosto de 2022 y concluyó con un marcador de 0-2 favorable a Brighton.

A día de hoy, Brighton and Hove Albion se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 12 puntos con respecto a su rival. El equipo de Roberto De Zerbi llega al encuentro en octava posición y con 35 puntos antes del encuentro. Por su parte, West Ham cuenta con 23 puntos y ocupa el decimosexto puesto en la competencia.