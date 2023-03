New York Knicks gana a Brooklyn Nets por 142-118

New York Knicks - Brooklyn Nets: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

New York Knicks consiguió vencer como local frente a Brooklyn Nets por 142-118 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks lograron la victoria en casa contra Boston Celtics por 109-94, por lo que tras este resultado completaron una racha de ocho victorias seguidas, mientras que los de Brooklyn Nets perdieron en casa con Milwaukee Bucks por 104-118, por lo que tras el encuentro completaron una racha de cinco derrotas seguidas. New York Knicks, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 37 victorias en 64 partidos disputados. Por su parte, Brooklyn Nets también se mantiene en puestos de Play-off con 34 victorias en 62 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo alternancias en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-0 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo local y concluyó con un resultado de 47-29. Tras esto, en el segundo cuarto los jugadores de New York Knicks consiguieron distanciarse en el luminoso y alcanzaron una diferencia de 27 puntos (72-45) durante el cuarto, que acabó con un resultado parcial de 34-28. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 81-57 en el electrónico.

Durante el tercer cuarto los jugadores de Brooklyn Nets lograron acercarse en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 10-2 hasta finalizar con un resultado parcial de 29-30 y un 110-87 de resultado global. Por último, en el transcurso del último cuarto el equipo local se distanció de nuevo en el luminoso, tuvo una diferencia máxima de 30 puntos (139-109), y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 32-31, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 142-118 a favor de New York Knicks.

En el transcurso del encuentro destacaron las acciones de Jalen Brunson y Julius Randle, que consiguieron 39 puntos, seis asistencias y cinco rebotes y 21 puntos, ocho asistencias y ocho rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Cameron Johnson y Mikal Bridges, con 33 puntos y dos rebotes y 21 puntos, tres asistencias y tres rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, New York Knicks jugará contra Miami Heat en el FTX Arena, mientras que Brooklyn Nets se enfrentará a Boston Celtics en el TD Garden.