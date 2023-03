New Orleans Pelicans derrota a Portland Trail Blazers (110-121)

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

New Orleans Pelicans venció como visitante a Portland Trail Blazers por 110-121 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Portland Trail Blazers perdieron a domicilio contra Golden State Warriors por 123-105, completando una racha de cuatro derrotas en sus cinco últimos encuentros. Por su parte, los de New Orleans Pelicans también perdieron en casa con Orlando Magic por 93-101. Por el momento New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 31 victorias en 63 partidos jugados, mientras que Portland Trail Blazers, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con 29 victorias en 62 partidos disputados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de Portland Trail Blazers, llegó a ir ganando por ocho puntos (23-15) y concluyó con un resultado de 31-29. Después, en el segundo cuarto hubo alternancias en el luminoso y el cuarto acabó con un resultado parcial de 25-24. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 56-53 en el electrónico.

En el tercer cuarto de nuevo hubo varios movimientos en el marcador, que finalizó con un resultado parcial de 35-37 (91-90). Por último, durante el último cuarto nuevamente hubo varios cambios de líder en el marcador hasta que el equipo visitante logró cerró el cuarto con un resultado parcial 19-31. Finalmente, el partido finalizó con un resultado de 110-121 a favor de los visitantes.

Durante el partido, New Orleans Pelicans se hizo con la victoria gracias a los 40 puntos, cinco asistencias y seis rebotes de Brandon Ingram y los 24 puntos, siete asistencias y siete rebotes de Cj Mccollum. Los 41 puntos y ocho rebotes de Damian Lillard y los 28 puntos, tres asistencias y cuatro rebotes de Jerami Grant no fueron suficientes para que Portland Trail Blazers pudiese ganar el partido.

Tras vencer este partido, el próximo choque de New Orleans Pelicans será contra Golden State Warriors en el Chase Center. Por su parte, el próximo adversario de Portland Trail Blazers será Atlanta Hawks, con el cual se verá las caras en el State Farm Arena.