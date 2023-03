Libros de Amazon México más populares para regalar este día

Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de cautivar a quienes las consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha sufrido una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o incluso acceder a las tabletas digitales y Kindle.

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una oleada de títulos y autores de diversos géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon México podría ser una buena guía para saber cuál será el siguiente texto a leer.

Aquí los más vendidos del jueves 2 de marzo:

1. Tres meses





Autor

: Joana Marcús





Número de páginas:

384

CONOCER A UNA PERSONA TE PUEDE CAMBIAR LA VIDA. Jack Ross no creía en el compromiso y hasta ahora no le había ido mal. La fantasía del amor verdadero, de ese cruce de miradas que te cambia la vida por completo, no era más que un argumento sobreexplotado de las películas que más solía criticar. Por eso, ¿qué importaba que hubiera conocido a Jenna? ¿Qué importaba si pasaban tanto tiempo juntos? ¿Qué importaba si, poco a poco, iba abriéndole su corazón? Y, sobre todo, ¿qué importaba el riesgo de que este se rompiera? En tres meses pueden ocurrir muchas cosas y enamorarse es una de ellas. Jack Ross no iba a ser menos.

2. Hábitos Atómicos





Autor

: James Clear





Número de páginas:

328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

3. La cabeza de mi padre





Autor

: Alma Delia Murillo





Número de páginas:

216

Escribo para soltar el peso de cuarenta años rumiando el mito de mi padre, las infinitas versiones de mi padre. A sus cuarenta años, como un road trip, sin mas referente que una fotografia vieja, una hija emprende la busqueda de su padre. Mientras narra la decisión de ir a conocerlo y el viaje que la lleva de Ciudad de México a Michoacan, iremos construyendo, junto a ella, el pasado, los amores, las alegrias, los accidentes, las ausencias. "Todos somos hijos de Pedro Paramo", nos dice Alma Delia Murillo, ante el factor tan común que es el abandono del hogar por parte del padre. Frente a este hecho, ella se desnuda en cada capitulo para hablarnos de la necesidad de reconstruir ese simbolo de peso universal, para lograr definirse. Su vida, entonces, se despliega como el entramado de esta búsqueda: entre siete hermanos y una madre trabajadora, la protagonista crece y reflexiona no solo sobre su biografia, sino tambien sobre la historia de un pais profundamente dividido en donde las mujeres no han contado lo suficiente, desde su punto de vista, el relato del padre. La cabeza de mi padre es un libro transparente, en el que los lectores acompanaremos el viaje para dar con ese hombre de destino misterioso y, quiza, alcanzaremos a ver destellos de nuestras propias busquedas. Una historia escrita desde la entraña, desde donde solo se puede transitar el camino hacia el origen.

4. Latidos que no dije (Spanish Edition)





Autor

: Roos.





Número de páginas:

-

Son tantos sentimientos encontrados, que ni siquiera yo podria decirde que va este libro, solo se que puse mi alma en el.

5. Los 5 lenguajes del amor (edición en español): El Secreto del Amor Que Perdura





Autor

: Gary Chapman





Número de páginas:

208

Es el libro 1 en ventas del New York Times por 8 años consecutivos. Actualizado para reflejar las complejidades de la relaciones hoy en día, esta nueva edición enseña verdades esenciales que realmente dan resultado; además, presenta consejos sabios yprácticos para restaurar relaciones.

6. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas





Autor

: Dale Carnegie





Número de páginas:

304

El asesoramiento sólido y comprobado de Dale Carnegie ha llevado a innumerables personas a la cima del éxito en sus negocios y vidas personales. Uno de los primeros best sellers de autoayuda, fue publicado por primera vez en 1936 y lleva vendidas 15 millones de copias a nivel mundial. Dale Carnegie escribió este libro con el propósito de ser un suplemento a su curso sobre oratoria y relaciones humanas y nunca se imaginó que se convertiría en un éxito de ventas y que la gente lo leería, lo criticaría y viviría según sus reglas. Carnegie entrevistó a muchas personas de renombre para tomar ejemplos de sus vidas. Entre ellas están Edison, Franklin D. Rooselvelt y James Farley.

7. El sutil arte de que te importe un carajo: Un enfoque disruptivo para vivir una buena vida (NUEVA EDICION)





Autor

: Mark Manson





Número de páginas:

224

Edición revisada de este best-seller mundial. Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres humanos somos falibles y limitados: "no todos podemos ser extraordinarios: hay ganadores y perdedores en la sociedad y esto no siempre es justo o es tu culpa". Manson nos aconseja que reconozcamos nuestras limitaciones y las aceptemos. Esto es, según él, el verdadero origen del empoderamiento. Una vez que abrazamos nuestros temores, faltas e incertidumbres, una vez que dejamos de huir y evadir y empezamos a confrontar las verdades dolorosas, podemos comenzar a encontrar el valor, la perseverancia, la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad y el perdón que buscamos. Este manifiesto es una refrescante bofetada, para que podamos empezar a llevar vidas más satisfechas y con los pies en la tierra.

8. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados





Autor

: Mark Wolynn





Número de páginas:

288

DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS. PENSAMIENTOS OBSESIVOS.La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados.Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en "Este dolor no es mío" un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

9. Ruge o espera a ser devorado





Autor

: Daniel Habif





Número de páginas:

296

El libro más inspirador y motivador de uno de los conferencistas de habla hispana con mayor reconocimiento en el mundo.¡Ruge! es un llamado que habita en tu interior, un estruendo capaz de derribar cualquier obstáculo en el camino hacia tus sueños, pero que por años ha sido silenciado por las dudas, los miedos y los prejuicios. En estas páginas, Daniel Habif vuelve a elevar su inspiradora y estimulante voz para compartirte aprendizajes profundos y aplicables que te permitirán comprender tus límites mentales y alcanzar un mayor dominio de tus capacidades. Además, explora alternativas para desatar todo tu potencial, afina el poder de tus pensamientos y te ayuda a liberar ese grito que espantará a quienes pretenden devorarte. ¡Ruge!, porque al destino, más que esperarlo, hay que provocarlo.

10. 8 Leyes Universales: Guía para alcanzar la plenitud (Spanish Edition)





Autor

: Fer Broca





Número de páginas:

-

Vivimos en una existencia mucho más amplia de la que somos conscientes.El universo se extiende más allá de nuestros sentidos físicos y nuestra percepción.Y en esa inmensidad sutil y vibrante de donde todo surge y se crea existen principios que nos ayudan a crear y a transformar positivamente nuestra realidad.Estas 8 leyes universales son pautas para vivir en plenitud y herramientas aplicables para co-crear armoniosamente la vida preciosa que todos los seres merecemos compartir.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Así leen en México

Los adultos mayores de 18 años de edad que viven en México leen en promedio 3.9 libros al año, lo que implica una alza con respecto a los 3.7 libros registrados en el 2021, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dado a conocer en 2022.

Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. (CUARTOSCURO.COM)

Según el estudio, la lectura de revistas y periódicos en formato digital alcanzó su punto más bajo en los últimos seis años; por el contrario, las páginas de internet, foros y blogs tuvieron un aumento.

En comparación con las cifras del 2016, la lectura de las revistas digitales pasaron de 51.4% a 34.9%; los periódicos digitales pasaron de 57.6% a 33.9%; mientras que las páginas de internet, fotos y blogs tuvieron un aumento al pasar de 45.2% a 57.6 por ciento.

Los libros leídos por la población adulta lectora fueron 3.9 ejemplares, la cifra más alta registrada desde 2016. Además, las mujeres se mantienen al frente de la lectura de libros con 65.9% frente a un 54.4% de hombres lectores; no obstante, los hombres leen más cuando de periódicos se trata, con un 44.1% frente a 23.5%, así como en las historietas al registrar un 9.6 frente a un 7.3 por ciento.

De la población de 18 años alfabeta lectora de libros, el 44.1% declaró que la causa principal para leerlos es por entretenimiento, mientras que el 23.8% lo hizo por trabajo o estudio, el 20.7% por cultura general, el 10.1% por religión y el 1.4% por otro motivo.

El tipo de libros que leyó la población alfabeta de 18 y más años en los últimos doce meses, fue los temas de literatura (novela, cuento, ciencia ficción, poesía, teatro, etcétera) con 39.5%, seguido de libros especializados, 29.5%; autoayuda, superación personal o religioso, con 29.5%; cultural general, 26.5%; y manuales, guías o recetarios con 8.4 por ciento.