Libros de Amazon España: cuál es el título más leído este día

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como "los libros más vendidos en la historia", como La Biblia o Don Quijote de la Mancha, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Existe un largo debate entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que tras la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los retos realmente grandes es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la popularidad de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al plasmar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este jueves 2 de marzo en Amazon España.

1. ARTA contra el alien máximo (Arta Game 3)





Autor

: Arta Game





Número de páginas:

192

¡Arta vivirá su misión más épica en un libro increíble a todo color!¿Estás preparado para sobrevivir contra el alien máximo?ARTA ESTÁ EN PELIGRO.¿SOBREVIVIRÁ CONTRA EL ALIEN MÁXIMO?El mundo ha sido invadido por un montón de extraterrestres.AL PRINCIPIO solo eran unos cuantos aliens.DESPUÉS llegaron más naves.Y AHORA muchos humanos se han pasado al bando de los extraterrestres.Arta y sus amigos tienen que hacer algo si quieren parar la invasión alienígena. Pero la única manera de acabar con los extraterrestres es derrotar al ALIEN MÁXIMO y enfrentarse a ese monstruo verde puede significar el fin de todo.CADA PASO QUE DAN LOS ALIENS PONE EN PELIGRO EL PLANETA TIERRA..¿CONSEGUIRÁN SOBREVIVIR Y DERROTAR AL ALIEN MÁXIMO ANTES DE QUE ARRASE CON TODO?

2. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)





Autor

: Marian Rojas Estapé





Número de páginas:

232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo

3. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)





Autor

: James Clear





Número de páginas:

336

MÁS DE 100.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA.Sumamente práctico y útil. MARK MANSON, autor de El sutil arte de que (casi todo) te importe una mirdaPaso a paso, cambiará tu rutina. Financial TimesA menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad. Según el reconocido experto en hábitos James Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica.Clear llama a estas decisiones “hábitos atómicos”: tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida.De mis libros favoritos de todos los tiempos. ARIANNA HUFFINGTON, fundadora de The Huffington PostUn discurso que se apoya en bases científicas, manual de instrucciones para implantar cambios a nuestro favor. IMA SANCHÍS, La Vanguardia Te harás fan. CECILIA MÚZQUIZ, directora de CosmopolitanDemuestra que cualquier meta está al alcance de la mano, siempre y cuando empecemos desde lo más simple. ABC BienestarProfundiza en todos aquellos aspectos necesarios para llevar una vida ordenada, productiva y orientada a disfrutar de los procesos, no solo de los resultados.Xataka

4. El cuco de cristal (SUMA)





Autor

: Javier Castillo





Número de páginas:

488

¿ESTÁS PREPARADO PARA ARRIESGAR TU CORAZÓN?Vuelve Javier CastilloMAGNÉTICA - SALVAJE - MONUMENTAL - TREPIDANTEEl regreso más esperadoMÁS DE 1.700.000 EJEMPLARES VENDIDOSUn trasplante de urgenciaUn donante lleno de secretos¿Qué esconden los latidos de tu corazón?Nueva York, 2017. Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente la joven recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta: pasar unos días en Steelville, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su corazón.Cora se adentra así en un hogar lleno de secretos, en un misterio que se extiende durante veinte años y en un pueblo hermético en el que, justo el día de su llegada, desaparece un bebé en un parque público.

5. Tú eres tu lugar seguro: Haz las paces con tu pasado para reconectar contigo (y los que te rodean) (Bruguera Tendencias)





Autor

: María Esclapez





Número de páginas:

296

Tras el éxito de Me quiero, te quiero, llega el nuevo libro de María Esclapez.Un nuevo libro para comprender tu historia, hacer las paces con el pasado, reconectar contigo y los que te rodean y hacer de ti tu lugar seguro.Con Me quiero, te quiero, María Esclapez ya ha ayudado a miles de lectores a sanar sus relaciones y a mejorar su autoestima.Ahora se centra en la importancia de sanar el pasado y las heridas emocionales de la infancia para poder relacionarnos mejor y vivir nuestro mejor presente.¿Por qué siento lo que siento? ¿De dónde viene mi malestar? ¿Cómo he aprendido a relacionarme con los demás y conmigo mismo? ¿Cómo influye el tipo de apego que desarrollamos en la infancia en nuestra vida adulta? Y, lo más importante: ¿cómo puedo sanar mis heridas y vivir en paz en mi presente?María Esclapez, psicóloga clínica, sexóloga y terapeuta de parejas, te acompaña a descubrir cómo empezar a sanar tu pasado y mejorar tu presente. Con ejemplos prácticos de la propia autora y otros extraídos de consulta.Tú eres la persona más importante de tu vida, haz de ti tu lugar seguro.¿Qué encontrarás en este libro?-Anécdotas, experiencias de la autora y situaciones extraídas de casos reales en consulta.-Ejercicios de autoconocimiento, guiados por la autora, para comprender la raíz de nuestros problemas y empezar a ponerles solución.-Esquemas y otros recursos gráficos que nos ayudan a comprender mejor el contenido.-Propuestas para poner en práctica y sacar el mayor partido a tus relaciones.

6. La felicidad ni tiene talla ni tiene edad (HarperCollins)





Autor

: Vicky Martín Berrocal





Número de páginas:

208

Vicky Martín Berrocal, una de las mujeres más queridas de nuestro país, abre su corazón y nos da su particular receta para buscar tu felicidad: jugar con las cartas que la vida te ha repartido, conocerte y quererte como te mereces.¿Alguna vez has estado acomplejada por tu cuerpo? ¿Por tu edad? ¿Por tu talla? ¿Has sentido el peso social por estar soltera o no tener hijos? ¿Esto te ha hecho estar insatisfecha con tu vida? Este libro te enseñará a no juzgarte, aceptarte como realmente eres y conseguir tu mejor versión.La felicidad ni tiene talla ni tiene edad visibiliza la dimensión emocional del problema del sobrepeso y Vicky Martín Berrocal, una de las mujeres más queridas de nuestro país, abre su corazón y nos da su particular receta para buscar tu felicidad: jugar con las cartas que la vida te ha repartido, conocerte y quererte como te mereces. ¿Alguna vez has estado acomplejada por tu cuerpo? ¿Por tu edad? ¿Por tu talla? ¿Has sentido el peso social por estar soltera o no tener hijos? ¿Esto te ha hecho estar insatisfecha con tu vida? Este libro te enseñará a no juzgarte, aceptarte como realmente eres y conseguir tu mejor versión. La felicidad ni tiene talla ni tiene edad visibiliza la dimensión emocional del problema del sobrepeso y nos da las claves para concienciarnos de lo grandes, únicas y maravillosas que somos las mujeres. En estas páginas plagadas de recuerdos y vivencias sobre la amistad, el amor, la familia y las emociones, la autora nos habla sin tapujos de todos sus complejos e inseguridades, pero también de las fortalezas que la han llevado a ser la mujer que es hoy. Un libro inspirador, al más puro estilo de Vicky, que celebra la vida y nos invita a reflexionar sobre las cosas que realmente importan.

7. Qué bien me haces cuando me haces bien (Albert Espinosa)





Autor

: Albert Espinosa





Número de páginas:

240

No esperaba nada y lo encontré todo.Qué bien me haces cuando me haces bien es mi tercer libro de relatos cortos tras Finales que merecen una historia (2018) y Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre (2020). Es el final de esta trilogía de relatos que no dejan de ser cuentos para curar el alma.Mi objetivo al escribirlos es entretener y que gocéis con unas historias que, por unarazón u otra, han preferido residir en pocas páginas Albert Espinosa.

8. La fábrica de cretinos digitales: Los peligros de las pantallas para nuestros hijos (Divulgación)





Autor

: Michel Desmurget





Número de páginas:

448

N.º 1 en Francia.Premio Femina de Ensayo.¿Por qué los grandes gurús de Silicon Valley prohíben a sus hijos el uso de pantallas?¿Sabías que jamás en la historia de la humanidad se había producido un descenso tan pronunciado de las capacidades cognitivas?¿Sabías que solo hacen falta treinta minutos al día frente a una pantalla para que empiece a verse afectado el desarrollo intelectual del niño? Su media de uso a día de hoy es de entre cuatro y seis horas.El libro que ha agitado las conciencias de padres y pedagogos. Una llamada de alerta contra el uso abusivo de pantallas por parte de los niños y niñas y de las graves consecuencias para el desarrollo del cerebro infantil que ello conlleva.

9. Invisible (Nube de Tinta)





Autor

: Eloy Moreno





Número de páginas:

304

Emotiva, conmovedora, diferente.. Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros.¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible?¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo?El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder:A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer.Reseñas:Un libro que nos muestra poco a poco las piezas de un puzle que nosotros, como lectores, debemos ordenar para obtener una visión completa de la historia que se está contando. Duro, real y necesario. Os lo recomiendo muchísimo.IG El caos literarioEste libro te hace pensar y querer ser mejor persona.IG LioncourtUn libro que me ha encantado. Una historia conmovedora, totalmente necesaria y que te llega al corazón.IG Iris de AsomoPremios:Eloy Moreno, con su novela Invisible, es el ganador del I Premio Yoleo de lectura para jóvenes, otorgado por la Plataforma YOLEO.club, que promueve la lectura entre los más jóvenes.En los blogs..Una novela desgarradoramente auténtica que se siente y se sufre a cada página. Recomendadísima, sin ningún límite de edad. Una novela que te abre los ojos a una realidad, que poco tiene de ficción.Blog Érase un libro

10. Tengo un volcán 5 (Calita): 4





Autor

: Míriam Tirado Torras





Número de páginas:

26

Alba no lo sabía, pero tiene un volcán en su interior, más o menos entre el ombligo y las costillas. A veces, el volcán se enciende y explota. Entonces el fuego lo quema todo y Alba sufre y se asusta, todo a la vez. Pero una noche una pequeña hada le explica qué puede hacer cuando se enfada, un truco que la llevará a descubrir sensaciones inesperadas.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

España y sus lectores

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo de manera semanal.

Interior de la librería Tipos Infames. (Marta Fernández Jara - Europa Press)

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como vía de escape al confinamiento han incrementado los hábitos de lectura en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó un descenso en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el celular registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.