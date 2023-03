Los mejores filmes de HBO Max México para ver en cualquier momento

México es uno de los países en los que plataforma también realiza producciones. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con HBO Max, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO Max ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de HBO Max México:

1. Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)

Después de separarse del Joker, Harley Quinn y otras tres heroínas (Canario Negro, Cazadora y Renée Montoya) unen sus fuerzas para salvar a una niña del malvado rey del crimen, Máscara Negra.

2. Supervillanos: la investigación

Una exploración en profundidad de los supervillanos a lo largo de la historia de los cómics, este documental francés se enfoca en las complejas motivaciones, orígenes y moral detrás de estos personajes siniestros pero fascinantes.

3. The Way Back

Una antigua estrella del baloncesto caída en desgracia y sumido en el terrible mundo de las adicciones trata de volver al sendero correcto como entrenador de un equipo de instituto cuya mayor peculiaridad es estar compuesto por un variopinto grupo de estudiantes.

4. Hasta que el cura nos separe

Ben Murphy (John Krasinski) y su novia, Sadie Jones (Mandy Moore), que se han prometido recientemente, están deseosos de empezar su vida juntos y vivir felices para siempre. El problema es que la iglesia de la familia de Sadie, St. Augustine, está a cargo del peculiar reverendo Frank (Robin Williams), que no bendecirá la unión de la pareja hasta que los jóvenes no pasen "su" curso pre-nupcial, un patentado e "infalible" programa de preparación al matrimonio. El riguroso método del reverendo Frank, que consiste en extravagantes clases, descabellados deberes para hacer en casa y una cierta y descarada invasión de la privacidad, pone a prueba la relación de Ben y Sadie.

5. Grupo salvaje

Un grupo de veteranos atracadores de bancos, desarraigados ladrones que viven al margen de la ley y que actúan en la frontera entre los Estados Unidos y México, se ven acorralados por unos cazadores de recompensas y el ejército mexicano.

6. Al final del túnel

Joaquín está en silla de ruedas. Su casa, que conoció tiempos mejores, ahora es lúgubre y oscura. Berta, bailarina de striptease y su hija Betty, llaman a su puerta respondiendo a un anuncio que puso Joaquín para alquilar una habitación. Su presencia alegra la casa y anima la vida de Joaquín. Una noche, mientras trabaja en su sótano, Joaquín escucha un ruido casi imperceptible. Se da cuenta entonces que una banda de delincuentes está construyendo un túnel que pasa bajo su casa con la intención de robar un banco cercano.

7. Como perros y gatos

Mr. Tinkles es un gato persa ansioso de poder y decide encabezar un masivo movimiento felino contra el mejor amigo del hombre, el perro. Los agentes caninos de primera, que han protegido siempre a la raza humana, se encuentran en apuros. Uno de los principales perros de campo se ha retirado del servicio y se han visto obligados a utilizar a un agente novato, un cachorro de Beagle llamado Lou que tendrá que demostrar su valía en el combate contra Mr. Tinkles y su ejército de soldados bien entrenados.

8. Kimi

Durante la pandemia de COVID-19 en Seattle, una trabajadora tecnológica agorafóbica descubre evidencia de un crimen violento mientras revisa un flujo de datos y se encuentra con resistencia y burocracia cuando intenta informarlo a su empresa. Para involucrarse, se da cuenta de que debe enfrentar su mayor miedo y aventurarse a salir de su apartamento y adentrarse en las calles de la ciudad, que están llenas de manifestantes luego de que el ayuntamiento aprobara una ley que restringe los movimientos de la población sin hogar.

9. Richard Jewell

Richard Jewell era un guardia de seguridad en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el cual descubrió una mochila con explosivos en su interior y evitó un número mayor de víctimas al ayudar a evacuar el área poco antes de que se produjera el estallido. En un principio se le presentó como un héroe cuya intervención salvó vidas, pero posteriormente Jewell pasó a ser considerado el sospechoso número uno y fue investigado como presunto culpable.

10. Sin movimientos bruscos

Detroit, año 1954. Unos delincuentes de poca monta son contratados para robar lo que ellos creen que es un simple documento y será un trabajo fácil. Cuando su plan no sale como ellos esperaban, emprenden la búsqueda de quien los contrató y del propósito real para el que fueron contratados.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO Max y el mercado del streaming

Desde que surgió, la plataforma de HBO Max se ha convertido en una de las más importantes en la batalla por el streaming. (EFE/Justin Lane)

HBO Max es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.