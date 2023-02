Victoria de Orlando Magic ante New Orleans Pelicans por 93-101

New Orleans Pelicans - Orlando Magic: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Orlando Magic consiguió vencer frente a New Orleans Pelicans fuera de casa por 93-101 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de perder a domicilio con New York Knicks por 128-106, por lo que tras el partido sumaron un total de cinco derrotas consecutivas. Por su parte, los visitantes también sufrieron una derrota en casa con Indiana Pacers por 108-121. Por ahora Orlando Magic se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 26 victorias en 62 partidos jugados, mientras que New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 30 partidos ganados de 62 disputados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos del equipo visitante, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 10-2 y marcó la máxima diferencia (11 puntos) al final del cuarto y finalizó con un 25-36. Después, durante el segundo cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans lograron acercarse en el luminoso y redujeron la diferencia a valores mínimos al final del cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 24-14. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 49-50 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores de Orlando Magic consiguieron distanciarse en el marcador, tuvieron una diferencia máxima de ocho puntos (67-75) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 25-29 (y un 74-79 global). Por último, en el último cuarto Orlando Magic se distanció de nuevo en el electrónico, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 10-2 y tuvo una diferencia máxima de ocho puntos (76-84) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 19-22. Tras todo esto, el duelo concluyó con un resultado final de 93-101 para los jugadores del equipo visitante.

Tras hacerse con la victoria, el próximo duelo de Orlando Magic será contra Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum. Por su parte, el próximo partido de New Orleans Pelicans será contra Portland Trail Blazers en el Moda Center.