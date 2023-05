Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del lunes 27 febrero de 2023

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, pues iniciamos la semana y, como siempre, tenemos el quién es quién en los precios con Ricardo Sheffield.

Luego, vamos a hacer una exposición, que ya va a ser todos los lunes, sobre el avance en la obra del Tren Maya, todo lo que se va a ir haciendo hasta que se concluya y nos van a exponer lo que tiene que ver con la seguridad en el Tren Maya, la integración de todo el sistema ferroviario, la administración, los parques naturales, hoteles, todo lo que se significa este gran proyecto. Sin duda, es el tren más importante en lo ecológico, en lo turístico y en lo arqueológico del mundo. No hay nada, en ningún lugar del mundo, como esta obra, por su importancia, repito, ecológica, turística, sobre todo arqueológica, cultural, artística. Estamos hablando de la comunicación de las antiguas ciudades mayas, de la gran nación mesoamericana ocupada por la gran cultura maya. Entonces, no hay una región así en el mundo. Vamos a seguir informando sobre el avance.

Y luego, ya tenemos la sección de preguntas y de respuestas, que va a estar interesante este día.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio en los combustibles. Tenemos que el promedio de la gasolina regular la semana pasada estuvo a 22 pesos con ocho centavos el litro, de la Premium, 24 pesos con 21 centavos de litro y del diésel, 23 pesos con 63 centavos.

Con corte el día 23 de febrero, la mezcla mexicana de petróleo, 65 dólares con 69 centavos de dólar el barril. Pueden ver que se ha estado manteniendo ya por tres meses en la banda entre los 50 y los 70 dólares por barril, esta mezcla mexicana de petróleo, por tanto, ha venido bajando el incentivo fiscal, que esta semana será del 43 por ciento.

Para la gasolina regular, 20.7 por ciento el incentivo para la Premium y 40.5 por ciento para el diésel.

Las tres marcas más careras esta semana que cerró fue Redco, Chevron y Oxxo Gas, aunque ya bajó Oxxo Gas, poquito, pero sigue siendo de las tres más careras en el país, ojalá sigan esforzándose por bajar; y de las tres más económicas, aliadas de los consumidores en nuestro país es BP, Exxon Mobil y Orsan.

Vamos ahora a ver por cada uno de los combustibles, tomando en cuenta el margen de la gasolinera. Valero otra vez se vuelve a pasar de rosca con un margen de 4.34 pesos por litro, se ganan 4.343 pesos por litro y dan carísimo, entonces el combustible a 23 pesos con 99 centavos, esto es Valero en Zapopan, Jalisco.

Full Gas es la que da más barato, con el menor margen, un margen de 27 centavos, es en Mérida, Yucatán y un precio al público de 21 pesos con 45 centavos el litro.

Para la Premium la más cara, con el margen más alto, es de Shell, en Irapuato, Guanajuato, allá con mis paisanos freseros, a 25.99 el litro, un margen de dos pesos con 83 centavos, comparado con el margen de 17 centavos de la franquicia Pemex, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde tienen el litro a 23 pesos con 10 centavos.

En el diésel el precio más alto, con el margen más alto, es de CorpoGas, en Cancún, en Quintana Roo, un precio al público de 25 pesos con 20 centavos, un margen de tres pesos con 33 centavos, comparado con los 16 centavos de margen de franquicia Pemex, en Jiquipilas, Chiapas, a 23 pesos con 20 centavos el litro.

Atendimos 451 denuncias o quejas presentadas ante la app de Litro por Litro, que saben que la pueden descargar de manera gratuita en drive Android y en iOS.

Realizamos 361 visitas o verificaciones. Dos gasolineras se negaron a colocar los sellos, una en Tecámac, en el Estado de México y otra en Sombrerete, en Zacatecas. Esta de Tecámac, en el Estado de México descubrimos que estaban dando hasta y cinco y seis por ciento menos de combustible. No vayan a esa gasolinera, está en la Carretera Federal México-Pachuca. Vamos a tener que regresar ahí con el apoyo de la Guardia Nacional.

Y tres gasolineras que no se dejaron verificar, que ya se hicieron acreedores a una multa, que fue en Chihuahua, Chihuahua; en Bahía de Banderas, Nayarit; y en Saín Alto, Zacatecas.

Esto es en cuanto a las verificaciones.

Y también seguimos viendo que los sanitarios no los cobren y que estén en buen estado y limpios.

Vamos a ver ahora el gas LP, en donde, con corte al 22 de febrero, tenemos que el precio internacional convertido a pesos y a kilos fue de 22 pesos con ocho centavos, cuando el promedio de las 220 regiones en México fue de 20 pesos con 26 centavos, casi dos pesos por abajo del precio internacional.

Y ese mismo día, 11 pesos con 94 centavos por litro para tanques estacionarios y el promedio en México, 10 pesos con 94 centavos por litro, un peso por abajo del precio internacional.

Y seguimos encontrando aliados de los consumidores que dan por abajo del precio máximo de su zona y los encontramos en Guanajuato, en Jalisco, en el Estado de México, en Oaxaca y en Nuevo León. Un ejemplo de ellos, mis paisanos de San Felipe, Guanajuato, 11 pesos con 35 centavos el litro; y el precio máximo, 12 pesos con un centavo, 65 centavos por abajo del precio máximo.

Y también, para cilindros de gas, aliados de los consumidores que encontramos en Jalisco, en Estado de México, en Guanajuato, en Guerrero y en Puebla. Ejemplo de ello, Distribuidora de Gas Cañón, en Totatiche, Jalisco, que muchas veces ha sido aliado de los consumidores, un precio al público de 21 pesos con 48 centavos el kilo, cuando el precio máximo es de 22 pesos con 30 centavos.

Realizamos 863 visitas o verificaciones y encontramos solamente un instrumento de medición que estaba descalibrado y dos por ciento de cilindros en mal estado.

Un expendedor de gas LP, Francisco Medel López, en el estado de Sinaloa, en Angustura, Sinaloa, en donde le vamos a pedir a la CRE que intervenga porque no estaba exhibiendo el precio máximo en esa zona, eso quiere decir que dan al precio que les da la gana y eso es algo que no se puede permitir, por eso esperamos que la CRE intervenga en este caso pronto.

Vamos a ver ahora los 24 productos de la canasta básica. Vemos en esta gráfica cómo el Índice Nacional de Precios al Consumidor para bebidas y alimentos empieza a achatarse, ojalá podamos ver pronto ya un descenso en este indicador, mientras hay estabilidad en el precio máximo y mínimo de los 24 productos que más consumen las familias mexicanas.

Y estos 24 productos la semana pasada en la zona centro encontraron el precio más alto en mil 39 pesos con 30 centavos, esto fue en Walmart, de la Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, mientras que Walmart también tuvo en esta zona el precio más bajo, que fue de 897 pesos en Ecatepec, en el Estado de México.

En la zona centro norte el precio más alto fue otra vez de la Central de Abastos de Durango, Durango, en mil 48 pesos con 90 centavos, mientras que los mismos 24 productos los encontramos en Walmart, de Zacatecas, Zacatecas, en 907 pesos con 80 centavos.

A quienes van a realizar las compras de estos 24 productos recordarles que por estacionalidad ya se cambió el plátano por la piña, a lo largo del año México tiene una gran disponibilidad de frutas, hay que ir cambiando la fruta para tener esas vitaminas, esas proteínas vegetales de una fuente que esté económica por ser abundante y de producción nacional.

Por eso, el plátano, que está empezando a escasear y sube el precio, está ahora en su lugar la piña en estos 24 productos, que es la fruta de mejor precio y mayor disponibilidad en todo México.

Y esto en la zona norte encontramos que el paquete más caro está en mil 70 pesos con 40 centavos, es de EHB, en Saltillo, Coahuila, mientras que el más económico de Bodega Aurrera, en Saltillo, Coahuila, también, 869 pesos con 80 centavos; vean ustedes, 200 pesos de diferencia entre un proveedor y otro en la misma ciudad.

Y, por último, en la zona sur la Central de Abastos de Mérida, que les encanta dar caro, lo tienen en ml 130 pesos con 86 centavos, mientras que Bodega Aurrera en Centro Tabasco en 910 pesos con 20 centavos.

Muchas gracias.

JAVIER MAY RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR): Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos.

En semanas anteriores hemos presentado detalles de cada tramo de manera integral. Ahora informaremos sobre los sistemas ferroviarios y la ruta arqueológica para quienes recorrerán el sureste a bordo del Tren Maya. También, sobre la conectividad aérea, los hoteles que complementarán al tren, lo dispositivos de seguridad en toda la ruta y la empresa a cargo de su operación.

Primero, recordar que el Tren Maya es una obra histórica que se construye en el sureste mexicano con mil 554 kilómetros de vía, cruzará Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La ruya contará con 20 estaciones y 14 paraderos para ascenso y descenso de los pasajeros.

Con manos mexicanas, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, avanza la fabricación de los 42 trenes y sus 219 vagones. El Tren Maya será uno de los mejores transportes ferroviarios del mundo. Sus viajes serán seguros, porque contarán con tecnología de última generación y personal especializado. Su operación incluirá control de tráfico, señalización adecuada, radiolocalización, telemando, interconexión de vía, estaciones, casetas. Trenes, talleres y cocheras, por citar algunos aspectos.

Pero el Tren Maya no es solamente una vía y los trenes, se trata de todo un sistema ferroviario que se fortalecerá con la conectividad en el área del sureste. Actualmente hay aeropuertos en Villahermosa, Ciudad del Carmen, Campeche, Mérida y Cancún; con el Tren Maya se construirá un nuevo aeropuerto en Tulum y se modernizarán las terminales aéreas de Chetumal y Palenque. Se construirán hoteles Tren Maya a lo largo de la ruta, cercanos a zonas arqueológicas y áreas naturales protegidas.

Para garantizar experiencias de viaje seguras y tranquilas, en toda la ruta del Tren Maya habrá vigilancia por tierra y por aire con elementos a bordo de los vagones, patrullamientos a vías y sobrevuelos de drones y aeronaves; también, habrá vigilancia a estaciones, paraderos, zonas arqueológicas, en instalaciones estratégicas, como los aeropuertos. Avanzamos para la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023.

Es cuanto, presidente.

MAITE RAMOS GÓMEZ, DIRECTORA DE ALSTOM MÉXICO: Muy buenos días, señor. Muy buenos días a todos.

En estos días, en estas pasadas semanas hemos podido compartir con ustedes cómo va avanzando el tren, hemos hablado de los procesos de monofactura, del diseño, de cómo están compuestos, digamos, toda la parte de lo que se ve del tren y hoy queremos compartir con ustedes la parte que no necesariamente se ve tanto, pero que contribuye a que en todo momento sepamos dónde está el tren y tengamos la plena certeza y seguridad de que todos vamos en el mejor sistema ferroviario posible. Hoy vamos a hablar un poco del cerebro del tren y para esto vamos a compartir con ustedes un video que nos va a ayudar un poco a poderles explicar de lo que estamos hablando.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: Los sistemas ferroviarios son el conjunto de subsistemas, componentes mecánicos, electromecánicos, eléctricos, electrónicos y software enfocados a garantizar el movimiento seguro de los trenes. Además, optimizan el tráfico ferroviario, que es cualquier movimiento de los trenes, así como la explotación de toda la vía.

Es gracias a los sistemas ferroviarios que el tren y trenes pueden circular de forma segura, si hiciéramos la comparación con un cuerpo humano el sistema ferroviario sería el cerebro de la vía por donde transita el tren.

¿Y entonces cómo se integra un sistema ferroviario?

Para el proyecto de Tren Maya se implementa un sistema de señalización basado en la tecnología ERTMS, European Rail Traffic Management System, un sistema automático de control y protección de trenes formado por equipos a bordo y otros instalados a lo largo de la vía y estaciones.

El sistema ERTMS cuenta con tecnología de última generación y es gracias a la interacción de equipos multidisciplinarios de ingeniería y manufactura en diferentes sitios del mundo, liderados por México, que se vuelve una realidad.

El diseño del sistema, software más hardware, nace de la necesidad de controlar la operación de la vía y el material rodante, como, por ejemplo, ruta y control de señales luminosas, autorización de movimiento, velocidad máxima, punto de frenado, punto de parada, detección de trenes y movimientos de aparatos en vía, inclusive controla la información audiovisual que se le proporciona a los pasajeros, tal como el tiempo de llegada del tren a la estación.

Lo anterior es posible gracias al conjunto de subsistemas, los cuales tienen diferentes alcances.

Uno. Energía. Más de 400 armarios suministran energía al Tren Maya.

Dos. Enclavamiento electrónico. Sistema de controla la vía por medio de equipamiento de vanguardia instalado en la vía y en 34 estaciones y paraderos, así como en 106 casetas técnicas.

Tres. Control automatizado del tren desde un puesto central de control y cuatro puestos zonales de control de respaldo.

Cuatro. Telecomunicaciones. Más de 180 armarios.

Cinco. Ciberseguridad.

Seis. Videovigilancia. Dos mil cámaras de circuito cerrado de televisión.

Siete. Sonorización.

Ocho. Teleindicadores.

Nueve. Sistemas auxiliares de apoyo en la operación.

Diez. Scada. Sistemas de controles y alarmas con más de 70 mil puntos de monitoreo.

Todo el sistema ferroviario se interconecta a través de los componentes, haciendo que la vía, las estaciones, las casetas técnicas y el tren se comuniquen para brindar un viaje cómodo y seguro a los pasajeros.

Parte de los componentes de este complejo sistema están siendo integrados a través de manos mexicanas en el estado de Puebla, con contribuciones de equipos interdisciplinarios de Brasil y España.

Un aspecto primordial del proyecto son las pruebas de calidad en fábrica durante la instalación y aceptación del sistema en sitio asegurado la operación de los trenes.

Actualmente, parte de los componentes se encuentran listos y se ha iniciado la instalación de la fibra óptica en sitio por talento mexicano. De esta forma, Alstom contribuye orgullosamente al proyecto ferroviario más importante y trascendental de México en los últimos tiempos: el Tren Maya. Un tren para México hecho en México.

(FINALIZA VIDEO)

MAITE RAMOS GÓMEZ: Muchas veces no vemos todo lo que hay detrás y pensamos que es simplemente unos cables que van ahí, pero estos cables nos permiten, con todo este sistema compuesto, garantizar dos cosas muy importantes: los sistemas de seguridad y toda la parte de monitoreo y control de trenes.

No vamos a entrar en mucho detalle, para no tomar tanto tiempo, pero esto nos garantiza que en todo momento y en todo lugar hay comunicación en ese segundo con el tren, que se puede tener claramente en dónde se tiene que avanzar, en dónde se tiene que frenar, en dónde está ubicada cada posición del tren, cada estación, cada paradero, con más de dos mil cámaras, con más de 200 servidores, con más de 500 motores de aguja, con cada una de las cosas que son vitales para que el tren funcione: en energía, telecomunicaciones, radiolocalización, toda una serie de elementos que contribuyen a que el Tren Maya sea el tren más seguro en México, en América y en el mundo.

Además de la señalización, nada más a materia de resumen, en la siguiente lámina podemos ver el resumen de lo que hemos estado platicando a través de estas semanas de los talleres y cocheras que se tiene a través de toda la vía, son tres talleres y cocheras completos, más tres talleres adicionales. Esto nos permite poder almacenar, poder ayudar a la operación que hará la Sedena y poder dar en todo momento y en todo lugar el suministro de equipos, la atención a los trenes, sobre todo también el mantenimiento predictivo y correctivo a través de manos mexicanas, desarrolladas en México y trabajando todos los días para tener un tren para México hecho en México.

Muchas gracias.

Gracias, señor, es cuanto.

DIEGO PRIETO HERNÁDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Muy buenos días, señor presidente, general secretario, compañeras y compañeros de equipo de gobierno y del Tren Maya y compañeras y compañeros de los medios.

Como ven ustedes, el Tren Maya combina la más intensa modernidad, la más avanzada tecnología con la recuperación de la memoria, la identidad plural de los mexicanos, nuestra diversidad y nuestro orgullo de pertenencia y sobre todo la recuperación de la importancia, las características y el devenir de la gran civilización maya del pasado y el presente.

En cuanto al salvamento arqueológico ya prácticamente estamos concluyendo las labores de prospección del Tramo 1 al 5 están completas y en el Tramo 6 y 7 llevamos más del 95 por ciento de la tarea.

Sin embargo, en el Tramo 6 y 7 todavía nos queda una tarea importante de excavación, de recuperación de materiales y de información arqueológica, sobre todo en el Tramo 7, por lo que hemos establecido un dispositivo de estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada de la construcción de los tramos 5 norte, 6 y 7.

Y en el Tramo 7 vamos a intensificar las labores de recuperación, registro y acopio de material e información arqueológica de la mano con el personal de las Fuerzas Armadas.

Los avances siguen adelante. En cuanto a la recuperación de materiales arqueológicos ya llevamos identificados 45 mil 305 bienes inmuebles de muy distinto carácter, que nos hablan de la enorme densidad poblacional que alcanzaron los pueblos mayas en su momento de desarrollo y esplendor.

Hemos rebasado ya los 800 mil fragmentos de cerámica, que nos dan muchísima información sobre la distribución de los pueblos y los intercambios comerciales de las ciudades mayas.

Mil 788 bienes muebles de distinto carácter relativamente íntegros, de los que destacan 691 vasijas en proceso de análisis, 481 enterramientos humanos y ml 246 rasgos naturales asociados a la presencia de los grupos humanos.

Ahora vamos a hacer un recorrido por las zonas que va a ser incluidas en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promeza. Vamos a ir tramo por tramo, para que vean ustedes cómo en todos los tramos vamos a poder acercar a la población, a los visitantes, a los turistas a zonas de enorme interés y belleza.

En el tramo 1 tenemos a Palenque, que es el inicio de la ruta del tren, una impresionante, ciudad antigua, sobre todo en el periodo clásico; Moral-Reforma, en el estado de Tabasco; y El Tigre, en el estado de Campeche.

En el tramo 2 vamos a intervenir y mejorar el que guardan las zonas arqueológicas de Edzná, Xcalumkín, ambas en el estado de Campeche.

En el tramo 3, que es un tramo que se centralmente transcurre por el de Yucatán, estamos interviniendo Dzibilchaltún, Uxmal y otras zonas arqueológicas de la ruta pooc, como es el caso de Kabáh, Oxkintok, Sayil, Xlapak, Labná y Chacmultún, de manera que se constituya Uxmal y estas otras seis zonas como una ruta que permita al visitante apreciar la importancia que tuvo la cultura maya en la región pooc de la península de Yucatán.

En el tramo 4 vamos a poder apreciar Chichén Itzá, en donde estamos haciendo un intenso trabajo de investigación observación de las estructuras arqueológicas, recuperando un área considerablemente interesante a la que conocemos como ‘Serie inicial’ o Chichén Viejo, que es como el antecedente de la Chichén Itzá, que es la más reconocida por todos los visitantes.

Y la otra zona sería la de la Ek Balám, en donde estamos encontrando portentosos hallazgos.

En el tramo 5 está Tulum, que es una zona internacionalmente conocida; y también vamos a intervenir en El Meco, cercana a Cancún; Muyil, al sur de Tulum; el corredor arqueológico Paamul II, que abarca también la cueva Ocho Balas, en la imagen pueden observar este sitio; la cueva de Las Manitas, con pintura rupestre y la cueva y cenote Garra Jaguar.

Y también vamos a hacer tareas de mejoramiento en la zona arqueológica de Xel-Há.

En el tramo 6 destaca Ichkabal, en donde estamos haciendo una intensa tarea de investigación y de recuperación y liberación de estructuras arqueológicas para poder aperturar la zona de Ichkabal, en el municipio de Bacalar.

La otra zona sería Dzibanché-Kinichna, dos zonas vinculadas estrechamente, la otra Chacchoben y finalmente Oxtanka, de la que ya hemos dado cuenta en estas conferencias.

Y, finalmente, en el tramo 7, dos ciudades mayas antiguas de enorme belleza y magnitud, por supuesto destaca Calakmul, en el estado de Campeche, patrimonio cultural de la humanidad y Kohunlich, en el estado de Quintana Roo.

La siguiente imagen y última sería este hallazgo del que ya el presidente dio cuenta, que es parte de lo que se encontró en la parte superior de la principal estructura de la acrópolis de Ek Balám. Como ustedes ven, se trata de un cautivo con las manos atadas, está tomado por una gobernante mujer, que tiene unas faldas con huesos cruzados y le está tomando de los cabellos para expresar que se trata de un cautivo.

Entonces, en la parte superior de la acrópolis hay una serie de recintos con este tipo de esculturas adosadas a las fachadas.

Por último, vamos a presentar, como lo hemos acostumbrado, una de las zonas que se van o que se están interviniendo en el contexto del Promeza, se trata de El Tigre, en el estado de Campeche.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: Al sur del estado de Campeche, en la ribera del río Candelaria, en el municipio del mismo nombre, al norte de la frontera con Guatemala y al noreste de El Triunfo, Tabasco, se encuentra la enigmática zona arqueológica de El Tigre, que algunas fuentes históricas asocian con la enigmática Itzamkanac, capital de los acalanes y lugar en que, según la tradición, Hernán Cortés mandó matar al huay tlatoani Cuauhtemoczin.

Es este uno más de los 26 sitios que serán atendidos gracias al Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promeza, en el marco del proyecto prioritario Tren Maya, ‘Seeba’ an Baalam’. Ubicada en la región conocida como Acalán o ‘lugar de canoas’, esta urbe fue erigida por grupos mayas chontales hace poco más de dos mil 600 años, de modo que registra una larga secuencia de ocupación que abarca desde el siglo VI antes de nuestra era hasta la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI.

El sitio destaca por la singularidad de construcciones que hasta la fecha es posible apreciar, con interesantes edificios circulares y monumentales construcciones, vinculadas a los estilos Petén y Río Bec.

Gracias a las exploraciones arqueológicas, los especialistas han localizado en las estructuras piramidales 11 mascarones de grandes dimensiones, que sin bien son comunes en distintos sitios del área maya, aquí destacan por su número, magnitud y belleza extraordinaria, como los grandes rostros de la estructura 2, con huellas de pintura mural, modelados en estuco con gran maestría y excepcionales expresiones, cuya mirada se dirige al oriente.

En estos mascarones los constructores de la ciudad quisieron plasmar el rostro divinizado de sus ancestros o de los fundadores de los linajes que ahí gobernaron.

En el edificio 1, el principal de la ciudad, destaca un sugerente relieve con representaciones de figuras humanas y animales, que gracias al Promeza continúa en estudio y conservación para que pueda ser apreciado por los visitantes.

Los especialistas aún debaten sobre el significado y propósito de este enigmático relieve en que se pueden ver detalles, como alusiones a la serpiente, claramente vinculadas con la noche y el agua y lo que parece ser una cabeza de lagarto, animal que representa el eslabón que une la tierra y el cielo.

Las construcciones del centro cívico ceremonial de esta urbe que permanecen en pie son mudos testigos de los diferentes momentos de ocupación de esta ciudad que constituyó un importante puerto fluvial que operaba como ruta natural entre el Petén y la costa de Campeche y Tabasco en el Golfo de México.

Las investigaciones arqueológicas nos muestran cómo estos edificios sufrieron modificaciones importantes a lo largo de su historia, seguramente por los cambios sociales y políticos que ocurrieron en la región.

La disposición de sus basamentos piramidales hace evidente que los mayas que habitaron esta ciudad fueron asiduos observadores del cielo y que orientaron sus edificios en referencia a los fenómenos astronómicos, lo que a su vez le permitía ubicarse en el calendario anual para guiar su actividad agrícola como cultivadores de milpa.

En El Tigre, también destaca la presencia de tres canchas de juego de pelota, una de las cuales se sitúa frente al edificio uno, en este juego ritual, orientado de este a oeste, evocando el curso del sol por la bóveda celeste se representaba la lucha de los dioses para la renovación del ciclo de la vida. Estos espacios también están siendo atendidos para su mejor conservación.

Además de las acciones de investigación y conservación en la zona arqueológica de El Tigre, el Promeza incluye la construcción de un nuevo campamento y repositorio de materiales arqueológicos, así como la construcción de un Centro de Atención a Visitantes para ofrecer al público una atención esmerada desde su arribo.

De esta manera se garantiza que la experiencia turística, sustentada en la investigación, se da conocimiento y disfrute, al tiempo que se favorece la recuperación de la memoria y el enorme valor de la cultura maya del pasado y el presente.

(FINALIZA VIDEO)

ÓSCAR DAVID LOZANO ÁGUILA, DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA TREN MAYA. SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA): Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Me voy a permitir presentarles a ustedes la constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya Sociedad Anónima de Capital Variable. Esta empresa, el presidente de la República, el 20 de diciembre del 2020 comunicó su decisión de que fuera la Secretaría de la Defensa Nacional la responsable de administrar y operar este gran proyecto ecológico turístico y arqueológico más importante del mundo, como lo acaba de señalar el señor presidente y en esa fecha precisamente iniciamos los trabajos para la integración de esta empresa, de tal suerte que formalmente logramos ya constituirla el 3 de junio de 2022 con la participación de los primeros colaboradores, que fueron 168, un total de 82 militares y 86 civiles. Al 1º de julio, ya teníamos 261 y al día de la fecha contamos con 338 en total, 91 mujeres y 247 hombres, todos provenientes de distintas partes del territorio nacional.

Los militares de manera permanente están trabajando, 138; pero los civiles son profesionistas de diferentes especialidades, que provienen de todo el país. Para armonizar este esfuerzo, iniciamos un programa de capacitación en temas ferroviarios con toda nuestra empresa. Participamos en diferentes conferencias de Alamys, de Innotrans en Berlín, la ExpoRail aquí en México y hemos realizado visitas a países que tienen ya conocimiento de infraestructura ferroviaria, visitando diferentes organizaciones para dar cuenta de cuál es la mejor manera de estructurar la empresa que dará servicio al Tren Maya.

Se ha hablado mucho de que el tren son mil 554 kilómetros de vías y trenes, pero no es solamente eso, no es que pase por los cinco estados y los 41 municipios, el tren es un sistema complejo que está proporcionando movilidad masiva hacia los centros de desarrollo económico de la región y zonas con potencial económico sustentable, lo que acaba de explicar magistralmente el director del INAH, une las 26 zonas arqueológicas con nueve centros de atención a turistas y visitantes.

Sus estaciones y paraderos están diseñados para constituirse en polos de desarrollo de las ciudades por donde pasa para generar demandas de servicios de transporte, alimentación, hospedaje, a partir de las instalaciones ferroviarias y generar un desarrollo armónico y sustentable en las comunidades para garantizar que se mejora la calidad de vida de los mexicanos.

El Tren Maya también participa en un esfuerzo conjunto con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que administra la Secretaría de Marina.

La suma de esfuerzos nos está permitiendo potencializar el transporte de carga, estamos trabajando en la construcción de una terminar de intercambio en Palenque, que es el punto de unión entre el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, la construcción de terminales multimodales en Campeche, en Progreso, en Mérida, en Cancún y en Chetumal.

Esta infraestructura nos va a permitir dar servicio a los principales clientes para transportar cargas desde los productos de Petróleos Mexicanos, que prácticamente Pemex será el principal cliente del Tren Maya, porque transportaremos hasta un 80 por ciento de nuestra capacidad con Pemex.

Como ya lo explicó Maite Ramos, el Tren Maya tiene una visión de cero accidentes, los sistemas con los que cuenta van a garantizar de que al momento que haya una interrupción en la vía, ya sea por un tronco, una roca, lo detectamos desde el centro de control y automáticamente el tren se detiene. No hay posibilidad, contando con estos sistemas de comunicaciones, estos sistemas de señalización, que se produzca un accidente.

El control operativo residirá en el puesto de control principal que va a estar ubicado en Cancún, un centro de control zonal en Mérida, que también es el de respaldo, vamos a tener un centro de control en Tulum, otro más en Bacalar y otro más en Palenque.

Vamos a tener centros de procesamiento de datos en Cancún y en Mérida y 107 casetas de señalización y comunicaciones a lo largo de la ruta, comunicados a través de tres mil 108 kilómetros de fibra óptica, todo esto nos va a permitir que nuestro tren se mueva a 160 kilómetros por hora para el transporte de pasajeros y 100 kilómetros por hora para el transporte de la carga. Este es el complejo, el esquema de todas las instalaciones que constituyen el tren.

Como decía el señor presidente, sí es un proyecto que compagina la parte ecológica, la parte turística, la parte arqueológica y también se complementa con toda la tecnología por la cual nos va a permitir circular.

Tenemos ocho bases de mantenimiento para cada una de las vías que tenemos en el tren.

Tres talleres, ubicados en Escárcega, en Cancún y en Chetumal.

Tenemos seis cocheras para el resguardo de los trenes, que van a estar en Escárcega, en Campolol, Campeche; en Teya, en Mérida; en Cancún, en Tulum y una más en Chetumal.

Esas seis cocheras, tres talleres, ocho bases de mantenimiento, van a permitirnos que el material rodante siempre se encuentre al 100 por ciento de sus capacidades.

Lo que va a hacer el tren es vender experiencias de transporte, una experiencia que se va manifestar a través del movimiento de los trenes a lo largo de estas rutas. Y para la operación, contaremos con cuatro zonas:

La zona 1, ubicada precisamente en Palenque.

La zona 2, ubicada en Mérida.

La zona 3, ubicada en Cancún.

La zona 4, ubicada en Chetumal.

De esta manera, garantizamos que siempre vamos a tener la posibilidad de intervenir y de garantizar la operación 100 por ciento segura de nuestro tren.

La siguiente lámina, por favor. Estamos comprometidos, como lo dijo ya el director May, a iniciar operaciones el 1º de diciembre del 2023, el cumplimiento de la misión es esa. Altsom está comprometido también en terminar la instalación de todos los sistemas ferroviarios en septiembre del 24.

Y es una cosa importante que quiero compartir con ustedes, porque Petróleos Mexicanos también está haciendo un esfuerzo, primero, para suministrar el combustible del tren, suministrarlo de manera eficiente y cumpliendo con la normatividad europea, de tal suerte que hoy por hoy en México este es el combustible que utilizamos, que tiene 500 partes por millón de concentración de azufre. El Tren Maya va a tener 10 partes por millón de concentración. Hay una diferencia enorme.

¿Y que hace eso?

Pues proteger o de alguna manera contribuir a mantener el medio ambiente en la región.

El suministro a toda la península, desde Progreso, Yucatán, de este combustible, es decir, toda la península, no va a tener combustible de este tipo, va a tener este combustible, que va a estar dedicado al tren y a todo el consumo interno. Esta es una contribución importante que está haciendo Petróleos Mexicanos para la ecología de la península de Yucatán.

Y, además, lo va a producir localmente, en Pajaritos y también en Houston, en Deer Park, de tal suertye que vamos a tener la garantía de la continuidad del suministro de combustible.

Otra aportación importante por parte del Tren Maya es la inversión que está haciendo también a través de la Comisión Federal de Electricidad. La península de Yucatán había sido deficitaria en energía eléctrica. Con estas construcciones de las dos centrales de ciclo combinado como 53 instalaciones adicionales de energía eléctrica vamos a incrementar de tres mil dos a cuatro mil 521 megawatts la disponibilidad de energía, de tal suerte que con el tren tenemos suficiente con los tres mil dos megawatts, pero vamos a tener un margen de mil 500 megawatts para el desarrollo económico de la región, eso es muy importante, es una importante contribución de nuestro tren al desarrollo de la península.

La formación de nuestro personal el día de hoy la empresa ya forma parte de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos, estamos ya en formación con el primer escalón de maquinistas que son 25 militares, todos ellos jóvenes, los más grandes son de 29 años de edad.

Ahí afortunadamente tenemos la primera mujer maquinista que va a estar al frente de ese equipo, es la pionera y estamos muy orgullosos de saber que contamos al menos con una mujer, esperemos que en el siguiente escalón podamos reclutar a más.

La formación de personal, también nos está ayudando muchísimo el Instituto Politécnico Nacional, el Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica y estamos garantizando de que se incorporen al tren la primera generación de ingenieros ferroviarios que estarán graduándose en la unidad de la UPIC, de ahí, de Palenque, que van a ser 84 egresados. Al menos vamos a garantizar que 40 de ellos puedan incorporarse a hacer su servicio social, prácticas profesionales con el Tren Maya y que de estos profesionales formen parte del pie veterano del Tren Maya.

También, como ya se ha informado antes, vamos a tener carreras técnicas con el Conalep, el técnico bachiller en transporte ferroviario, en los planteles de Cancún y Chetumal, es una contribución importante también del gobierno del estado para lograr hacer que los profesionistas se incorporen a la empresa del Tren Maya.

Finalmente, quiero platicarles que el Tren Maya va a iniciar operaciones también trabajando de manera conjunta con un operador y un administrador temprano, que son expertos ferroviarios que nos van a ir guiando de manera gradual en la operación y en la administración de los sistemas.

Y también ya estamos en proceso de adquisición de un sistema de boletaje que nos va a permitir contar con boletos desde una página web, una aplicación que va a permitir adquirir los boletos, vamos a poder adquirir los boletos en las terminales, en las estaciones. Vamos a firmar convenios de colaboración con las empresas que hoy por hoy venden boletos en las agencias turísticas nacionales e internacionales.

Al día de hoy no puedo decirles cuál es el costo de un boleto de un punto a otro, pero vanos a estar muy pronto comunicándoles cuál va a ser el resultado de este estudio de demanda, pero lo que sí puedo decirles al día de hoy es que van a ser costos diferenciados por tipo de servicio y cliente para los turistas nacionales e internacionales, para los pasajeros locales, que es la población que se mueve hacia los centros de trabajo, como la Riviera Maya y los pasajeros que tengan beneficio social a través de los programas del Bienestar.

La otra fecha importante que hay que mantener en mente es el 8 de julio del 2023, que es cuando recibiremos el primer tren y la empresa ya iniciará con las prácticas… perdón, con las pruebas tanto estáticas como dinámicas para logar recorrer 15 mil kilómetros con ese tren y garantizar que iniciemos operaciones al 1o de diciembre del 2023.

Muchísimas gracias por su atención.

Es cuanto, señor presidente.

Y todos somos Tren Maya.

Gracias.

BLAS ANDRÉS NÚÑEZ JORDÁN, JEFE DEL CENTRO COORDINADOR DE OPERACIONES (CCO) DEL TREN MAYA. DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS, SEDENA: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días.

Como parte de las obras que ejecuta la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Ingenieros para apoyar la experiencia que proveerá el Tren Maya, se construye se construyen seis hoteles cercanos a las zonas arqueológicas más importantes de la ruta, así como dos parques ecológicos:

El hotel de Palenque se ubica a una distancia de 1.6 kilómetros de la zona arqueológica.

El de Edzná, se encuentra aproximadamente a un kilómetro de las ruinas del mismo nombre.

El hotel de Nuevo Uxmal se localizará a una distancia de 8.8 kilómetros de la zona arqueológica de Uxmal y se conectará por medio de un sacbé o camino blanco que ofrecerá una experiencia única al poder observar la flora y la fauna de la región.

El hotel de Chichén Itzá se localizará a una distancia de 600 metros de la zona arqueológica y se construye a un lado del centro de atención a visitantes de la zona arqueológica.

Todos estos hoteles que mencioné se contarán con 160 habitaciones cada uno, así como alberca, restaurante y los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de los mismos.

En Tulum, el hotel se localiza dentro del Parque del Jaguar a una distancia aproximada de tres kilómetros de la zona arqueológica y de la zona de playas y tendrá acceso desde la estación de tren de Tulum, así como acceso vehicular y se podrán disfrutar de todas las amenidades que el parque del Jaguar ofrecerá a la población.

En el hotel de Calakmul, que se construye a 110 kilómetros de la zona arqueológica y en un predio de tres hectáreas aproximadamente, totalmente impactado desde el punto de vista arqueológico y ambiental debido a que fue utilizado como un campo chiclero hasta la década de los 80. Se construye el hotel Calakmul bajo las más estrictas normas ambientales, incluso es el único de los seis hoteles que no contará con alberca.

De igual manera, en la ciudad de Mérida, en el centro de la ciudad, se construye el parque de La Plancha, que, independientemente de la importancia social y cultural del mismo, será el primer punto de contacto de los visitantes a la ciudad, ya que desde la estación del tren Tella, en las afueras de la ciudad, las personas que así lo deseen podrán arribar a él a través de un sistema de transporte IE-TRAM, que construye el gobierno del estado de Yucatán.

Asimismo y con la finalidad de que la zona arqueológica de Uxmal se encuentre conectada con el sistema del Tren Maya, se construye el parque Nuevo Uxmal. Este parque de una extensión de dos mil 200 hectáreas conectará a la estación del tren Calkiní con el parque a través de una carretera de aproximadamente 17.4 kilómetros y contará, además del hotel, con los servicios de transporte adecuados para poder llegar del propio parque, a través del camino blanco a 8.7 kilómetros de distancia a la zona arqueológica de Uxmal.

Asimismo, se pretende convertir a este parque en un área natural protegida, reforestando 35 hectáreas con un aproximado de 17 mil 500 plantas endémicas, como son: sabal, ciricote, chaká, jabín, ceiba, guano, entre otras.

Asimismo, proteger y desarrollar diferentes tipos de fauna endémica en el área, como son el mapache, el jaguar, el mono aullador, faisán, el pavo ocelado, loros, guacamayas y los venados de cola blanca.

Es cuanto, señor presidente.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. Continuamos con la presentación.

Para complementar, para coadyuvar a toda esta gran infraestructura del Tren Maya que se está construyendo, se va a tener la seguridad, una seguridad integral en toda el área, una seguridad que tendrá un coordinador general de la Guardia Nacional como responsable de toda el área para generar estas condiciones de seguridad que se requerirán en el sistema.

¿Qué concepto vamos a ampliar o aplicar para esta seguridad?

Son tres ejes que se van a atender:

La seguridad física, la seguridad física se realizará a través de patrullamientos del personal de la Guardia, destacamentos, inclusive a bordo del tren. En esta área de seguridad física se emplearán tres mil 200 elementos, es la parte más fuerte de la presencia de la Guardia generando estas condiciones.

En la seguridad operacional será a través de medios e instrumentos tecnológicos. Hay cámaras de videovigilancia, hay sistemas de comunicaciones, hay sistema de señalización.

Se contará ahí en el área con dos batallones de seguridad ferroviaria y se contarán con 38 instalaciones de la Guardia Nacional desplegadas, ubicadas en toda el área que abarca el Tren Maya, todo el recorrido. También se emplearán 28 drones para complementar la vigilancia.

El otro eje de este concepto es la parte aérea, un agrupamiento aéreo que estará conformado con cinco helicópteros Agusta para complementar la seguridad desde ese ámbito aéreo.

Y tendremos en el área tres bases áreas que estarán ubicadas en Mérida, en Tulum y en Palenque para que esos helicópteros tengan su radio de acción, que puedan apoyar con rapidez cuando se requiera o simplemente garantizar o generar esa seguridad en donde les corresponda.

También se estará dando seguridad a instalaciones turísticas, 10 instalaciones de esta naturaleza que también a los aeropuertos que están en el área. Aquí se emplearían mil 731 elementos de la Guardia para hacer un gran total de cuatro mil 931, cuatro mil 931 elementos de la Guardia que estarán de manera exclusiva generando las condiciones de seguridad en el Tren Maya.

Complementarán la seguridad 90 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana que coadyuvarán con todo lo que harán los helicópteros Agusta y 832 elementos de la 10ª Región, son las unidades que ya están desplegadas en lo que es el espacio de la península de Yucatán y que coadyuvarán también de alguna manera con determinadas misiones para la seguridad de esta infraestructura ferroviaria.

Adelante. Aquí como ya se mencionó, en cada uno de los tramos hay estaciones, hay paraderos, hay bases de mantenimiento, aeropuertos. Todas las instalaciones que se ubican como ya se citó, van a estar bajo este esquema de seguridad de la Guardia.

Aquí nada más mostrarles en esta lámina lo que corresponde a cada uno de los tramos. En el Tramo 1 van a ser 788 elementos de la Guardia que estarán presentes, de Palenque a Escárcega; de Escárcega a Calkiní, que es el Tramo 2, 399 hombres; en el Tramo 3, 583; en el Tramo 4, 999; en el Tramo 5, 995; en el 6, 786, en el 7, 381, para hacer ese gran total que mencioné de cuatro mil 971, cubriendo los mil 554 kilómetros que comprende el Tren Maya.

Es todo, señor presidente.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nos lleva tiempo, pero es que esto es muy importante para que la población cuente con todos los elementos, conozca este importante proyecto, que todos los mexicanos sepan cómo se está invirtiendo el presupuesto público, que es dinero del pueblo.

Bueno, quedaron pendientes dos compañeras, Verenice Téllez y Sandra Aguilar y luego abrimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aunque predominan los hombres, vamos a buscar ahora el equilibrio.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Verenice Pérez, periodista independiente.

Bueno, pues la primera pregunta, tengo dos preguntas, la primera es con respecto a la marcha de ayer. ¿Considera que hay desconocimiento entre los ciudadanos sobre las funciones que desempeña el INE y los partidos políticos?, sobre todo por esta marcha de ayer. ¿Ola asistencia o considera que se trata, más bien, de una estrategia de capitalizar el descontento entre la población por parte de estos opositores que usted ya en reiteradas ocasiones ha mencionado en esta conferencia de prensa mañanera?, sobre todo porque, bueno, en los últimos años la principal demanda de los ciudadano ha sido la desaparición de los recursos, del uso de recursos públicos para los partidos políticos y también la desaparición de los diputados plurinominales que fueron, digamos, el eje central de la primera propuesta que usted entregó a los legisladores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, siempre he dicho de que se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador.

Y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN y ahora ya sabemos que no es así, ya caminan juntos agarrados de la mano.

Y ya también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, que en sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados; no les importa el pueblo, porque eso es en esencia lo que significa la democracia.

Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos, porque no quieren la transformación del país, quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación y el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos.

Entonces ese es el fondo, pero, repito, es bueno para el país. Son dos agrupamientos o formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos, dos proyectos distintos de nación y esto ayuda mucho y como estrategia ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México, cuando ellos son en esencia antidemócratas, la mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales.

A mí me gustaría incluso que… Por ahí te mandé de las redes un formato de las… Es una galería de los dirigentes que convocan a estas marchas y los que participan, porque también la gente no lo sabe porque los medios de información los encubren, entonces hay que mostrarlos, hay que lamparearlos, porque nada más viéndolos ya la gente sabe de qué se trata.

La mayoría han participado en los gobiernos anteriores, han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narco-Estado que, como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón.

Entonces, cuando dicen: ‘No se toca el INE, el INE no se toca’, pues lo que hay que estar pensando es: No se toca —que es lo que ellos quieren— la corrupción, la corrupción no se toca, según ellos; los privilegios no se tocan, el narco-Estado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no?

Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer afortunadamente hubo saldo blanco; algunas denuncias, porque se incrementaron los robos de cartera aquí en el Zócalo, pero eso es intrascendente, ¿no?, o sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, pero fue lo único.

Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí y en otros estados, sobre todo, donde gobierna el PAN que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México, porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento y hemos dicho de que siempre ha habido conservadurismo en nuestro país.

Entonces, los que se manifiestan pues vamos a decir, es una representación, es una vanguardia, son los de arriba, la elite de ese potencial. Entonces tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización, porque tienen potencial, que no dejen de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas.

Llenan el Zócalo, bueno sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces. Y no sólo lo llenamos; desbordamos, una de las manifestaciones más grandes que ha habido en la historia del país. Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo: por eso les diría yo: ánimo, ahí la llevan y adelante.

Y qué bueno que se definan, esto es muy saludable para la vida pública del país, que no hay justos medios, indefiniciones, son tiempos de transformación, de cambio y, como sucede cada vez que hay un proceso de transformación, existe un movimiento progresista a favor del cambio verdadero y un grupo reaccionario o conservador que no quiere que las cosas cambien, que quiere mantener el statu quo, eso siempre ha existido también. Por eso no tenemos por qué quejarnos, estamos viviendo, repito, un momento muy importante, un momento estelar en la vida pública del país.

¿No tienes ahí los participantes? Miren, los dirigentes. No voy a tardarme en describir biografías, me llevaría mucho tiempo, pero Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de Fox, fue el que la aconsejó a Fox aquello de ‘comes y te vas’, cuando el encuentro del comandante Castro en México. Pero venía creo que Bush y le pusieron como condición al comandante Castro de que viniera, pero que nada más comiera y se fuera, porque no lo quería ver Bush, hay hasta una llamada telefónica sobre eso.

Krauze, bueno, conocidísimo, ¿no?, intelectual orgánico, muy transa, dependiente de los gobiernos conservadores y neoliberales. Sus empresas siempre recibían contratos. Ya es conocido de que publicaban una revista, Letras Libres, hacían 10 mil ejemplares cada mes y el gobierno les compraba ocho mil y, así muchas otras cosas, ¿no?

Adame, gobernador de Morelos del PAN.

Gustavo de Hoyos, ese me fue a acusar con el rey de España, de la Coparmex.

Amparo Casar, asesora en Gobernación de Santiago Creel cuando fue secretario de Gobernación, Creel y ahora es de Mexicanos contra la Corrupción, ‘en Favor de la Corrupción’, con Claudio X González.

La maestra Elba Esther, bueno, dirigente de los maestros durante décadas, ¿no?

Héctor Aguilar Camín, igual que Krauze, ¿no? Ya sacamos aquí una vez de cómo fue salinista y luego se le volteó a Salinas y se volvió zedillista. Y Salinas, enojado, dio a conocer recibos y cheques que le entregaba, un asunto hasta vergonzoso.

Woldenberg, presidente del INE cuando —en aquel entonces IFE— cuando se facilitan los cambios para que entre Fox con la llamada alternancia, el gatopardismo, eso que significa que las cosas en apariencia cambien para seguir igual. Pero él estaba ahí con Zedillo en la Presidencia.

Belaunzarán, es el del PRD.

Álvarez Icaza, pues supuestamente defensor de derechos humanos, un simulador.

Claudio X. González. Participaron toda la familia, son salinistas y participaron en el fraude del 2006. Por eso digo: cómo se está pensando que les importa la democracia.

No sé quién es la señora Medina.

INTERVENCIÓN: Diputada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Diputada.

¿Ya no hay más? Ah, la hija de Rosario Robles.

El señor que vende muchísimos libros, le encanta a ciertos sectores de la clase media, best seller, este llegó a decir que quería quemar a los morenistas, a los de Morena en leña verde en el Zócalo, muy reaccionario.

Bueno, el hijo del finado Miguel de la Madrid.

Mario Di Costanzo, del ITAM, estuvo con nosotros y luego se fue con Videgaray, también del ITAM.

Acosta Naranjo, del PRD, sin comentarios.

No conozco a este señor, Eduardo Ballina.

Tampoco a Claudia Castillo… Castello, no la conozco.

A él sí, él fue gobernador del PAN en Guanajuato y del Conacyt.

Adelante. No lo conozco a Jaime, no sé quién sea el señor.

Tampoco conozco a Óscar Marks, productor audiovisual.

Tampoco a Carolina Gómez, articulista de Excélsior.

Jorge Triana, diputado federal del PAN.

Javier Lozano, pues a ese sí lo ubico, ‘copelas o cuello’

Alejandro Barrios, no lo conozco.

Ah, a él sí lo conozco, al rector de la UNAM que fue delegado del PRI en Ecatepec en la pasada elección en el Estado de México, fue de matraquero del PRI.

Y los que hablaron:

Beatriz Pagés pues hija de José Pagés Llergo, del Siempre!, pero muy priista, muy conservadora.

Y Ramón Cossío, pues un farsante abogado, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en pleno narco-Estado, apoyado por Calderón, nunca dijo nada y él voto en contra de una resolución para que se castigara a los responsables del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo en donde murieron bebés, niños. Y él es como la autoridad moral del movimiento, el paladín de la legalidad, porque con Claudio X González es el que se ha dedicado a interponer amparos en contra de nosotros de todas las obras; y desde luego del ITAM, muy reaccionario, muy conservador, todos ellos.

Ya aquí no sé. Así son.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Hay más.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, a ver.

Santiago Creel.

La gobernadora de Chihuahua del PAN.

Senadora del PAN.

Francisco Labastida Ochoa, del PRI. Él fue candidato contra Fox en el 2000, o sea, él del PRI, Fox del PAN y ahora están juntos. Pero, además, hablando de democracia, él se vio involucrado en el Pemexgate, un dinero, una gran cantidad de dinero del sindicato petrolero para su campaña, que cuando gana Fox, después de que habían informado que iban a investigar, la dieron carpetazo. Por eso ya andan juntos, entre otras cosas, porque él tuvo que ver también con el Fobaproa, era secretario de Gobernación de Zedillo cuando el Fobaproa.

Aguayo, intelectual orgánico, conservador.

Ricardo Alemán, periodista corrupto.

Chertorivski, igual, conservador.

Adrián Le Baron, de la familia Le Baron, supuesto defensor de derechos humanos, falsario.

Jesús Zambrano, dirigente del PRD.

Silvano Aureoles, acaba de terminar de gobernador en Michoacán.

Ya al señor César, no lo conozco

Ah, Marko Cortés, sí, es el del PAN. No lo conozco, nunca lo he visto, pero sí sé quién es.

Santiago Taboada, del PAN, alcalde de la Benito Juárez, ahí donde han hecho unas transas inmobiliarias tremendas. Y se enojan porque digo que es increíble de que en esa delegación siempre gana el PAN, a pesar de que son muy corruptos, pero ahí sí hay una militancia conservadora de tiempo atrás. Son como esos lugares en el país muy conservadores y también, como los hay, muy liberales: la delegación Benito Juárez; un municipio de Nuevo León que se llama San Pedro, ahí está cañón, como dirían los jóvenes, avanzar; León, se podría o se puede ganar en Guanajuato, pero León; Chihuahua también es difícil. En cambio, Juárez es otra cosa, Tijuana es otra cosa. Antes también Mexicali, más difícil.

Y en estados, los menos conservadores, no es para presumir, pero históricamente en Tabasco no ha echado raíces el PAN, no tiene ni registro porque la última elección creo que sacó 1.5 por ciento. Los tabasqueños siempre hemos sido radicales o liberales, no conservadores, históricamente.

Y el otro estado así es Guerrero, porque todo esto pues es importante, tiene que ver con la historia política del país.

¿Quién sigue?

Lía Limón es la alcaldesa de Álvaro Obregón del PAN.

Víctor Hugo Lobo, del PRD, fue delegado de la Gustavo A. Madero.

Sandra Cuevas, ¿de dónde?, ah, pues es la de Cuauhtémoc, del PRI-PAN-PRD.

Ortiz de Pinedo, productor de televisión, debe ser el hijo del señor. No lo conozco.

Josefina Vázquez Mota, sí, sí la conozco, ella era candidata cuando Peña también fue candidato y yo fui candidato. Y termina la elección, fraudulenta porque compraron millones de votos, como se descubrió después cuando se detuvo al director de Pemex y se dio a conocer, porque era el secretario de Finanzas del PRI en la campaña del licenciado Peña Nieto. Entonces, se descubre que recibieron dinero de Odebrecht, esta empresa brasileña que corrompía gobiernos y llevó a la cárcel hasta presidentes de países, entonces ahí se dio a conocer todo.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero después se quedó callada, ya no siguió y luego se supo que había recibido su fundación para apoyar a migrantes, mil millones de pesos.

¿Quién más?

Alejandro Moreno, presidente del PRI.

Enrique Vargas del Villar, no lo conozco, del PAN.

Gustavo Madero, sí, a este sí lo conozco. No, su antepasado Francisco I. Madero y su abuelo Gustavo Madero deben de estar molestísimos, él firmó el llamado Pacto por México, que fue pacto contra México, con Peña.

Adelante. ¿Ya no hay más?

Moreira, del PRI, de Coahuila.

¿Estos fueron los que asistieron ayer? Ah, con razón el incremento en robos de cartera.

Nora Arias, no sé quién sea.

Xóchitl, sí, del PAN.

Claudia Ruiz Massieu, hija de Juan Francisco… No, José Francisco Ruiz Massieu, que fue gobernador del PRI de Guerrero y luego lo asesinaron.

Rafael Loret de Mola, papá del periodista. No se llama Rafael el hijo, ¿verdad? Es Carlos, es Carlos Loret.

Por cierto, me vas a checar, porque me quedé sorprendido, anonadado de un reportaje de Carlos Loret de Mola sobre García Luna, en editorial, a ver si es cierto.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANEL LÓPEZ OBRADOR: No, es una columna, pero es un video, a ver si lo buscan, en donde se lanza contra García Luna fuertísimo, sí. Es el mundo al revés, o sea… Y dicen que no hay transformación, cómo no va a haber, está cambiando todo. Pero búsquenlo, porque lo vamos a poner, que me llamó la atención. Y, bueno, qué bien, ¿no?, que se esté rectificando.

Vicente Fox, no pues ni hablar. Imagínense lo que piensa gente, no conservadora, ¿eh?, sino gente buscaba un cambio después de tantos años de predominio de un solo partido y que creyó que se iba a dar un cambio con Vicente Fox y que votaron por él y luego se convierte en un traidor a la democracia.

Por eso es todo este movimiento una contradicción política, porque él llega supuestamente para establecer la democracia y lleva a cabo un fraude electoral para imponer a Calderón y nos roba la presidencia y todavía de manera cínica lo confiesa. Y ahora está defendiendo la democracia, que fue uno de los protagonistas principales del fraude del 2006; además, quien engañó a mucha gente de buena fe, de buena voluntad.

Rosario Robles, pues ya ni hablar.

Gómez del Campo, es del PAN.

¿Ya es todo? Pues, ya nada más con eso.

¿No tienes lo de Loret? Pero no vaya a ser un montaje, o sea, apócrifo, porque, de veras, me quede sorprendido, me quede pasmado, tieso como un bolillo. Pero vamos a ver si lo encontramos, es como del viernes.

¿Sí está? A ver, porque pone los cinco delitos a García Luna.

(INICIA VIDEO)

CARLOS LORET DE MOLA: Nunca antes un funcionario público que alcanzó tanto poder en el Gobierno de México había sido condenado por estar al servicio del narco. El hombre que inventó la estrategia contra el crimen organizado, que se siguió usando sexenios después, el hombre que se presentó ante el público como el superpolicía, que en el sexenio de Vicente Fox estuvo al frente de la Agencia Federal de Investigación, la creó, miles de elementos, miles de millones pesos y que llegó al clímax de su carrera en la administración de Felipe Calderón, de quien fue secretario de Seguridad, secretario consentido, el más poderoso, el brazo derecho, el que inventó también la Policía Federal, miles de elementos, el que inventó Plataforma México, miles de pesos y lo que él decía lo hacían los políticos, lo hacían los militares y que durante todo ese tiempo recibió de Estados Unidos confianza, condecoraciones, información y muchos millones de dólares a través de la Iniciativa Mérida.

Ese hombre, Genaro García Luna, ha sido condenado hoy en Estados Unidos, que representa para muchos países del mundo el ícono de la justicia, los abogados elocuentes, los testigos interrogados, el juez dominando la sala, los miembros del jurado deliberando como en las series, como en las películas, ese ícono de justicia encontró hoy a Genaro García Luna culpable de todos los cargos más allá de toda duda, cinco cargos:

Participar en la dirección de una empresa criminal, cuya actividad continúa hasta la actualidad.

Conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína.

Conspiración para la distribución y posesión de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos.

Conspiración para la importación de cinco kilogramos o más de cocaína.

Y mentir en sus declaraciones ante la oficina de servicios de ciudadanía e inmigración.

Esto se explica más sencillo: la justicia de Estados Unidos determinó que el creador de la estrategia de la guerra contra el narco en México, Genaro García Luna, recibió millones de dólares del cártel de Sinaloa para protegerlo mientras simulaba combatirlo.

En política, el fallo unánime del jurado en la Corte de Brooklyn, Nueva York, es un golpe potencialmente letal para dos figuras que se han vueltos motores centrales de la oposición en México: los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. Ambos le deben a la ciudadanía una explicación seria y creíble. ¿Qué van a decir ahora?

Es un golpe también para el PAN, que encumbró a García Luna hasta lo más alto del poder durante los dos sexenios que estuvo en la Presidencia y es un golpe para la oposición porque está fundada en esos cimientos panistas. ¿Qué van a decir ahora?

Y, desde luego, es un revés monumental para las agencias de inteligencia estadounidenses que tenían en García Luna a su golden boy, a su chico de oro. ¿Qué van a decir ahora?

Al mismo tiempo, el resultado de este juicio es, sin duda, un triunfo en la narrativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha culpado de la actual violencia récord en México a lo desatado por Calderón en su sexenio de la mano de García Luna.

El presidente López Obrador apostó y ganó, apostó fuerte por esa narrativa y ganó fuerte.

Y desde ahora es previsible que el presidente busque garcíalunizar toda crítica, toda oposición, todo señalamiento, garcíalunizar la sucesión presidencial, incluso la manifestación del Zócalo el domingo en defensa del INE.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El INE, el INE no se toca, García Luna no se toca, la corrupción no se toca, el influyentismo no se toca, el que quiera que paguen impuestos lo que no pagaban no se toca.

CARLOS LORET DE MOLA: Pero quizá todavía no vemos los alcances de este juicio, lo que va a significar para México y para Estados Unidos, quizá no alcanzamos a ver todavía los efectos de todo lo que se ventiló en este juicio.

¿Va a celebrar mañana el presidente en la mañanera?, porque México no enjuició al García Luna, el gobierno de López Obrador apenas consiguió la primera orden de aprehensión cuando en Estados Unidos García Luna llevaba dos años tras las rejas.

Y porque Estados Unidos no sólo enjuició a García Luna, Estados Unidos enjuicio a México, este juicio fue un juicio contra la clase política mexicana, fue un termómetro transparente de cómo perciben los estadounidenses lo que sucede en México, como en las películas, como en las series, empiezan con los policías al servicio del narco y terminan con el capo dando órdenes a los encargados de perseguirlo, financiando presidentes.

El propio López Obrador salió salpicado por las declaraciones de los mismos testigos en los que se basó el jurado para declarar culpable a García Luna y, si bien políticamente no es en absoluto comparable, en los datos duros durante las semanas del juicio el marcador estuvo empatado, una mención para Felipe Calderón como quien habría girado la instrucción de proteger al cártel de Sinaloa y una mención a López Obrador a cuyo movimiento político iban dirigidos siete millones de dólares de la misma organización criminal, uno vía su secretario de Seguridad y otro vía su subsecretario de Seguridad.

López Obrador pareció vacunarse ante esta posibilidad cuando en varias ocasiones durante las últimas semanas repitió que quizá Felipe Calderón no sabía lo que hacía su subordinado García Luna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hay sólo tres posibilidades:

Una, que García Luna sea inocente y que Calderón no tiene por qué preocuparse.

La segunda es que no es inocente García Luna, pero que Felipe Calderón no está involucrado, no se enteró que lo engañó, que sí estaba involucrado y lo engañó.

Y la tercera es que sí sabía que estaba involucrado.

CARLOS LORET DE MOLA: Quizá por eso hoy el presidente se puso en primera persona como blanco central del juicio contra García Luna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí. Fíjense si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único señalado.

CARLOS LORET DE MOLA: Quizá por eso, quizá por eso el presidente López Obrador anunció hoy que demandará al abogado de García Luna que puso en la mesa del juicio los siete millones de dólares cuando era jefe de gobierno.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cómo sería, en dónde es que procede, si procede, pero en unos días más vamos a saber.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya. Es buenísimo, ¿no? Buenísimo, es para proponerlo a premio del reportaje del año. Pero es ya un cambio, ya no es la defensa a ultranza del régimen de corrupción. Nada más le faltó un poquito de autocrítica, porque no aparecen los periodistas, los comunicadores, pero es bueno, muy bueno el reportaje.

INTERLOCUTORA: Sí, bueno, la siguiente pregunta, presidente: es tras la ratificación del maestro Roberto Salcedo como secretario de la Función Pública en julio del 2021, usted mencionó que se daría, tendría dos funciones esta institución: fundamentalmente la fiscalizar, la de fiscalizar y la otra de administrar las compras en común del gobierno federal.

En abril del 2022 presentó esta iniciativa de reforma para centralizar estas compras a través de la Función Pública y actualmente, bueno pues quien hace, desarrolla, desempeña esta labor es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de CompraNet que ha tenido diferentes inconvenientes en los últimos meses, en julio de 2022, por ejemplo.

Y, bueno, pues la pregunta es: ¿se seguirá la Secretaría de Hacienda, particularmente la Oficialía Mayor concentrando el tema de CompraNet o se va a trasladar esta función, como se había mencionado, a la Secretaría de la Función Pública?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, la Secretaría de la Función Pública tiene esas dos funciones. Originalmente era la Oficialía Mayor de Hacienda la encargada de llevar a cabo toda la normatividad de compras del gobierno, pero cuando se da el cambio y llega Roberto Salcedo a la Secretaría de la Función Pública, quien estaba en la Oficialía Mayor de Hacienda pasa a ser subsecretaria de la Secretaría de la Función Pública y entonces se combinó que sea esa secretaría la que lleve a cabo la vigilancia de todas las compras que hace el gobierno y al mismo tiempo el área de fiscalización de auditorías. Entonces, sí es esa secretaría la responsable.

INTERLOCUTORA: Pero actualmente sigue en funciones en la Secretaría de Hacienda.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que seguramente no han hecho el traslado, la transferencia del organismo, pero la responsabilidad sí recae en la Secretaría de la Función Pública.

INTERLOCUTORA: Sería todo. Muchas gracias, señor presidente.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones.

Presidente, antes que nada, quiero darle las gracias a usted y al doctor Reyes Terán por haber atendido al bebé que estaba muy grave de la enfermedad crónica que le solicitamos.

Por otro lado, presidente, quiero informarle que Baja California, San Luis Potosí, Ciudad de México, Michoacán, Querétaro, Sinaloa y Aguascalientes, ya se aprobó la ley de seis años de cárcel, entre otros castigos, a las personas que ejercen la medicina de cirugía plástica que han estado matando a muchas personas.

Y también quiero informarle y agradecerle al presidente de la Comisión de Salud, al diputado Emmanuel Reyes Cardona, por presentar la iniciativa sobre la ley para los médicos que ejercen como cirujanos plásticos.

Estuvimos en la SEP, con Leti Ramírez, también viendo el asunto sobre los RVOE que se han emitido y nos comentó que ya los RVOE de salud no los van a emitir los estados, sino simplemente va a ser a nivel federal, que eso es un gran adelanto, para que no suceda lo mismo que sucedió en Veracruz, que emitieron el RVOE a la Universidad del Conde.

Y, bueno, también queremos pedirle que vayan a hacer una visita a la SEP de Veracruz, a la Universidad del Conde, para que revisen cómo están trabajando, ya que desde el 2014 tienen un RVOE que no cuenta con la opinión técnica-académica favorable, entonces no deberían de dar cédulas para poder ejercer.

Y también pedimos que sean revocadas estas cédulas otorgadas desde el 2009 a estos médicos ya que han seguido ejerciendo y han perdido muchas vidas por ejercer mal su profesión.

También existe una alerta sanitaria de la Conapred acerca del uso de los biopolímeros, que ha afectado a tantas personas y necesitamos que salgan publicadas en Cofepris.

Lamentablemente no me ha tocado la palabra el día martes. Entonces, pues sí quería hacer un llamado.

Y le quiero pedir, presidente, a ver si le puede hacer un llamado a la legislación para que puedan hacer esto más rápido de legislar o le den prioridad a la iniciativa de ley ya que se trata de salvar vidas acerca de lo que son las cédulas profesionales y los RVOE para estas personas, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si te parece mañana va a dar respuesta a tu pregunta el doctor Hugo López-Gatell y el mismo secretario de Salud, mañana martes.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, presidente.

Ahora, presidente, sobre la marcha. Tenemos testimonios acerca de muchas personas que son empleados de las alcaldías que fueron obligados y presionados para poder asistir, tenían que asistir porque, si no, les quitaban sus contratos. Entonces, venían a la marcha a pedir legalidad con algo ilegal.

En este mitin también se pudo reunir muchísima gente para poder… para que pudiera constar que los ciudadanos estaban inconformes y poder mostrar a Norma Piña pues que echara atrás el plan B, pero esto es contradictorio, presidente, porque piden que se respete la legalidad con ilegalidad.

¿Usted considera que los ministros deberían tomar en cuenta que el país se movilice con ciudadanos obligados en contra de una ley, aunque esta ley es constitucional?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero además de lo estrictamente legal, este es un asunto político. La excusa, el pretexto es esta ley electoral que está muy acotada, porque la reforma constitucional en materia electoral fue rechazada, que era la que iba al fondo, a reducir el presupuesto excesivo que reciben los partidos, todo lo que gasta el INE en organizar las elecciones, en reducir el número de diputados, que nada más quedaran los diputados electos, que se suprimieran los diputados plurinominales, que en vez de 500 diputados quedaran 300, esa era la reforma de fondo, que a los consejeros no los eligieran los partidos, sino los ciudadanos con voto directo.

Entonces, como para hacer una reforma constitucional se necesitan dos terceras partes y el PRI y el PAN tienen una tercera parte, pues pueden bloquear. Cuando se trata de reformas a las leyes sólo se necesita la mayoría, pero cuando es una reforma constitucional son dos terceras partes, entonces, ellos bloquearon y sólo quedó la posibilidad de hacer una reforma a la ley electoral, pero ya muy acotado, porque no se puede hacer una reforma a la ley electoral que vaya en contra de las disposiciones constitucionales.

Entonces, ese no es el tema. Ellos, estamos hablando de que la mayoría son mapaches electorales y corruptos, lo que están haciendo es engañando o tratando de engañar y utilizando esto de bandera para enfrentarnos.

Lo que no quieren es que se acabe la corrupción, quieren seguir robando, que la mayoría de ellos son unos corruptos. Nada más con que cada uno dijera cómo obtuvo sus bienes y lo que tienen quedaría muy claro, porque hay cosas que no se pueden ocultar y una de esas cosas que no se pueden ocultar es el dinero. Entonces, la mayoría de ellos son muy ricos y no son empresarios en el sentido estricto, son traficantes de influencia, políticos corruptos. Entonces, ese es el fondo, no quieren perder privilegios.

Y también está de por medio el que, pues imagínense que plantearon que iba a haber un cambio en el 2000 y se avientan dos sexenios fortaleciendo lo que se ha dado en llamar narco-Estado con todo esto de García Luna.

Que todavía va a dar más porque García Luna tiene que resolver, no sólo el que le disminuyan el número de años en la cárcel, que no es cualquier cosa, porque si es una condena de 20 a toda la vida en la cárcel, cadena perpetua, en Estados Unidos existe el mecanismo que si aportan información que pueda ser útil para el combate al narcotráfico, para evitar la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes; además de que se reduce el número de años en la cárcel, si hablan, si informa, él ayudaría muchísimo, García Luna.

Porque lo más importante es prevenir y todo esto ayuda a que esos excesos no se repitan, ayudan a limpiar la vida pública, a purificar la vida pública. Entonces, él haría un servicio si informa cómo fue escalando y qué relación tenía con Fox y qué relación con Felipe Calderón, pero también qué relación con las agencias que se ocupan del combate al narcotráfico y a combatir la delincuencia en Estados Unidos.

Si él habla sobre esto va a ayudar mucho porque va a quedar una lección que el que no actúa con rectitud, con principios, con ideales, es condenado y se va a hacer valer el que por encima de la ley nada ni nadie y se va a separar, como debe ser, la delincuencia organizada y de cuello blanco con las autoridades, se pinta bien la raya, frontera, que se perdió. Imagínense, de acuerdo a los testigos, durante dos sexenios la delincuencia manejaba el aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, manejaba todo.

Ahí hay una frase de uno de ellos que dice: ‘García Luna, nosotros trabajamos para García Luna’, dice. ‘No, García Luna trabaja para nosotros’, imagínense eso. Entonces, sí conviene y vamos a esperar todavía.

Y mañana te contestan lo de salud. Y te felicito por estar tratando este tema.

INTERLOCUTORA: Presidente, ahí le encargo que les haga un llamado a los legisladores para que no tarden mucho, porque para legislar una ley me dicen que tardan. Apenas se presentó en la Cámara de Diputados, todavía va a pasar a la mesa de proceso; luego que la voten, después de que la voten, regresa; luego, que la voten, después de que la voten; regresa, luego mandan con los senadores, pues como un año o más. Entonces, es algo que sí me gustaría que les pida, que le den prioridad, porque la vida de las personas está en peligro, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo lo veo.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias.

Y ya, por último, presidente, le quería preguntar a usted, el viernes anunció la presidenta Dina Boluarte el retiro definitivo del embajador de Perú en México, diciéndose que usted violó el principio de no injerencia en asuntos internos, apoyar al destituido presidente Pedro Castillo. ¿Nos puede dar su opinión al respecto?

Muchas gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, que nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor y nosotros no coincidimos con eso.

Además, molesta mucho que todos callan. Está como esto que vimos, que son muy hipócritas, gritan como pregoneros, ¿no?, cuando les conviene y callan como momias cuando no les conviene; entonces, la prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA en el caso de América, la ONU las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú: el gas, los recursos mineros.

Y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años, que todas las reformas a la Constitución que se hicieron fue para favorecer a una minoría rapaz y entregarles los bienes públicos, los bienes de la nación a empresas nacionales y extranjeras, todo el proceso de privatización; es lo mismo. En el caso nuestro, en 36 años ninguna reforma a la Constitución se llevó a cabo para beneficiar al pueblo raso, todas las reformas fueron para ajustar el marco jurídico al propósito de saquear a México.

Entonces, es algo parecido lo que está sucediendo en el Perú. Entonces, molesta, indigna, es una gran injusticia, no se puede uno quedar callado y lo vamos a seguir haciendo.

¿Saben?, que tengo una llamada.

INTERVENCIÓN: ¿Con quién?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que allá con eso me va… Si les digo con quién ¿me dejan ir? ¿Sí o no?

INTERVENCIÓN: ¡Sí!

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, dijeron, bueno, ya me voy. Con el dueño de Tesla y no quiero… quiero estar puntual, es en… ¿Cómo se llama esto? Teleconferencia, sí y ya mañana les platico.

Quedan, pues. Ahí nos vemos.

