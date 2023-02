New York Knicks se impone por 128-106 frente a New Orleans Pelicans

New York Knicks - New Orleans Pelicans: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

New York Knicks se impuso en casa a New Orleans Pelicans por 128-106 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de vencer fuera de casa a Washington Wizards por 109-115, por lo que tras el partido completaron una racha de seis victorias seguidas, mientras que los visitantes sufrieron una derrota a domicilio con Toronto Raptors por 115-110, por lo que tras este resultado acumularon cuatro derrotas seguidas. Tras el partido, New York Knicks se queda con una de las plazas en los puestos de Play-off con 35 victorias en 62 partidos disputados. Por su parte, New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 30 partidos ganados de 61 jugados.

El primer cuarto tuvo como dominador a New York Knicks, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 12-2 y alcanzó una diferencia de 20 puntos (42-22) y concluyó con un resultado de 42-26. Después, en el segundo cuarto el equipo local se distanció en el marcador y aumentó la diferencia hasta un máximo de 23 puntos (51-28) durante el cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 31-26. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 73-52 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto el equipo visitante recortaba distancias en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 12-2 y el cuarto terminó con un resultado parcial de 29-30 y un total de 102-82. Finalmente, durante el último cuarto New York Knicks se distanció de nuevo en el electrónico, tuvo una diferencia máxima de 32 puntos (126-94), y el cuarto terminó con un resultado parcial de 26-24, terminando de esta manera el partido con un resultado final de 128-106 a favor de los locales.

Gran parte de la victoria de New York Knicks se cimentó a partir de los 28 puntos, cinco asistencias y siete rebotes de Julius Randle y los 25 puntos, siete asistencias y cuatro rebotes de RJ Barrett. Los 19 puntos, tres asistencias y cuatro rebotes de Brandon Ingram y los 12 puntos, dos asistencias y 10 rebotes de Jonas Valanciunas no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans ganase el partido.

En la próxima jornada de la NBA, New York Knicks se enfrentará a Boston Celtics en el Madison Square Garden, mientras que el próximo adversario de New Orleans Pelicans será Orlando Magic, con el cual se verá las caras en el Smoothie King Center.