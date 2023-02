Toronto Raptors logra ganar a New Orleans Pelicans (115-110)

Toronto Raptors - New Orleans Pelicans: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Toronto Raptors venció en casa a New Orleans Pelicans por 115-110 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Toronto Raptors vencieron en casa contra Orlando Magic por 123-113, por lo que tras el encuentro sumaron un total de cuatro triunfos seguidos. Por su parte, los de New Orleans Pelicans perdieron fuera de casa con Angeles Lakers por 120-102 y tras este resultado acumulan un total de cuatro derrotas en sus cinco últimos encuentros. Por ahora Toronto Raptors se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 29 partidos ganados de 60 disputados, mientras que New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 30 partidos ganados de 60 jugados.

En el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador y acabó con un 23-19. Posteriormente, en el segundo cuarto el equipo local logró distanciarse en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 10-2 y amplió la diferencia hasta un máximo de 12 puntos (41-29) durante el cuarto, que terminó con un resultado parcial de 31-26. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 54-45 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores del equipo local lograron distanciarse nuevamente en el electrónico, llegaron a ir ganando por 15 puntos (75-60) y finalizó con un resultado parcial de 38-32 y 92-77 de total. Por último, durante el último cuarto el equipo visitante reducía distancias de nuevo en el luminoso, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 23-33. Tras todo esto, el partido terminaba con un resultado de 115-110 para Toronto Raptors.

En el transcurso del encuentro destacaron Jakob Poeltl y Pascal Siakam por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 21 puntos, dos asistencias y 18 rebotes y 26 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Brandon Ingram y Cj Mccollum, con 36 puntos, tres asistencias y siete rebotes y 23 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, en el siguiente duelo Toronto Raptors se enfrentará a Detroit Pistons en el Little Caesars Arena, mientras que el próximo encuentro de New Orleans Pelicans será contra New York Knicks en el Madison Square Garden.