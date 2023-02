Las 10 películas de Prime Video en Estados Unidos para engancharse este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de Prime Video, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Aquí el listado de las más vistas de Prime Video Estados Unidos:

1. Una boda explosiva

Darcy (Jennifer Lopez) y Tom (Josh Duhamel) viajan con sus familias para celebrar su boda, pero cuando todos los invitados son tomados como rehenes, la frase hasta que la muerte nos separe adquiere un nuevo significado en esta desternillante aventura cargada de adrenalina en la que Darcy y Tom tendrán que salvar a sus seres queridos, si no se matan entre ellos antes.

2. La bestia

El Doctor Nate Samuels, que se ha quedado viudo recientemente, regresa a Sudáfrica, lugar en el que conoció a su mujer, para visitar una reserva de animales con sus hijas. Pero lo que empieza siendo un viaje curativo se convierte en una lucha por la supervivencia cuando un león que ha escapado de unos cazadores furtivos empieza a seguirles.

3. Una antigua conocida

Ally, que se reúne con un exnovio en un viaje, comienza a cuestionar todas sus elecciones de vida anteriores. El giro de los acontecimientos se vuelve confuso cuando conoce a Cassidy, una mujer más joven que le recuerda a la persona que solía ser.

4. Jurassic World: Dominion

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios conviven y cazan con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación.

5. Halloween: El final

Cuatro años después de los eventos de Halloween en 2018, Laurie ha decidido liberarse del miedo y la ira y abrazar la vida. Pero cuando un joven es acusado de matar a un niño que estaba cuidando, se enciende una cascada de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas.

6. Hércules

Hércules, el hijo de Hera y el dios Zeus, es robado del Olimpo por los secuaces de Hades, que tienen la misión de despojarle de su inmortalidad. Hércules crecerá en un mundo de mortales hasta que le llegue la hora de regresar al Olimpo.

7. Timadoras compulsivas

Dos artistas del engaño, una de clase alta y la otra de los barrios bajos, deciden unirse para timar a los hombres.. Remake de la comedia de 1988 'Dirty Rotten Scoundrels'.

8. Asalto al poder

John Cale (Channing Tatum), un policía del Capitolio, ve rechazada su petición de entrar en el Servicio Secreto para proteger al Presidente de los Estados Unidos James Sawyer (Jamie Foxx). Para no decepcionar a su hija, la lleva a hacer un tour por la Casa Blanca. En ese momento, un comando paramilitar fuertemente armado asalta el edificio. Con el Gobierno de la nación sumido en el caos, Cale intentará salvar al Presidente, a su hija y al país.

9. La huérfana: Primer asesinato

Tras escapar de un centro psiquiátrico estonio, Leena Klammer viaja a América haciéndose pasar por Esther, la hija desaparecida de una familia adinerada. Pero cuando su máscara empieza a caer, se enfrenta a una madre que protegerá a su familia de la "niña" asesina a cualquier precio.

10. La boda más odiosa

Alice (Kristen Bell), su hermano Paul (Ben Platt) y su siempre optimista madre (Allison Janney) viajan desde Estados Unidos hasta el Reino Unido para acudir a la boda de su media hermana Eloise (Cynthia Addai-Robinson) con la intención de retomar su relación como personas más o menos adultas y quererse como lo hacían antes.

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es un servicio de streaming que ofrece películas y series disponibles en retransmisión en directo que fue creado por la empresa Amazon en el 2006.

Cabe apuntar que el servicio de video está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además de contar con series hechas por Fox y AMC, entre ellas The Walking Dead, Prisión Break, American Horror Story, Mad Men, Glee, entre otros.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.