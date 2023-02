Estenosis de la válvula aórtica: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Existen distintas formas para diagnosticar este padecimiento (Infobae/Jovani Pérez)

La estenosis de la válvula aórtica (o estenosis aórtica) es un tipo de enfermedad de la válvula cardíaca (valvulopatía). La válvula, ubicada entre la cavidad inferior izquierda del corazón y la arteria principal del cuerpo (aorta), se estrecha y no se abre completamente. Esto reduce o bloquea el flujo sanguíneo del corazón a la aorta y al resto del cuerpo.

El tratamiento de la estenosis aórtica depende de la gravedad de la afección. Es posible que necesites una cirugía para reparar o reemplazar la válvula. Si no se trata, la estenosis grave de la válvula aórtica puede llevar a la muerte.

Síntomas

La estenosis de la válvula aórtica puede ser de leve a grave. Los síntomas aparecen generalmente cuando el estrechamiento de la válvula es grave. Algunas personas con estenosis de la válvula aórtica no presentan síntomas durante muchos años.

Los síntomas de la estenosis de la válvula aórtica pueden incluir los siguientes: Sonido cardíaco irregular (soplo cardíaco) que se escucha a través de un estetoscopio Dolor en el pecho (angina de pecho) o presión al hacer esfuerzo físico Sensación de desmayo o mareo, o desmayo al hacer esfuerzo físico Falta de aliento, en especial durante una actividad Fatiga, sobre todo durante los momentos de mayor actividad Latidos del corazón acelerados y aleteos (palpitaciones) No comer lo suficiente (principalmente en niños con estenosis de la válvula aórtica) No subir lo suficiente de peso (principalmente en niños con estenosis de la válvula aórtica)

La estenosis de la válvula aórtica puede producir insuficiencia cardíaca. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca incluyen fatiga, falta de aliento, e inflamación en tobillos y pies.

Cuándo consultar al médico

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Shutterstock)

Entre los factores de riesgo de la estenosis de la válvula aórtica se incluyen los siguientes: Edad avanzada Algunas afecciones cardíacas presentes en el momento del nacimiento (defectos cardíacos congénitos), como una válvula aórtica bicúspide Enfermedad renal crónica Presentar factores de riesgo de la enfermedad cardíaca, como diabetes, niveles altos de colesterol y presión arterial alta Antecedentes de infecciones que afectan al corazón, como fiebre reumática y endocarditis infecciosa Antecedentes de radioterapia en el pecho

Diagnóstico

Para diagnosticar estenosis de la válvula aórtica, el proveedor de atención médica te examinará y te hará preguntas sobre los síntomas y los antecedentes médicos. Escuchará tu corazón con un estetoscopio para determinar si tienes un soplo cardíaco relacionado con una afección de la válvula aórtica.

Pruebas

Tu proveedor de atención médica puede pedir varias pruebas para confirmar o descartar la estenosis de la válvula aórtica. Las pruebas también pueden ayudar a determinar la causa y la gravedad de la afección.

Las pruebas para la estenosis de la válvula aórtica pueden ser las siguientes:

Ecocardiograma. Un ecocardiograma utiliza ondas sonoras para crear imágenes del corazón mientras late. Permite observar el modo en que la sangre fluye por el corazón y las válvulas cardíacas. Puede contribuir a identificar un músculo cardíaco debilitado y a determinar la gravedad de la estenosis de la válvula aórtica.

A veces, se puede hacer un tipo especial de ecocardiograma llamado ecocardiograma transesofágico para observar más de cerca la válvula aórtica. En esta prueba se introduce una sonda flexible que contiene el transductor ecográfico por la garganta y hasta dentro del esófago y se ubica cerca del corazón. Electrocardiograma (ECG). Esta prueba rápida e indolora mide la actividad eléctrica del corazón. Durante un electrocardiograma , se adhieren sensores (electrodos) al pecho y, a veces, a los brazos o las piernas. Un electrocardiograma puede mostrar lo rápido o lento que late el corazón. El proveedor de atención médica puede buscar patrones de señales relacionadas con la enfermedad cardíaca o la hinchazón de las cavidades del corazón. Radiografía del pecho. Una radiografía del pecho muestra el estado del corazón y de los pulmones. Puede ayudar a determinar si el corazón está agrandado, lo que puede ocurrir con la estenosis de la válvula aórtica. También, puede mostrar una hinchazón de la aorta y la acumulación de calcio en la válvula aórtica. Pruebas de esfuerzo. Estas pruebas suelen consistir en caminar sobre una cinta o pedalear en una bicicleta fija mientras se controla el corazón. Las pruebas de esfuerzo ayudan a determinar si hay síntomas de la enfermedad de la válvula aórtica durante la actividad física. Si no puedes hacer ejercicio, se pueden utilizar medicamentos que tienen efectos similares a los del ejercicio en el corazón. Tomografía computarizada cardíaca. Una tomografía computarizada cardíaca combina varias imágenes de rayos X para proporcionar una vista transversal más detallada del corazón. Esta prueba puede ayudar a medir el tamaño de la aorta y brindar detalles sobre la válvula aórtica. Imágenes cardíacas por resonancia magnética (IRM). La resonancia magnética cardíaca usa campos magnéticos y ondas de radio para crear imágenes detalladas del corazón. Esta prueba puede mostrar el tamaño de la aorta. Se puede utilizar para determinar la gravedad de la estenosis de la válvula aórtica.

Cateterismo cardíaco. Esta prueba no se suele utilizar para diagnosticar la enfermedad de la válvula aórtica, pero se puede utilizar si las otras pruebas no pueden diagnosticar la afección o determinar su gravedad. Además, puede usarse antes de una cirugía de válvula aórtica para asegurar que las arterias que alimentan el músculo del corazón (arterias coronarias) no estén bloqueadas.

En este procedimiento, se introduce un tubo delgado y flexible (catéter) en un vaso sanguíneo, generalmente en la ingle o la muñeca y se lo guía hasta el corazón. Un tinte fluye a través del catéter hacia las arterias del corazón. Este procedimiento se llama angiografía coronaria. El tinte ayuda a que las arterias aparezcan más claramente en las imágenes de rayos X y de video. Durante la prueba, se puede medir la presión dentro de las cavidades cardíacas.

Después de que las pruebas confirmen el diagnóstico de enfermedad de la válvula aórtica, es posible que el proveedor de atención médica te diga cuál es la etapa de la enfermedad. Establecer la etapa ayuda a determinar cuál es el tratamiento más adecuado.

La enfermedad de las válvulas cardíacas se clasifica en cuatro etapas básicas: Etapa A: en peligro. Presencia de factores de riesgo de la enfermedad de las válvulas cardíacas. Etapa B: progresiva. La enfermedad de las válvulas es leve o moderada. No hay síntomas en las válvulas cardíacas. Etapa C: asintomática grave. No hay síntomas en las válvulas cardíacas, pero la enfermedad es grave. Etapa D: sintomática grave. La enfermedad de las válvulas cardíacas es grave y causa síntomas.

Cada enfermedad tiene una o varias formas de diagnosticarla para así detectarla y luego combatirla (Getty Images)

El tratamiento de la estenosis de la válvula aórtica depende de los síntomas y la gravedad de la afección.

Si tienes síntomas leves relacionados con la válvula aórtica o no tienes ningún tipo de síntoma, es posible que solo tengas que someterte a exámenes médicos con tu proveedor de atención médica. Este podría recomendar cambios para llevar un estilo de vida sano y medicamentos para tratar los síntomas de la enfermedad valvular o reducir el riesgo de sufrir complicaciones.

Cirugía u otros procedimientos

Es posible que al final necesites una cirugía para reparar o reemplazar la válvula aórtica afectada, aun si no tienes síntomas. La cirugía de la válvula aórtica se puede hacer al mismo tiempo que otras cirugías cardíacas.

La cirugía para reparar o reemplazar una válvula aórtica se suele realizar a través de un corte (incisión) en el pecho. Puede haber disponibles otras alternativas menos invasivas. Pregúntale al proveedor de atención médica qué tipo de procedimiento es el mejor para ti. La cirugía de la válvula aórtica se puede hacer al mismo tiempo que otras cirugías cardíacas.

Las opciones de cirugía para la estenosis de la válvula aórtica son las siguientes:

Valvuloplastia con globo. Este procedimiento puede usarse para tratar la estenosis de la válvula aórtica en bebés y niños. En los adultos, la válvula aórtica tiende a volver a estrecharse después del procedimiento. Por lo tanto, se suele realizar únicamente si estás demasiado enfermo para someterte a una cirugía o si esperas un reemplazo de la válvula, ya que, por lo general, con el tiempo se requieren procedimientos adicionales para tratar la válvula estrechada.

En este procedimiento, se introduce una sonda larga y delgada (catéter) con un globo en la punta en una arteria del brazo o la ingle. Se la guía hasta llegar a la válvula aórtica. Una vez en posición, el globo se infla y ensancha la abertura de la válvula. Luego se desinfla el globo y se retiran el catéter y el globo.

Reemplazo de la válvula aórtica. El reemplazo de la válvula aórtica suele ser necesario para tratar la estenosis de la válvula aórtica. En el reemplazo de la válvula aórtica, el cirujano retira la válvula dañada y la reemplaza por una válvula mecánica o una válvula hecha de tejido cardíaco de vaca, cerdo o ser humano (válvula de tejido biológico). A veces, la válvula aórtica se reemplaza por la válvula pulmonar propia de la persona. La válvula pulmonar se reemplaza por una válvula de tejido pulmonar biológico de un donante fallecido. Esta cirugía más complicada se denomina procedimiento de Ross.

Las válvulas de tejido biológico se descomponen con el tiempo y puede ser necesario reemplazarlas. Las personas con válvulas mecánicas necesitarán tomar medicamentos anticoagulantes de por vida para prevenir los coágulos sanguíneos. Tu proveedor de atención médica te explicará los beneficios y los riesgos de cada tipo de válvula.

Reemplazo de válvula aórtica transcatéter. El reemplazo de válvula aórtica transcatéter es una alternativa a la cirugía de sustitución de la válvula aórtica a corazón abierto. En este procedimiento mínimamente invasivo, se reemplaza una válvula aórtica estrechada por una válvula hecha de tejido de vaca o cerdo. Puede ser una opción si tienes un riesgo intermedio o alto de sufrir complicaciones por la cirugía de reemplazo de la válvula aórtica. Pregúntale al proveedor de atención médica cuáles son tus opciones.