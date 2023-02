Real Betis logra una ajustada victoria en casa ante Real Valladolid 2-1

LaLiga tiene dos torneos al año. (Narrativa)

Valladolid no logró imponerse a Betis, que ganó 2-1 durante el encuentro celebrado este sábado en el Benito Villamarin.

Real Betis llegó al partido con los ánimos reforzados después de ganar a domicilio por un marcador de 3-2 a Almería. Por parte del equipo visitante, Real Valladolid cosechó un empate a cero frente a Osasuna, sumando un punto en el último partido celebrado de la competición.

Con esta derrota Real Valladolid se situó en decimocuarta posición al finalizar el partido, mientras que Real Betis es quinto.

El encuentro comenzó de modo inmejorable para Real Betis, que estrenó el luminoso con un tanto de Juanmi pocos minutos después del comienzo del partido, en concreto en el minuto 2. No obstante, el once vallisoletano logró el empate gracias al gol de Cyle Larin en el minuto 30. Se adelantó el once bético gracias a un tanto desde el punto de penalti de Sergio Canales instantes antes del silbatazo final, en el 45, finalizando el primer periodo con el resultado de 2-1.

Ninguno de los equipos consiguió marcar en la segunda parte, por lo que el partido acabó con un resultado de 2-1.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del equipo local saltaron desde el banco de suplentes Luiz Henrique, Juan Miranda, Joaquín, Willian Jose y Edgar González en sustitución de Abner Vinicius Da Silva Santos, Sergio Canales, Juanmi, Ayoze Pérez y Guido Rodríguez, mientras que los cambios por parte del conjunto visitante fueron Jawad El Yamiq, Álvaro Aguado, Iván Sánchez Aguayo, Alvaro Aceves y Sergio León, que entraron por Darwin Machís, Javi Sánchez, Kike Pérez, Jordi Masip y Óscar Plano.

El árbitro mostró ocho tarjetas amarillas, tres de ellas a Betis (Abner Vinicius Da Silva Santos, Guido Rodríguez y Edgar González) y cinco a Valladolid (Javi Sánchez, Álvaro Aguado, Monchu, Luis Pérez y Martin Hongla).

Tras el silbatazo final del árbitro de este partido perteneciente a la jornada número 22, Betis se posicionó como quinto clasificado, ocupando un lugar de acceso a Europa League, mientras que Valladolid es decimocuarto.

El próximo partido de la competición para ambos equipos se jugará fuera de casa: Real Betis se medirá con Elche y Real Valladolid jugará contra Celta.