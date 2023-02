Las 10 películas de HBO Max en Uruguay para engancharse este día

Uruguay es uno de los países de la región en los que la plataforma tiene cada vez más impulso. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con HBO Max, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, HBO Max ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook, estas son las producciones más populares para poder ver estos días de HBO Max Uruguay:

1. Batman y Superman: La Batalla de los Super hijos

Comienza cuando Jonathan Kent, de once años, descubre que tiene superpoderes, empujando al semi kryptoniano al complicado mundo de los superhéroes y los supervillanos, que ahora están siendo atacados por una fuerza alienígena malvada conocida como Starro”.

2. La visita

Una madre decide atender a las peticiones de sus dos hijos y los lleva a la remota granja de sus abuelos, en Pensilvania. Los niños, entusiasmados, empezarán a realizar una búsqueda intensiva por la casa. Sus abuelos, que en principio, parecen adorables, les establecen ciertas reglas que no pueden romper. Los niños, ingenuos, piensan que no pasará nada si se las saltan, hasta que descubran que la pareja está inmersa en algo realmente espeluznante y que en ocasiones, a veces es mejor no saber la verdad.

3. Space Jam: Nuevas Leyendas

Secuela de la cinta original de 1996, Space Jam, protagonizada por Michael Jordan. En esta segunda parte, la super estrella de la NBA es LeBron James, quien queda atrapado junto a su hijo Dom en un extraño lugar, un espacio digital de una fuerza todopoderosa y malvada conocida como A.I. Para volver a casa y poner a salvo a su hijo, el jugador de baloncesto deberá unir fuerzas con Bugs Bunny, Lola Bunny y el resto de personajes de los Looney Tunes para enfrentarse en un partido de baloncesto a los campeones digitalizados por inteligencia artificial.

4. Magic Mike XXL

Después de quemar la noche con sus incombustibles amigos strippers, la estrella Magic Mike tendrá que valorar si puede vivir para siempre siguiendo este estilo de vida. Elegir entre el dinero fácil y cambiar completamente de oficio (con algo más de ropa) vuelve a ser de nuevo un dilema en su vida. Hasta que lo tenga del todo claro, su show sigue enloqueciendo a las mujeres de todas las edades, que hacen cola por entrar en su club nocturno y deleitarse con sus performances sensuales que dejarán a más de una con la boca abierta y los bolsillos vacios. Mientras su vida personal parece complicarse por momentos Mike deberá hacer lo que mejor sabe si quiere salir de todos sus líos: bailar y crear un espectáculo desinivido y diferente.

5. Todo lo que respira

Con el oscuro telón de fondo del aire apocalíptico de Delhi y la creciente violencia, dos hermanos dedican su vida a proteger a una víctima de los tiempos turbulentos: el pájaro conocido como el Milano Negro.

6. Obsesión

Claire Peterson, una profesora de instituto recién divorciada, comienza a tener una aventura sentimental con Noah, un atractivo joven adolescente que se ha mudado recientemente a la casa de al lado. Aunque al principio la relación marcha bien, pronto empieza a complicarse. El pasional romance toma un peligroso giro y lo que prometía ser un cuento de hadas se convierte en una pesadilla para Claire cuando florecen los comportamientos obsesivos del joven, de los que tratará de escapar antes de que sea demasiado tarde.

7. Aqua Teen Forever: Plantasm

Los sinvergüenzas favoritos de todos, los Aqua Teens y el vecino pervertido favorito de todos, Carl, se separan y vuelven a estar juntos para luchar contra el señor corporativo favorito de todos, Amazin, liderado por el magnate de la tecnología favorito de todos, Nei y su compañero científico de confianza, Elmer.

8. Cadena perpetua

Acusado del asesinato de su mujer, Andrew Dufresne, tras ser condenado a cadena perpetua, es enviado a la prisión de Shawshank. Con el paso de los años conseguirá ganarse la confianza del director del centro y el respeto de sus compañeros presidiarios, especialmente de Red, el jefe de la mafia de los sobornos.

9. La extraña que hay en ti

Erica es una locutora de radio de Nueva York cuya vida da un giro dramático cuando una noche ella y su prometido reciben una brutal paliza en plena calle y él fallece como consecuencia de las heridas. Incapaz de superar la tragedia, Erica sigue rondando la zona en la que la atacaron, buscando pistas que la lleven a los responsables. Sin embargo, un agente de policía intuye poco a poco sus intenciones y trata de evitar que se tome la justicia por su mano..

10. En la carretera

Tras la muerte de su padre, Sal Paradise (Sam Riley), un neoyorquino que aspira a ser escritor, conoce a Dean Moriarty (Garrett Hedlund), un ex-presidiario de un encanto arrollador y casado con la liberada y seductora Marylou (Kristen Stewart). Sal y Dean se hacen amigos al instante. Sedientos de libertad y decididos a huir de la rutina y la monotonía, emprenden un viaje hacia el Sur con Marylou. Adaptación de la novela homónima (1957) de Jack Kerouac, obra clave de la generación "Beat", que describe un viaje desenfrenado a finales de los años cuarenta.

Desde que surgió, la plataforma de HBO Max se ha convertido en una de las más importantes en la batalla por el streaming.

HBO Max es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.