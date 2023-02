Libros España: los títulos más vendidos en Amazon hoy

Desde cómics hasta novelas de romance, el ranking de los libros más vendidos de Amazon en España funciona como una fotografía de las preferencias. (Infobae/Jovani Pérez)

Han sido varios los títulos que expertos han nombrado como "los libros más vendidos en la historia", como La Biblia o Don Quijote de la Mancha, sin embargo, el libro lleva varios siglos de haber sido creado y no siempre hubo formas de medir cuáles eran las obras más populares –como ahora lo hace Amazon– aunado al nivel de analfabetismo de la época.

Han sido largos los debates entre los historiadores sobre cuál fue el primer libro de la historia: ya sean los primeros escritos en barro, huesos o tablillas de cera y madera de Mesopotamia; los rollo de papiro en Alejandría; los hechos con bambú y seda en la antigua China o los códices, lo cierto es que este objeto ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida y, al igual que el hombre, ha evolucionado.

Y es que tras la invención de la imprenta con tipos móviles en 1440 de la mano de Johannes Gutenberg, pasando por las librerías, el aumento de la alfabetización, la llegada del internet y con ello la digitalización de contenidos, ahora uno de los retos realmente grandes es la cantidad de textos disponibles para leer.

Con ello, la tecnología ha facilitado la manera de medir la fama de las piezas literarias, una de ellas es el ranking que ofrece la plataforma Amazon, una lista que funciona como una fotografía de la sociedad al registrar qué es lo que los lectores están “devorando” en determinado tiempo.

Desde ensayos, poesía, cómics, comedia, novelas, suspenso, ciencia-ficción hasta historias de terror o superación personal, estos son los 10 libros más vendidos este jueves 16 de febrero en Amazon España.

1. El Hombre en busca de Sentido

Autor: Viktor Emil Frankl

Número de páginas: 168

El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento, sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. Él, que todo lo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Frankl reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. La logoterapia, método psicoterapéutico creado por el propio Frankl, se centra precisamente en el sentido de la existencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. ¿Qué espera la vida de nosotros? El hombre en busca de sentido es mucho más que el testimonio de un psiquiatra sobre los hechos y los acontecimientos vividos en un campo de concentración, es una lección existencial. Traducido a medio centenar de idiomas, se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Según la Library of Congress de Washington, es uno de los diez libros de mayor influencia en Estados Unidos. Uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Karl Jaspers

2. El cuco de cristal (SUMA)

Autor: Javier Castillo

Número de páginas: 488

¿ESTÁS PREPARADO PARA ARRIESGAR TU CORAZÓN?Vuelve Javier CastilloMAGNÉTICA - SALVAJE - MONUMENTAL - TREPIDANTEEl regreso más esperadoMÁS DE 1.700.000 EJEMPLARES VENDIDOSUn trasplante de urgenciaUn donante lleno de secretos¿Qué esconden los latidos de tu corazón?Nueva York, 2017. Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente la joven recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta: pasar unos días en Steelville, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su corazón.Cora se adentra así en un hogar lleno de secretos, en un misterio que se extiende durante veinte años y en un pueblo hermético en el que, justo el día de su llegada, desaparece un bebé en un parque público.

3. Nadie Tiene Que Saberlo Excepto Tú: Libro de autoayuda para chicas | Crecimiento personal | Superar una decepción amorosa | Hacer las paces con el.. con serenidad | Reencontrarse a sí mismo

Autor: Madame G. Rouge

Número de páginas: 117

NADIE TIENE QUE SABERLO EXCEPTO TÚ.El libro de autoayuda para chicas que quieren superar una ruptura amorosa y retomar las riendas de su vida es una valiosa herramienta para ayudar a las chicas a afrontar el dolor y el trauma de una ruptura amorosa y rehacer sus vidas. El libro ofrece técnicas y estrategias para afrontar las emociones negativas, superar los sentimientos de pérdida y recuperar la fuerza interior. También te anima a mirar al futuro con optimismo y a construir nuevas relaciones sanas y satisfactorias. Si estás pasando por una ruptura y quieres retomar las riendas de tu vida, este libro puede ser un valioso recurso para ayudarte a superar el dolor y mirar al futuro con esperanza y serenidad.

4. Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida (Fuera de colección)

Autor: Marian Rojas Estapé

Número de páginas: 232

Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia, reivindicar el papel del optimismo

5. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)

Autor: James Clear

Número de páginas: 336

MÁS DE 100.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN ESPAÑA.Sumamente práctico y útil. MARK MANSON, autor de El sutil arte de que (casi todo) te importe una mirdaPaso a paso, cambiará tu rutina. Financial TimesA menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que pensar en hacer cambios grandes. Nada más lejos de la realidad. Según el reconocido experto en hábitos James Clear, el cambio real proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones: hacer dos flexiones al día, levantarse cinco minutos antes o hacer una corta llamada telefónica.Clear llama a estas decisiones “hábitos atómicos”: tan pequeños como una partícula, pero tan poderosos como un tsunami. En este libro innovador nos revela exactamente cómo esos cambios minúsculos pueden crecer hasta llegar a cambiar nuestra carrera profesional, nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida.De mis libros favoritos de todos los tiempos. ARIANNA HUFFINGTON, fundadora de The Huffington PostUn discurso que se apoya en bases científicas, manual de instrucciones para implantar cambios a nuestro favor. IMA SANCHÍS, La Vanguardia Te harás fan. CECILIA MÚZQUIZ, directora de CosmopolitanDemuestra que cualquier meta está al alcance de la mano, siempre y cuando empecemos desde lo más simple. ABC BienestarProfundiza en todos aquellos aspectos necesarios para llevar una vida ordenada, productiva y orientada a disfrutar de los procesos, no solo de los resultados.Xataka

6. La gestión del aula en educación física.: Herramientas y estrategias para el docente.

Autor: Dra. Josune Rodríguez-Negro

Número de páginas: 189

Un libro práctico sobre gestión del aula específico para docentes de educación física. Se tratan temas como la resolución de conflictos, estrategias útiles para conseguir silencio, gestión de los materiales, recursos para los estudiantes lesionados..Este libro nace de la experiencia y se fundamenta en la literatura científica más reciente, conectando cuestiones teóricas con prácticas reales. Da como resultado una multitud de trucos, herramientas y estrategias para una educación física eficaz

7. Tú eres tu lugar seguro: Haz las paces con tu pasado para reconectar contigo (y los que te rodean) (Bruguera Tendencias)

Autor: María Esclapez

Número de páginas: 296

Tras el éxito de Me quiero, te quiero, llega el nuevo libro de María Esclapez.Un nuevo libro para comprender tu historia, hacer las paces con el pasado, reconectar contigo y los que te rodean y hacer de ti tu lugar seguro.Con Me quiero, te quiero, María Esclapez ya ha ayudado a miles de lectores a sanar sus relaciones y a mejorar su autoestima.Ahora se centra en la importancia de sanar el pasado y las heridas emocionales de la infancia para poder relacionarnos mejor y vivir nuestro mejor presente.¿Por qué siento lo que siento? ¿De dónde viene mi malestar? ¿Cómo he aprendido a relacionarme con los demás y conmigo mismo? ¿Cómo influye el tipo de apego que desarrollamos en la infancia en nuestra vida adulta? Y, lo más importante: ¿cómo puedo sanar mis heridas y vivir en paz en mi presente?María Esclapez, psicóloga clínica, sexóloga y terapeuta de parejas, te acompaña a descubrir cómo empezar a sanar tu pasado y mejorar tu presente. Con ejemplos prácticos de la propia autora y otros extraídos de consulta.Tú eres la persona más importante de tu vida, haz de ti tu lugar seguro.¿Qué encontrarás en este libro?-Anécdotas, experiencias de la autora y situaciones extraídas de casos reales en consulta.-Ejercicios de autoconocimiento, guiados por la autora, para comprender la raíz de nuestros problemas y empezar a ponerles solución.-Esquemas y otros recursos gráficos que nos ayudan a comprender mejor el contenido.-Propuestas para poner en práctica y sacar el mayor partido a tus relaciones.

8. Invisible (Nube de Tinta)

Autor: Eloy Moreno

Número de páginas: 304

Emotiva, conmovedora, diferente.. Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros.¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible?¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo?El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder:A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer.Reseñas:Un libro que nos muestra poco a poco las piezas de un puzle que nosotros, como lectores, debemos ordenar para obtener una visión completa de la historia que se está contando. Duro, real y necesario. Os lo recomiendo muchísimo.IG El caos literarioEste libro te hace pensar y querer ser mejor persona.IG LioncourtUn libro que me ha encantado. Una historia conmovedora, totalmente necesaria y que te llega al corazón.IG Iris de AsomoPremios:Eloy Moreno, con su novela Invisible, es el ganador del I Premio Yoleo de lectura para jóvenes, otorgado por la Plataforma YOLEO.club, que promueve la lectura entre los más jóvenes.En los blogs..Una novela desgarradoramente auténtica que se siente y se sufre a cada página. Recomendadísima, sin ningún límite de edad. Una novela que te abre los ojos a una realidad, que poco tiene de ficción.Blog Érase un libro

9. Este es solo un libro cualquiera

Autor: Camille Gil

Número de páginas: 108

Hoy en día todos están listos para criticarte, etiquetarte y juzgarte si te equivocas, pero cuando alguien pide ayuda nada.Tú, en realidad, solo necesitas hablar y desahogarte con alguien que te entienda, que no te juzgue, con alguien con quien puedas ser tú mismoa al 100%. Necesitas a alguien con quien compartir tus pensamientos e ideas, sintiéndote libre, sin ansias o preocupaciones.Este libro, hecho de simples páginas de papel, va a ser capaz de ayudarte. Te darà la posibilidad de hablar, de liberarte de todos esos pensamientos de tu cabeza, de desahogarte y de ser, finalmente, tú mismoa.Disfruta de cada palabra de estas páginas, disfruta de poder responder a estas preguntas y de expresar tus ideas sin tener que preocuparte de lo que piensen los demás.Estas páginas te ayudarán a conocerte, a descubrirte a tí mismoa y a expresarte sin límites. Sé tú mismoa y prepárate para ser sinceroa contigo.

10. La realidad no existe (Divulgación)

Autor: Jaime Rodríguez De Santiago

Número de páginas: 320

El primer libro del creador del exitoso pódcast Kaizen. ¿Cuánto confías en lo que ves, sientes, piensas o recuerdas? ¿Y si fuera todo mentira?En este libro aprenderás que tu universo no es igual que el de tu perro ni que el del camarón mantis púrpura, que no ves el mar del mismo color que los griegos del siglo vii a.C., que tu pueblo es uno de los rincones más exóticos que existen, aunque no lo creas, o que puedes llegar a recordar cosas horribles que nunca sucedieron. Y es que la realidad en la que vivimos es muy frágil. Nos engañan los sentidos, el cerebro y la cultura; nos engañan hasta las leyes de la física. Pero, a pesar del vértigo que puede generarnos pensarlo, ser conscientes de nuestros filtros y nuestra percepción limitada de las cosas es el primer paso para empezar a entenderlas de verdad.Tras desarrollar BlaBlaCar en España y mientras dirige FreeNow en el sur y oeste de Europa, a Jaime Rodríguez de Santiago le ha dado tiempo de convertirse en un gran divulgador con su exitoso pódcast Kaizen. En estas páginas nos brinda la oportunidad de abrir nuestro foco y descubrir nuevos matices en todo lo que nos rodea, desmontando nuestras aparentes certezas y aportando herramientas y habilidades para construir nuestro mundo con una mirada distinta.Este libro cuenta que..Hay muchas cosas que existen, pero no forman parte de nuestra realidad y, a la vez, hay otras muchas que forman parte de nuestra realidad, pero no existen.Construimos nuestras explicaciones simplificando la realidad.Hay un conjunto de mecanismos psicológicos que nos empujan a no cambiar de opinión, hasta el punto de hacernos manipulables o, incluso, de reescribir nuestros recuerdos.La historia de la humanidad es la de una eterna búsqueda de sentido en la que tratamos de explicarnos las reglas del juego. Curiosamente, con cada paso que hemosdado, nos hemos alejado más y más de lo que al principio nos parecía obvio.Nos movemos por la vida tomando decisiones y actuando en virtud de lo que sabemosy, como mucho, con un ojo puesto en aquello de lo que somos conscientes que desconocemos. Pero hay una inmensidad que nos es tan completamente ajena que ni siquiera somos conscientes de que existe.

La Feria Internacional del Libros de España (Liber).

De acuerdo con el Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, presentado por el Ministerio de Cultura este año, el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio durante el 2021 y de ellos el 52,7% lo hizo de manera semanal.

Estas cifras son similares a las de 2020, año en el que se registró un incremento importante tanto de los lectores de libros por ocio como de los lectores frecuentes (64,0% y 52,7%, respectivamente). En cuanto al número de españoles que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por ocio como por trabajo, alcanzó el 67,9% de la población.

Estas cifras muestran que aunque se han ido recuperando actividades fuera del hogar tras la pandemia de coronavirus, los libros como forma de escapar del confinamiento aumentaron el hábito lector en el país.

Por otro lado, el Barómetro reflejó una caída en el porcentaje de lectores de libros en formato digital al situarse en 29,4% de la población, frente al 30,3% registrado en 2020.

Además, el 12,3% de los españoles leyeron libros en formato digital a través de e-readers y el 10,7% lo hizo a través de las tablets. La lectura en el ordenador alcanzó el 9,5% y el móvil registró un incremento del porcentaje de personas que utilizan este dispositivo para la lectura de libros que pasó del 6,2% al 7,3 por ciento.