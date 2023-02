Angeles Lakers derrota a New Orleans Pelicans (120-102)

Angeles Lakers - New Orleans Pelicans: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

Angeles Lakers consiguió vencer como local frente a New Orleans Pelicans por 120-102 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Angeles Lakers sufrieron una derrota fuera de casa contra Portland Trail Blazers por 127-115. Por su parte, los de New Orleans Pelicans ganaron a domicilio a Oklahoma City Thunder por 100-103. Angeles Lakers, tras el partido, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con 27 victorias en 59 partidos disputados, mientras que New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 30 victorias en 59 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de los jugadores de Angeles Lakers, de hecho, consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto y llegaron a ir ganando por 15 puntos (32-17) hasta finalizar con un 38-25. Posteriormente, durante el segundo cuarto el equipo visitante logró acercarse en el electrónico y redujo la diferencia a valores mínimos al final del cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 17-26. Tras esto, los rivales acumularon un total de 55-51 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores del equipo local aumentaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 12-2 y tuvieron una diferencia máxima de 14 puntos (87-73) hasta concluir con un resultado parcial de 34-24 y un total de 89-75. Por último, en el último cuarto los jugadores locales consiguieron distanciarse nuevamente en el luminoso, elevaron la diferencia hasta un máximo de 20 puntos (95-75) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 31-27, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 120-102 a favor de Angeles Lakers.

En el transcurso del encuentro destacaron Anthony Davis y Lebron James por sus aportaciones al equipo, tras conseguir 28 puntos, cinco asistencias y 10 rebotes y 21 puntos, seis asistencias y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Cj Mccollum y Brandon Ingram, con 22 puntos, nueve asistencias y seis rebotes y 25 puntos, una asistencia y cuatro rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, Angeles Lakers se enfrentará a Golden State Warriors en el Crypto.com Arena. Por su parte, en el próximo partido, New Orleans Pelicans buscará la victoria contra Toronto Raptors en el Amalie Arena.