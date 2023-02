New York Knicks se impone por 124-106 frente a Brooklyn Nets

New York Knicks - Brooklyn Nets: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

New York Knicks se impuso en casa a Brooklyn Nets por 124-106 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks consiguieron ganar en casa contra Utah Jazz por 126-120 y tras este resultado consiguieron una racha de cuatro victorias en sus cinco últimos partidos. Por su parte, los de Brooklyn Nets perdieron en casa con Philadelphia 76ers por 98-101 y tras el encuentro acumulan un total de cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Tras el partido, New York Knicks se encuentra empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 32 partidos ganados de 59 disputados, mientras que Brooklyn Nets continúa en puestos de Play-off con 33 victorias en 57 partidos jugados.

Durante el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo local y finalizó con un resultado de 32-26. Después, el segundo cuarto de nuevo tuvo varios cambios de líder en el marcador hasta que terminó con un resultado parcial de 26-35. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 58-61 en el luminoso.

Durante el tercer cuarto también hubo alternancias en el electrónico, hasta que al final terminó distanciándose el equipo local y concluyó con un resultado parcial 35-22 (y un 93-83 total). Por último, en el transcurso del último cuarto los jugadores de New York Knicks lograron distanciarse en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial de 15-2 y llegaron a ir ganando por 25 puntos (123-98), y el cuarto acabó con un resultado parcial de 31-23. Tras todo esto, los jugadores cerraban el electrónico del partido con un resultado de 124-106 a favor del equipo local.

Durante el partido, destacaron Jalen Brunson y Josh Hart por su participación en el encuentro, tras conseguir 40 puntos, cinco asistencias y dos rebotes y 27 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Spencer Dinwiddie y Cameron Johnson por sus acciones durante el partido, con 28 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes y 14 puntos, una asistencia y cuatro rebotes respectivamente.

Tras hacerse con la victoria, el siguiente duelo de New York Knicks será contra Atlanta Hawks en el State Farm Arena, mientras que Brooklyn Nets buscará la victoria contra Miami Heat en el Barclays Center.