Botanas saludables para el Super Bowl LVII: palomitas de maíz en la estufa

Recetas (infobae)

Todas las miradas estarán puesta en los televisores la tarde de esta domingo cuando las Águilas de Filadelfia se enfrenten a los Jefes de Kansas City por el Super Bowl LVII de la NFL.

Para este “super domingo” no pueden hacer falta las botanas. Sino sabes qué preparar, no te preocupes, te dejamos un platillo fácil de preparar, delicioso y saludable, para que no te coma la culpa en cada bocado.

Esta vez se trata de palomitas de maíz caseros, una receta es de “Héroe de Alimentos”, un proyecto de la Universidad Estatal de Oregón, financiado por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria del Gobierno de Estados Unidos.

Palomitas de maíz

Paso a paso, como preparar palomitas de maíz desde la comodidad de tu casa (Pixabay)

Tiempo de preparación: 5 minutos

Tiempo para cocinar: 5 minutos

Rinde: 8 tazas

Ingredientes

1/4 de taza de granos de maíz para palomitas

1 cucharada de aceite vegetal

1 cucharadita de condimento

Preparación

Cocinar ya no puede ser un martirio con estos sencillos platillos (iStock)

En una cacerola mediana, caliente el aceite a fuego medio alto.

Agregue el maíz para palomitas y cubra la cacerola con una tapa.

Mientras sostiene el mango y la tapa de la cacerola, agite la cacerola hasta que la mayoría de los granos hayan reventado, aproximadamente un minuto y medio o hasta que haya aproximadamente 3 segundos entre estallidos.

Vierta las palomitas de maíz en un tazón.

Espolvoree con condimentos y disfrute de inmediato.

Guarde lo que sobre en un recipiente hermético a temperatura ambiente.

Tips de la receta

Pruebe estas ideas de condimentos:

Sal, pimienta, hierbas frescas

Canela o cardamomo con azúcar en polvo o vainilla

Jugo de limón verde y cilantro picado

Tajín o chile en polvo

Queso parmesano o levadura nutricional

Salsa de soya baja en sodio, hojuelas de algas secas y semillas de ajonjolí

Comida saludable, vida saludable

Para conseguir una alimentación saludable basta con comer de forma balanceada (Shutterstock)

Cada cuerpo y estilo de vida es distinto, esto significa que las necesidades al momento de alimentarse podrían ser diferentes de caso a caso. Lo ideal es acudir a un nutriólogo o especialista para recibir ayuda especializada.

Sin embargo, existen una serie de consejos generales que pueden ayudar a mejorar el estilo de vida alimenticio y dar un primer paso para una vida más saludable.

Para lograr una alimentación sana y balanceada, los especialistas del sector salud recomienda aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales integrales, así como incluir en la dieta, de forma moderada, todos los grupos de alimentos derivados de la leche, así como carnes, huevo, pescado y leguminosas, así como también grasas y aceite.

En contraste, se recomienda la reducción en el consumo de grasas saturadas, así como de azúcares y bebidas azucaradas y en su lugar optar por aceite de oliva, cártamo, soya o sustitutos de azúcar.

Sobre los horarios de alimentación, se recomienda comer tres veces al día y considerar dos colaciones, así como ingerir al menos dos litros de agua diariamente.

Es importante mencionar que si bien la nutrición saludable se refiere a la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo, también debe estar acompañada de ejercicio físico regular, para tener una buena salud.