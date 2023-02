Estenosis mitral: causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento

Existen varios métodos para diagnosticar este padecimiento (Infobae/Jovani Pérez)

La estenosis de la válvula mitral o estenosis mitral, es un estrechamiento de la válvula que se encuentra entre las dos cavidades del corazón. El estrechamiento de la válvula reduce o bloquea el flujo sanguíneo a la cavidad principal de bombeo del corazón. La cavidad principal de bombeo del corazón es cavidad inferior izquierda, también llamada ventrículo izquierdo.

La estenosis de la válvula mitral puede provocarte cansancio y falta de aliento. Entre los otros síntomas se pueden incluir latidos cardíacos irregulares, mareos, dolor en el pecho o toser sangre. Algunas personas no notan los síntomas.

La estenosis de la válvula mitral puede deberse a una complicación de la amigdalitis estreptocócica, llamada fiebre reumática. Hoy en día, la fiebre reumática es poco frecuente en los Estados Unidos.

El tratamiento para la estenosis de la válvula mitral puede incluir medicamentos o la cirugía de reparación o reemplazo de la válvula mitral. Algunas personas solo necesitan exámenes médicos regulares. El tratamiento depende de la gravedad de la afección y de si empeora. La estenosis de la válvula mitral no tratada puede provocar complicaciones cardíacas graves.

Síntomas

La estenosis de la válvula mitral generalmente empeora lentamente. Es posible que no tengas ningún síntoma o que tengas síntomas leves durante muchos años. Los síntomas de la estenosis de la válvula mitral pueden ocurrir a cualquier edad, incluso durante la infancia.

Los síntomas de la estenosis de la válvula mitral incluyen lo siguiente: Falta de aire, especialmente cuando haces ejercicio o te recuestas Fatiga, especialmente durante un aumento en la actividad Pies o piernas hinchados Sensación de latidos cardíacos rápidos o fuertes y aleteo Mareos o desmayos Ruidos cardíacos irregulares, también llamados soplos cardíacos Acumulación de líquido en los pulmones Ritmos cardíacos irregulares Molestia o dolor de pecho Tos con sangre

Es posible que los síntomas de la estenosis de la válvula mitral aparezcan o empeoren cuando la frecuencia cardíaca se acelera, como ocurre durante el ejercicio. Cualquier cosa que provoque estrés en el cuerpo, como el embarazo o las infecciones, puede desencadenar los síntomas.

Cuándo debes consultar a un médico

Llama al proveedor de atención médica para pedir una cita inmediata si tienes dolor de pecho, latidos cardíacos rápidos, aleteo o palpitaciones fuertes, o falta de aire durante la actividad física. Es posible que tu proveedor de atención médica te recomiende consultar a un médico especialista en enfermedades cardíacas. Este tipo de proveedor de atención médica se llama cardiólogo.

Ante cualquier malestar lo mejor es acudir al médico (Shutterstock)

Los factores de riesgo para la estenosis de la válvula mitral incluyen los siguientes: Infecciones por estreptococos sin tratar. Los antecedentes de amigdalitis estreptocócica o fiebre reumática sin tratar aumentan el riesgo de tener estenosis de la válvula mitral. La fiebre reumática es poco frecuente en los Estados Unidos, pero sigue siendo un problema en los países en vías de desarrollo. Envejecimiento. Los adultos mayores corren mayor riesgo de tener acumulación de calcio alrededor de la válvula mitral. Radioterapia. La radiación provoca cambios en la forma y la estructura de la válvula mitral. En raras ocasiones, es posible que las personas que reciban radioterapia en el área del tórax para determinados tipos de cáncer desarrollen estenosis de la válvula mitral. Consumo de drogas ilícitas. La MDMA (abreviatura de 3,4-metilendioximetanfetamina), comúnmente llamada molly o éxtasis, aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad de la válvula mitral. Uso de determinados medicamentos. Algunos medicamentos para la migraña contienen una clase de fármacos llamados alcaloides del ergot. La ergotamina es un ejemplo. Es posible que los alcaloides del ergot causen, en raras ocasiones, cicatrices en la válvula cardíaca que deriven en la estenosis mitral. A los medicamentos más antiguos para bajar de peso que contenían fenfluramina (Pondimin) o dexfenfluramina (Redux) también se los ha relacionado con enfermedades de las válvulas cardíacas y otros problemas cardíacos. La píldora Fen-Phen es un ejemplo y ya no se vende en los Estados Unidos.

Diagnóstico

Para diagnosticar estenosis de la válvula mitral, el proveedor de atención médica te examinará y te hará preguntas sobre los síntomas y los antecedentes médicos. También te preguntará por los antecedentes médicos de tu familia.

El proveedor de atención médica te escuchará el corazón con un dispositivo llamado estetoscopio. La estenosis de la válvula mitral suele provocar un sonido irregular en el corazón debido a la abertura estrechada. Esto se denomina soplo cardíaco. El proveedor de atención médica también utilizará el estetoscopio para escuchar los pulmones. La estenosis de la válvula mitral puede provocar acumulación de líquido en los pulmones. El proveedor de atención médica podría llamar a esto congestión.

Si tienes síntomas de estenosis de la válvula mitral, te harán pruebas para examinar el corazón.

Pruebas

Las pruebas por imágenes comprueban la salud de tu corazón. Algunas pueden confirmar la presencia de estenosis de la válvula mitral y ayudar a determinar su causa. Los resultados de la prueba pueden ayudar a que el proveedor de atención médica planifique el mejor tratamiento para ti.

Es posible que las pruebas incluyan las siguientes:

Ecocardiograma. Un ecocardiograma puede confirmar el diagnóstico de estenosis mitral. Las ondas sonoras generan imágenes del corazón al latir. La prueba puede identificar áreas con flujo sanguíneo insuficiente y problemas en una válvula cardíaca. Ayuda también a determinar la gravedad de la estenosis de la válvula mitral.

En un ecocardiograma estándar (ecocardiograma transtorácico), las ondas de sonido se dirigen al corazón mediante un dispositivo que se llama transductor. El dispositivo se presiona firmemente contra la piel del tórax.

Si se requieren imágenes más detalladas, se puede hacer otro tipo de ecocardiograma. Esta prueba se conoce como ecocardiograma transesofágico. Se inserta un dispositivo con forma de varilla conectado al extremo de un tubo por la garganta hasta el esófago que, al estar más cerca del corazón, muestra una imagen más detallada de sus estructuras. La garganta se anestesia para este tipo de ecocardiograma.

Si te diagnostican estenosis mitral grave, es necesario realizar un ecocardiograma todos los años. Las personas que tienen tipos menos graves de estenosis mitral necesitan un ecocardiograma cada 3 a 5 años. Consulta al proveedor de atención médica con cuánta frecuencia deben hacerte esta prueba. Electrocardiograma. Un electrocardiograma o una electrocardiografía es una prueba rápida e indolora que mide la actividad eléctrica del corazón. Se colocan parches adhesivos (electrodos) en el pecho y, a veces, en los brazos y las piernas. Tienen cables que conectan los electrodos a una computadora que muestra los resultados. Un electrocardiograma muestra lo rápido o lento que late el corazón. Un proveedor de atención médica puede buscar patrones de señales para determinar si hay latidos cardíacos irregulares. Radiografía de pecho. Una radiografía de pecho muestra el estado del corazón y de los pulmones. Puede indicar si el corazón se agrandó, lo que puede ser un signo de ciertos tipos de enfermedad de las válvulas cardíacas. Pruebas de esfuerzo. Estas pruebas suelen consistir en caminar sobre una cinta de correr o pedalear en una bicicleta fija mientras se controla el corazón. Las pruebas de esfuerzo ayudan a mostrar la respuesta del corazón a la actividad física y si los síntomas de la enfermedad de las válvulas ocurren durante el ejercicio. Si no puedes hacer ejercicio, es posible que te den medicamentos que imiten el efecto del ejercicio en tu corazón. Tomografía computarizada del corazón . Esta prueba combina varias imágenes de radiografía para proporcionar una vista transversal más detallada del corazón y de sus válvulas. Una tomografía computarizada del corazón se hace, generalmente, para evaluar la estenosis mitral que no se debe a la fiebre reumática. Resonancia magnética del corazón. En esta prueba, se usan campos magnéticos y ondas de radio para crear imágenes detalladas del corazón. Las imágenes por resonancia magnética pueden realizarse para determinar la gravedad de la estenosis de la válvula mitral. Cateterismo cardíaco. Esta prueba no se suele usar para diagnosticar estenosis mitral, pero se puede hacer si las otras pruebas son insuficientes para diagnosticar la afección o determinar su gravedad. Se introduce un tubo largo, delgado y flexible (catéter) en un vaso sanguíneo, generalmente en la ingle o la muñeca. Este se guía hasta llegar al corazón. Una sustancia de contraste fluye a través del catéter hacia las arterias del corazón. La sustancia de contraste ayuda a que las arterias se vean con mayor claridad en las imágenes por radiografía y de video.

Estadiaje

Después de que las pruebas confirmen el diagnóstico de enfermedad de la válvula mitral o de otra válvula cardíaca, es posible que el proveedor de atención médica te informe sobre el estadio de la enfermedad. Establecer el estadio ayuda a determinar cuál es el mejor tratamiento.

El estadio de la enfermedad de las válvulas cardíacas depende de muchos factores, como los síntomas, la gravedad de la enfermedad, la estructura de las válvulas, la circulación sanguínea en el corazón y la circulación sanguínea en los pulmones.

Cada enfermedad tiene uno o varios tratamientos que seguir para combatirla (UNAM)

Un médico capacitado en enfermedades cardíacas generalmente brinda cuidados médicos para las personas con estenosis de la válvula mitral. Este tipo de proveedor de atención médica se llama cardiólogo.

Si tienes estenosis de la válvula mitral de tipo leve a moderado sin síntomas, es posible que no necesites tratamiento inmediato. En cambio, el proveedor de atención médica te hará exámenes periódicos para ver si la afección empeora.

Los tratamientos para la estenosis de la válvula mitral incluyen medicamentos, reparación o reemplazo de la válvula, o cirugía a corazón abierto.

Medicamentos

Se utilizan medicamentos para reducir los síntomas de la estenosis de la válvula mitral.

El proveedor de atención médica podría recetarte uno o más de los siguientes medicamentos: Diuréticos, para reducir la acumulación de líquido en los pulmones u otras áreas del cuerpo. Anticoagulantes, para ayudar a prevenir los coágulos sanguíneos si tienes un cierto tipo de ritmo cardíaco irregular llamado fibrilación auricular. Betabloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio u otros medicamentos para el corazón, para reducir la frecuencia cardíaca. Medicamentos para el ritmo cardíaco, para tratar la fibrilación auricular u otros ritmos cardíacos irregulares. Estos tipos de medicamentos se denominan antiarrítmicos. Antibióticos, para prevenir la recurrencia de la fiebre reumática si es lo que dañó la válvula mitral.

Cirugía u otros procedimientos

Con el tiempo, podría ser necesario reparar o reemplazar la válvula mitral dañada o afectada por la enfermedad, aunque no presentes síntomas. Si necesitas una operación para otra afección cardíaca, el cirujano podría realizar la reparación o el reemplazo de la válvula mitral al mismo tiempo.

Tú y tu proveedor de atención médica pueden hablar sobre cuál es el mejor tratamiento para ti. Las cirugías y los procedimientos para la estenosis de la válvula mitral pueden ser los siguientes:

Valvuloplastia con globo. Este procedimiento se usa para reparar una válvula mitral con abertura estrecha. Se usa una sonda hueca y flexible (catéter) y un globo pequeño. El proveedor de atención médica introduce el catéter con el globo en la punta dentro de una arteria, por lo general en la ingle. Se lo guía hasta llegar a la válvula mitral. El globo se infla para ensanchar la abertura de la válvula mitral. Después, el globo se desinfla. Luego, se extraen el catéter y el globo.

La valvuloplastia se puede hacer aunque no tengas síntomas. Sin embargo, no se puede realizar este procedimiento a todas las personas con estenosis de la válvula mitral. Habla con el proveedor de atención médica para decidir si es una opción para ti.

Este procedimiento es un tipo de terapia de intervención transcatéter. Otros nombres que se le dan al procedimiento son valvulotomía con globo, comisurotomía mitral percutánea con globo o comisurotomía mitral transvenosa. Cirugía a corazón abierto para reparar la válvula. Si el procedimiento con catéter no es una opción, se puede hacer una cirugía a corazón abierto, llamada valvulotomía a corazón abierto. También puede denominarse comisurotomía quirúrgica. Con este procedimiento, se quitan los depósitos de calcio y otros tejidos cicatriciales que bloquean la abertura de la válvula mitral. Hay que parar el corazón para evitar sangrados en la zona del pecho durante la cirugía. Una bomba de circulación extracorpórea sustituye la función del corazón de forma temporal. Es posible que deba repetirse el procedimiento si la estenosis de la válvula mitral reaparece.

Reemplazo de la válvula mitral. Si la válvula mitral no se puede reparar, es posible que se deba hacer una cirugía para reparar la válvula dañada. La válvula dañada se reemplaza con una válvula mecánica o hecha de tejido cardíaco de vaca, cerdo o humano. Este tipo de válvula hecha con tejido animal o humano se denomina válvula de tejido biológico.

Las válvulas de tejido biológico se descomponen con el tiempo y puede ser necesario reemplazarlas. Las personas con válvulas mecánicas necesitan tomar anticoagulantes de por vida para evitar que se formen coágulos sanguíneos. Juntos, tú y el proveedor de atención médica deberán analizar los riesgos y beneficios de cada tipo de válvula a fin de elegir la que sea mejor para ti.

El pronóstico para las personas que se someten a un procedimiento o una cirugía para la estenosis mitral, por lo general, es bueno. Pero tener más edad, mala salud y mucha acumulación de calcio en las válvulas o alrededor de ellas aumenta el riesgo de complicaciones quirúrgicas. La hipertensión pulmonar de larga duración puede empeorar el pronóstico después de la cirugía.