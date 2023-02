Encefalitis: cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

En muchas ocasiones no se sabe que se padece una enfermedad hasta que se presentan síntomas (Infobae/Jovani Pérez)

La encefalitis es la inflamación del cerebro. Existen varias causas, como una infección vírica, una inflamación autoinmunitaria, una infección bacteriana y picaduras de insectos, entre otras. Algunas veces no hay una causa conocida.

Es posible que la encefalitis solo provoque signos y síntomas parecidos a los de la gripe, como fiebre o dolor de cabeza, o bien que no cause ningún síntoma. A veces, los síntomas parecidos a los de la gripe son más graves. La encefalitis también puede causar síntomas graves como confusión, convulsiones o problemas sensoriales o motrices, como problemas de vista o de audición.

En algunos casos, la encefalitis puede poner en riesgo la vida. El diagnóstico y el tratamiento inmediatos son importantes porque es difícil predecir cómo afectará la encefalitis a cada individuo.

Síntomas

La mayoría de las personas con encefalitis viral tienen síntomas leves similares a los de la gripe, como, por ejemplo: Dolor de cabeza Rigidez en el cuello Fiebre Dolor en músculos o articulaciones Fatiga o debilidad

A veces los signos y síntomas son más graves y pueden incluir: Confusión, agitación o alucinaciones Convulsiones Pérdida de sensibilidad o no poder mover ciertas zonas del rostro o cuerpo Debilidad muscular Problemas con el habla o la audición Pérdida de conciencia (incluido el coma)

En los bebés y los niños pequeños, los signos y síntomas también pueden incluir: Abultamiento en las fontanelas del cráneo del bebé. Náuseas y vómitos. Rigidez corporal. Alimentación deficiente o no despertarse para alimentarse. Irritabilidad.

Cuándo debes consultar a un médico

Obtén atención médica inmediata si tienes alguno de los síntomas más graves asociados con la encefalitis. Síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre y cambio del estado de conciencia requieren atención urgente.

Cualquier persona puede padecer encefalitis. Los factores que pueden aumentar el riesgo comprenden: Edad. Algunos tipos de encefalitis son más frecuentes o más graves en determinados grupos etarios. En general, los niños pequeños y los adultos mayores tienen un mayor riesgo de padecer la mayoría de los tipos de encefalitis viral. Sistema inmunitario debilitado. Las personas que padecen VIH/sida, toman medicamentos inmunodepresores o tienen otra enfermedad que debilita el sistema inmunitario tienen un mayor riesgo de padecer encefalitis. Regiones geográficas. Los virus trasmitidos por mosquitos o por garrapatas son más frecuentes en determinadas regiones geográficas. Estación del año. Las enfermedades trasmitidas por mosquitos o por garrapatas suelen ser más frecuentes en el verano en muchas regiones de los Estados Unidos.

Diagnóstico

Tu médico comenzará con un examen físico completo y tus antecedentes médicos.

El tratamiento de la encefalitis leve suele consistir en lo siguiente: Reposo en cama Mucho líquido Medicamentos antiinflamatorios, como acetaminofén (Tylenol, otros), ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros) y naproxeno sódico (Aleve), para aliviar los dolores de cabeza y la fiebre

Medicamentos antivirales

La encefalitis causada por determinados virus suele requerir un tratamiento antiviral.

Los medicamentos antivirales que se utilizan comúnmente para tratar la encefalitis incluyen los siguientes: Aciclovir (Zovirax) Ganciclovir (Valcyte, Zirgan, otros) Foscarnet (Foscavir)

Algunos virus, como los que trasmiten los insectos, no responden a estos tratamientos. Pero, como es posible que el virus específico no logre ser identificado de inmediato o en absoluto, los médicos suelen recomendar el tratamiento inmediato con aciclovir. Este medicamento puede ser eficaz contra el virus del herpes simple , que, si no se trata de inmediato, puede generar complicaciones importantes.

Los medicamentos antivirales, por lo general, se toleran bien. En raras ocasiones, los efectos secundarios pueden incluir daño renal.

Encefalitis autoinmunitaria

Si las pruebas muestran una causa autoinmunitaria de la encefalitis, se puede comenzar un tratamiento con medicamentos inmunosupresores, como esteroides.

Atención complementaria

Las personas hospitalizadas por encefalitis grave pueden necesitar lo siguiente: Asistencia respiratoria, al igual que un cuidadoso control de las funciones respiratoria y cardíaca Líquidos intravenosos para asegurar la hidratación y niveles adecuados de minerales esenciales Medicamentos antiinflamatorios, como corticoesteroides, para reducir la inflamación y la presión dentro del cráneo Medicamentos anticonvulsivos, como la fenitoína (Dilantin), para prevenir o detener las convulsiones

Terapia de seguimiento

Si padeces complicaciones de la encefalitis, es posible que necesites tratamientos adicionales, como los siguientes: Fisioterapia para mejorar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación motora y la movilidad Terapia ocupacional para perfeccionar las habilidades cotidianas y utilizar productos de adaptación que facilitan las actividades diarias Terapia del habla para aprender nuevamente a controlar y coordinar los músculos para hablar Psicoterapia para adquirir estrategias de afrontamiento y nuevas habilidades de conducta para mejorar los trastornos del estado de ánimo o enfrentar los cambios de personalidad