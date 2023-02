New Orleans Pelicans gana a Atlanta Hawks por 116-107

New Orleans Pelicans - Atlanta Hawks: Resultado, resumen y estadísticas en directo del partido de la NBA

New Orleans Pelicans logró imponerse como local frente a Atlanta Hawks por 116-107 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New Orleans Pelicans consiguieron ganar en casa contra Sacramento Kings por 136-104, por lo que tras el partido sumaron un total de cuatro triunfos seguidos, mientras que los de Atlanta Hawks perdieron fuera de casa con Denver Nuggets por 128-108, sumando un total de tres derrotas en los cinco últimos partidos. Por el momento New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 28 victorias en 55 partidos disputados. Por su parte, Atlanta Hawks se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 27 partidos ganados de 54 jugados.

Durante el primer cuarto el liderazgo estuvo en manos de los jugadores de Atlanta Hawks hasta finalizar con un resultado de 33-35. Después, en el segundo cuarto los jugadores del equipo local lograron recuperar puntos hasta remontar el partido, que concluyó con un resultado parcial de 29-24. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 62-59 en el luminoso.

Durante el tercer cuarto los locales consiguieron distanciarse en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 13-2 y alcanzaron una diferencia de 13 puntos (89-76) hasta finalizar con un resultado parcial de 29-22 y un 91-81 global. Por último, en el transcurso del último cuarto redujo diferencias Atlanta Hawks, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 12-2, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 25-26. Finalmente, el partido finalizaba con un resultado de 116-107 a favor de New Orleans Pelicans.

Durante el partido, New Orleans Pelicans consiguió el triunfo gracias a los 30 puntos, ocho asistencias y tres rebotes de Brandon Ingram y los 16 puntos, una asistencia y 14 rebotes de Jonas Valanciunas. Los 16 puntos, 16 asistencias y tres rebotes de Trae Young y los 22 puntos, dos asistencias y tres rebotes de Bogdan Bogdanovic no fueron suficientes para que Atlanta Hawks pudiese ganar el partido.

Tras hacerse con la victoria, el siguiente choque de New Orleans Pelicans será contra Cleveland Cavaliers en el Smoothie King Center. Por su parte, Atlanta Hawks se enfrentará a Phoenix Suns en el State Farm Arena.